Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni

Pénzcentrum
2025. december 2. 18:12

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország "készen áll" a háborúra, ha Európa ezt akarja, miközben azzal vádolta az európai vezetőket, hogy megpróbálják meghiúsítani az ukrajnai háború lezárását célzó megállapodást - írta meg az Al Jazeera.

Az orosz elnök fenyegető beszédet mondott, mielőtt amerikai küldöttekkel találkozott volna Moszkvában, ahol egy javasolt béketervet vitatnak meg az ukrajnai háború befejezésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy várja az amerikai tárgyalók beszámolóját a találkozó után.

Putyin egy hazai csúcstalálkozón ígéretet tett arra, hogy elvágja Ukrajnát a tengertől, és kijelentette, hogy

Oroszország készen áll egy Európával vívott háborúra.

Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára. Azzal is fenyegetőzött, hogy fokozza az ukrán kikötők és hajók elleni támadásokat válaszul a Fekete-tengeren történt tankerek elleni támadásokra.

Eközben az orosz védelmi minisztérium közzétett egy felvételt, amely szerint erőik elfoglalták a kulcsfontosságú Pokrovszk városát Kelet-Ukrajnában, míg az ukrán hadsereg azt állítja, hogy még mindig ellenőrzése alatt tartja a város északi részét, és a harcok folytatódnak.

Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA 
