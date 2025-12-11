2025. december 11. csütörtök Árpád
Washington D.C., USA - 2016. november 8.: Donald Trump Hotel Washington DC homlokzatának külső bejárata felfelé tekintve 2016. november 2016.
Világ

Szakadás szélére kerülhet Trump pártja? Ez lehet a kenyértörés oka

Pénzcentrum
2025. december 11. 14:18

Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.  

A Reuters tudósítása szerint az elmúlt héten Donald Trump elnök olyan nemzetbiztonsági stratégiát mutatott be, amely gyors békemegállapodást sürget Ukrajnában, visszavonulást javasol az európai biztonság erősítésétől, és engedékenyebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben. A Kreml üdvözölte az új stratégiát.

Ezzel szemben a republikánus vezetésű képviselőházi és szenátusi fegyveres szolgálati bizottságok egy átfogó védelmi költségvetési törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely megerősíti az Egyesült Államok Ukrajna és a NATO iránti támogatását, valamint korlátozza a Pentagon lehetőségeit az európai amerikai csapatok létszámának csökkentésére.

A törvényjavaslat fenntartaná az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítási programot, és 800 millió dolláros biztonsági támogatást irányoz elő Kijev számára a következő két évre. Emellett megtiltaná a Pentagonnak, hogy 45 napnál hosszabb időre 76 000 fő alá csökkentse az Európában állomásozó amerikai katonák számát, kivéve, ha szigorú feltételeknek tesz eleget.

A dokumentum arra is kötelezné a kormányzatot, hogy fenntartsa a balti államokat az orosz "agresszióval" szemben védő amerikai biztonsági kezdeményezést, amelynek finanszírozását a Trump-adminisztráció meg akarta szüntetni. A törvényjavaslat korlátozná a Pentagon azon képességét is, hogy visszatartsa a fegyvereket Ukrajnától vagy felfüggessze a katonai hírszerzési információk megosztását Kijevvel, mivel részletes indoklást követelne meg ilyen lépések esetén.

John Herbst, Ukrajna korábbi amerikai nagykövete szerint "a republikánusok nagy többsége a Szenátusban és a Képviselőházban úgy véli, hogy az oroszok az Egyesült Államok ellenfelei, és Moszkva Ukrajna elleni háborúja olyan orosz agresszió, amely nem járhat sikerrel".

A törvényjavaslat emellett visszatartaná Pete Hegseth védelmi miniszter utazási költségvetésének egy részét, amíg a Pentagon nem teszi közzé a feltételezett drogcsempész hajók elleni csapások felvételeit Venezuela partjainál, és nem nyújtja be az esedékes jelentéseket többek között az ukrajnai háborúból levont tanulságokról.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #nato

