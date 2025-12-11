Szakadás szélére kerülhet Trump pártja? Ez lehet a kenyértörés oka

Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
A Reuters tudósítása szerint az elmúlt héten Donald Trump elnök olyan nemzetbiztonsági stratégiát mutatott be, amely gyors békemegállapodást sürget Ukrajnában, visszavonulást javasol az európai biztonság erősítésétől, és engedékenyebb álláspontot képvisel Oroszországgal szemben. A Kreml üdvözölte az új stratégiát.
Ezzel szemben a republikánus vezetésű képviselőházi és szenátusi fegyveres szolgálati bizottságok egy átfogó védelmi költségvetési törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely megerősíti az Egyesült Államok Ukrajna és a NATO iránti támogatását, valamint korlátozza a Pentagon lehetőségeit az európai amerikai csapatok létszámának csökkentésére.
A törvényjavaslat fenntartaná az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítási programot, és 800 millió dolláros biztonsági támogatást irányoz elő Kijev számára a következő két évre. Emellett megtiltaná a Pentagonnak, hogy 45 napnál hosszabb időre 76 000 fő alá csökkentse az Európában állomásozó amerikai katonák számát, kivéve, ha szigorú feltételeknek tesz eleget.
A dokumentum arra is kötelezné a kormányzatot, hogy fenntartsa a balti államokat az orosz "agresszióval" szemben védő amerikai biztonsági kezdeményezést, amelynek finanszírozását a Trump-adminisztráció meg akarta szüntetni. A törvényjavaslat korlátozná a Pentagon azon képességét is, hogy visszatartsa a fegyvereket Ukrajnától vagy felfüggessze a katonai hírszerzési információk megosztását Kijevvel, mivel részletes indoklást követelne meg ilyen lépések esetén.
John Herbst, Ukrajna korábbi amerikai nagykövete szerint "a republikánusok nagy többsége a Szenátusban és a Képviselőházban úgy véli, hogy az oroszok az Egyesült Államok ellenfelei, és Moszkva Ukrajna elleni háborúja olyan orosz agresszió, amely nem járhat sikerrel".
A törvényjavaslat emellett visszatartaná Pete Hegseth védelmi miniszter utazási költségvetésének egy részét, amíg a Pentagon nem teszi közzé a feltételezett drogcsempész hajók elleni csapások felvételeit Venezuela partjainál, és nem nyújtja be az esedékes jelentéseket többek között az ukrajnai háborúból levont tanulságokról.
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
