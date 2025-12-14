2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
valódi harckocsik álcázva a lövészárkokban Donbass Ukrajna
Világ

Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat

Pénzcentrum
2025. december 14. 14:22

Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini amerikai küldöttekkel folytatandó tárgyalások előtt - tudósított a Reuters.

Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről. Ez jelentős irányváltás Ukrajna részéről, amely eddig az orosz támadások elleni védelemként küzdött a NATO-tagságért, amit az alkotmányába is belefoglalt. A döntés egyben Oroszország egyik háborús célját is teljesíti, bár Kijev továbbra is ellenáll a területi engedményeknek.

Zelenszkij vasárnap újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok és európai partnerei által nyújtott biztonsági garanciák a NATO-tagság helyett kompromisszumot jelentenek Ukrajna részéről. "Ukrajna kezdettől fogva a NATO-hoz kívánt csatlakozni, ezek valódi biztonsági garanciák. Néhány amerikai és európai partner nem támogatta ezt az irányt" - magyarázta.

Az ukrán elnök szerint a kétoldalú biztonsági garanciák az USA-val, az 5. cikkelyhez hasonló garanciák, valamint az európai és más országok - Kanada, Japán - biztonsági garanciái lehetőséget adnak egy újabb orosz invázió megakadályozására. Hozzátette, hogy ezeknek a garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO-törekvéseiről, és vonja ki csapatait a Donbasz Kijev által még ellenőrzött mintegy 10 százalékáról. Moszkva azt is kijelentette, hogy Ukrajnának semleges országnak kell lennie, és NATO-csapatok nem állomásozhatnak területén.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij "méltóságteljes" békét és garanciákat kért arra, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát, miközben amerikai küldöttekkel és európai szövetségesekkel készült találkozni Berlinben, hogy véget vessen Európa második világháború óta legsúlyosabb konfliktusának.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna, az európaiak és az USA egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek végén tűzszünet állna be. Kijev nem folytat közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal. Zelenszkij hozzátette, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén létrejövő tűzszünet méltányos lehetőség lenne.

Donald Trump amerikai elnök Steve Witkoff különmegbízottat és vejét, Jared Kushnert küldte Németországba az ukránokat és európaiakat is érintő tárgyalásokra. Witkoff kinevezése, aki az amerikai békejavaslatról folytatott tárgyalásokat Ukrajnával és Oroszországgal, azt jelzi, hogy Washington előrelépési lehetőséget lát a közel négy éve tartó háborúban.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #tűzszünet #béketárgyalás

