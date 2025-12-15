2025. december 15. hétfő Valér
Betörő betörés a házba
Világ

Brutális rablógyilkosság: saját házában ölték meg a színészt és feleségét

MTI
2025. december 15. 08:40

Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.

A halálhírt először Karen Bass, Los Angeles polgármestere jelentette be a közösségi médiaoldalán megjelent bejegyzésben. A rendőrség elsőre hivatalosan csak annyit erősített meg, hogy a házaspár Brentwood-ban fekvő otthonában két holttestet találtak. A nyomozók azt állapították meg, hogy a rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt. A hatóság gyanúsítottról nem számolt be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rob Reiner halálhíre nyomán otthonánál megjelent többek mellett Billy Crystal színész, aki a Reiner által 1989-ben rendezett Harry és Sally című romantikus vígjáték férfi főszereplője volt. Részvétét fejezte ki több más ismert filmes személyiség, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó közleményében Rob Reiner "emberiességhez való rendkívüli hozzájárulását" hangoztatta, míg Karen Bass, Los Angeles polgármestere megdöbbenésének adott hangot, szolidaritását fejezte ki a szeptemberben gyilkosság áldozatává vált a Charlie Kirk által alapított Turning Point USA szóvivője, Andrew Kolvet is.

Rob Reiner színészként első ismert szerepét az All in the Family című 1971 és 1979 között sugárzott vígjátéksorozatban alakította 8 éven, és 9 évadon át. Ismert rendezései közé tartozik A herceg menyasszonya, és A becsületbeli ügy című film.
Címlapkép: Getty Images
#rablás #rendőrség #film #amerika #színész #nyomozás #gyilkosság #világ #halálhír #los angeles #rendező

