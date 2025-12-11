2025. december 11. csütörtök Árpád
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
Utazás

Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni

Pénzcentrum
2025. december 11. 16:04

A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába. Ezekben a régiókban fegyveres konfliktusok, politikai instabilitás, bűnözés vagy természeti katasztrófák miatt az utazás nem javasolt. Bár számos érintett ország népszerű turisztikai célpont, a magyar utazási irodák csak akkor indítanak utakat, ha az biztonságosan megvalósítható, míg egyéni szervezés esetén az utazó felelőssége, hogy alaposan tájékozódjon a helyi helyzetről.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata rendszeresen frissíti az országok biztonsági besorolását. A lista célja, hogy az utazók tisztában legyenek azzal, mely térségekben olyan kockázatok állnak fenn, amelyek miatt az utazás halasztása vagy elkerülése indokolt. A kategóriák a zöldtől (biztonságos) a pirosig (utazásra nem javasolt) terjednek, és a besorolás figyelembe veszi a politikai helyzetet, a közbiztonságot, az egészségügyi körülményeket és a természeti katasztrófák kockázatát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mit jelent a piros besorolás?

Az I-es, piros kategóriába sorolt országokban válsághelyzet, fegyveres konfliktus, zavargások vagy súlyos egészségügyi kockázatok állnak fenn. Ezekben a térségekben a konzuli védelem biztosítása is korlátozott vagy lehetetlen, ezért

a külügy egyértelműen azt tanácsolja: ne utazzunk oda!

Ha valaki mégis az érintett országban tartózkodik, javasolt mielőbb elhagyni a területet, amíg kereskedelmi járatokkal ez lehetséges.

Példák a listáról: népszerű célpontok veszélyben

Bár sok ország a magyar utazási irodák kínálatában szerepel, bizonyos térségekben komoly kockázatokkal kell számolni.

Egyiptom 

Sínai-félsziget Az ország turisztikai szempontból kiemelt célpont, hiszen a Vörös-tenger partvidéke és a kulturális örökség sokakat vonz. Ugyanakkor a Sínai-félsziget északi és középső része, valamint a líbiai és szudáni határvidék piros besorolásban van. Ezeken a területeken fegyveres csoportok tevékenysége és terrorveszély miatt komoly biztonsági kockázat áll fenn.

India 

India sok magyar utazási iroda kínálatában szerepel, különösen kulturális körutak és spirituális utazások formájában. A Kasmír régió azonban évtizedek óta konfliktuszóna Pakisztánnal, ahol fegyveres összecsapások és terrorcselekmények előfordulhatnak. Manipur állam szintén a piros kategóriába került a helyi etnikai feszültségek miatt.

Fülöp-szigetek 

A szigetország kedvelt egzotikus úti cél, de Mindanao és környéke utazásra nem javasolt. A térségben fegyveres csoportok, helyi konfliktusok és emberrablások veszélyeztetik a turistákat.

Kenya

Kenya sokak számára a szafarik és a tengerparti üdülések miatt vonzó. Ugyanakkor a szomáliai határ mentén, valamint Nairobi egyes nyomornegyedeiben komoly biztonsági kockázatokkal kell számolni. A terrorizmus és a bűnözés miatt ezek a térségek piros besorolást kaptak.

Afganisztán

Bár az utóbbi években néhány kalandvágyó turista visszatért, a tálib rezsim uralma és az ISIS-K jelenléte miatt továbbra is súlyos biztonsági kockázatok vannak. Gyakoriak a terrortámadások, a nők jogait drasztikusan korlátozzák, és a földrengések utáni mentés is sokszor ellehetetlenül a vallási előírások miatt.

