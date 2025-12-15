Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Brutális rablógyilkosság: saját házában ölték meg a színészt és feleségét
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
A halálhírt először Karen Bass, Los Angeles polgármestere jelentette be a közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésben. A rendőrség elsőre hivatalosan csak annyit erősített meg, hogy a házaspár Brentwood-ban fekvő otthonában két holttestet találtak. A nyomozók azt állapították meg, hogy a rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt. A hatóság gyanúsítottról nem számolt be.
Rob Reiner halálhíre nyomán otthonánál megjelent többek mellett Billy Crystal színész, aki a Reiner által 1989-ben rendezett Harry és Sally című romantikus vígjáték férfi főszereplője volt. Részvétét fejezte ki több más ismert filmes személyiség, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közleményében Rob Reiner "emberiességhez való rendkívüli hozzájárulását" hangoztatta, míg Karen Bass, Los Angeles polgármestere megdöbbenésének adott hangot, szolidaritását fejezte ki a szeptemberben gyilkosság áldozatává vált a Charlie Kirk által alapított Turning Point USA szóvivője, Andrew Kolvet is.
Rob Reiner színészként első ismert szerepét az All in the Family című 1971 és 1979 között sugárzott vígjátéksorozatban alakította 8 éven, és 9 évadon át. Ismert rendezései közé tartozik A herceg menyasszonya, és A becsületbeli ügy című film.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
