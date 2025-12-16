Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Donald Trump Zelenszkijjel és Putyinnal is tárgyalt: fordulópont jöhet a háborúban?
Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.
Donald Trump közölte, hogy a hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával.
"A dolgok elég jól haladnak" - foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.
Donald Trump egyben kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt. Megjegyezte, hogy véleménye szerint jelenleg Oroszország a háború lezárását akarja. "A probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar" - fogalmazott az amerikai elnök.
Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt.
A háború lezárását követő biztonsági garanciával kapcsolatban az amerikai elnök elmondta, hogy ezen közösen dolgoznak Európával, amelynek nagy része lesz annak biztosításában, és célnak nevezte, hogy a háború ne kezdődhessen újra.
Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
