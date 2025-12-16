2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Donald Trump Zelenszkijjel és Putyinnal is tárgyalt: fordulópont jöhet a háborúban?

Pénzcentrum/MTI
2025. december 16. 09:15

Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás - mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra.

Donald Trump közölte, hogy a hosszan egyeztetett telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány-, illetve államfővel, valamint a NATO főtitkárával.

"A dolgok elég jól haladnak" - foglalta össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez.

Kapcsolódó cikkeink:

Donald Trump egyben kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt. Megjegyezte, hogy véleménye szerint jelenleg Oroszország a háború lezárását akarja. "A probléma az, hogy egyszer le akarják zárni, aztán hirtelen mégsem akarják, ahogy Ukrajna is egyszer véget akar vetni (a háborúnak), aztán hirtelen mégsem akar" - fogalmazott az amerikai elnök.

Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélt-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt.

A háború lezárását követő biztonsági garanciával kapcsolatban az amerikai elnök elmondta, hogy ezen közösen dolgoznak Európával, amelynek nagy része lesz annak biztosításában, és célnak nevezte, hogy a háború ne kezdődhessen újra.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
#európa #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béke #fehér ház #béketárgyalás

2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
