2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Világ

Megelégelték az orvosok az áldatlan állapotokat: jön az 5 napos sztrájk, rengeteg kórház leáll

Pénzcentrum
2025. december 15. 17:16

Az angliai orvosok ötnapos sztrájkja szerdán kezdődik, miután a Brit Orvosi Szövetség (BMA) tagjai elutasították a kormány új ajánlatát, írja a BBC.

A rezidensek sztrájkja szerdán 7 órakor indul, amit Wes Streeting egészségügyi miniszter "felelőtlennek és veszélyesnek" nevezett, tekintettel az influenzajárvány által okozott nyomásra, ami a kórházakra nehezedik.

A BMA tagok 83%-a szavazott a sztrájk folytatása mellett a hétvégi online szavazáson, annak ellenére, hogy a kormány új ajánlatot tett, amely magában foglalta a szakképzési helyek számának növelését és bizonyos költségek, például vizsgadíjak fedezését.

Az ajánlat azonban nem tartalmazott béremelésre vonatkozó ígéreteket. Streeting kitart amellett, hogy nem tárgyal erről, miután a rezidensek fizetése közel 30%-kal nőtt az elmúlt három évben. A szakszervezet szerint azonban az inflációt figyelembe véve a rezidensek fizetése még mindig ötödével alacsonyabb, mint 2008-ban volt. A miniszter a bérköveteléseket "fantáziálásnak" nevezte.

Ez lesz a 14. sztrájk a régóta húzódó vitában, amely 2023 márciusában kezdődött.

Dr. Jack Fletcher, a BMA rezidensek vezetője szerint a "határozott válasz" egyértelművé teszi, hogy az egészségügyi miniszter elszalasztotta a lehetőséget a munkaügyi vita lezárására. Hozzátette, hogy bármilyen megoldásnak foglalkoznia kell a bérkérdéssel. Kiemelte továbbá, hogy a szakszervezet "elkötelezett a betegbiztonság garantálása mellett".

Rory Deighton, az NHS Confederation képviselője keserűségét fejezte ki, hozzátéve, hogy "ezek a sztrájkok a lehető legrosszabb időpontban jönnek, amikor a gyorsan növekvő influenzaszint hatalmas nyomást gyakorol a kórházakra".
Címlapkép: Getty Images
#kórház #sztrájk #béremelés #egészségügy #szakszervezet #anglia #influenzajárvány #világ #betegellátás #orvosok

17:32
17:16
17:01
16:52
16:44