Irán

Iránban a keleti határvidékek, a kurd területek és az iraki határszakasz különösen veszélyesek, de az ország egészére a narancssárga vagy piros besorolás érvényes. Az Izraellel és az Egyesült Államokkal fennálló feszültség miatt bármikor eszkalálódhat a helyzet, a demonstrációk gyakran erőszakba torkollnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ukrajna 

A külügy egyértelműen piros besorolásban tartja Ukrajnát. Az orosz–ukrán háború miatt az ország egész területére nem javasolt az utazás, a nyugati városok sem biztonságosak: Lvivben például 2024–25-ben több rakéta- és dróntámadás érte a civil infrastruktúrát.

Haiti

A karibi országban a főváros és több vidéki térség fegyveres bandák ellenőrzése alatt áll, a mindennapokat erőszak és emberrablások határozzák meg. Az egészségügyi rendszer összeomlott, a kolera visszatért, és a humanitárius válság miatt az ENSZ is csak korlátozottan tud segíteni.

Venezuela

Venezuela évek óta súlyos inflációval, áruhiánnyal és nagyon magas bűnözési rátával küzd. Az Egyesült Államokkal fennálló konfliktus tovább fokozza a bizonytalanságot, a helyi hatóságok gyakran önkényesen járnak el, és a turisták számára az alapvető ellátás is nehezen biztosítható

Miért fontos a besorolás?

A biztonsági kategóriák nem tiltások, hanem figyelmeztetések. Az utazás mindig egyéni felelősség, de a külügy által kiadott besorolás segít mérlegelni a kockázatokat. A sárga és narancssárga kategóriák fokozott óvatosságot igényelnek, míg a piros besorolás egyértelműen az utazás elhalasztását javasolja.

A magyar utazási irodák folyamatosan figyelik a Konzuli Szolgálat figyelmeztetéseit, és ennek megfelelően alakítják kínálatukat. Megbízható szolgáltató esetén a szervezett utak biztonságban zajlanak, hiszen ha egy térségben hirtelen konfliktus tör ki vagy természeti katasztrófa következik be, az utazást csak akkor indítják el, ha az valóban lehetséges és nem veszélyezteti az utasokat. Ez a fajta elővigyázatosság és felelősségvállalás az egyik legfontosabb garancia arra, hogy a résztvevők biztonságban élvezhessék a programot.

Az utazási irodák által szervezett utazási csomagok esetében a részvételi díj abban az esetben jár vissza az utazóknak, amennyiben a célországot, területet a Konzuli Szolgálat I., utazásra nem javasolt ország és térség kategóriába sorolja. 

 - nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak még a santorini földmozgások kapcsán Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.  Ezzel együtt megerősítette, amennyiben hazai utazási irodánál foglalt valaki utazást a térségbe, az érintett utazási irodák minden tőlük telhetőt megtesznek az utazók biztonsága érdekében. Ugyanakkor általánosságban javasolják, hogy amennyiben valaki külföldre utazik, regisztráljon a Konzuli Szolgálat honlapján. 

Más a helyzet, ha valaki egyéni szervezésben utazik. Ilyenkor az utazó saját felelőssége, hogy alaposan utánanézzen a célország aktuális biztonsági helyzetének, és mérlegelje a kockázatokat. A Konzuli Szolgálat hivatalos figyelmeztetései, valamint a helyi hírek és nemzetközi források áttekintése elengedhetetlen, hiszen csak így kerülhetők el a kellemetlen vagy veszélyes helyzetek. Az önálló utazás szabadságot ad, de nagyobb körültekintést is igényel.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#utazás #biztonság #turizmus #külföld #utazási iroda #külügyminisztérium #kockázat #terrorizmus #háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:24
16:16
16:04
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
2025. december 11.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
2025. december 11.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 11. csütörtök
Árpád
50. hét
December 11.
Nemzetközi hegynap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
3 hete
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
5
4 napja
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 16:24
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 16:16
Újabb ajánlat érkezett a békére: Trump és Ukrajna is elégedett lehet?
Agrárszektor  |  2025. december 11. 15:36
Lecsapott a rendőrség a szolnoki férfira: döbbenetes, mivel bukott le