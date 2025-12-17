Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta

Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén. A cég ezeket a termékeket replikaként árulta egy webáruházban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése azonban egyértelmű jogsértést tárt fel.

A NAV közlése szerint az adóellenőrök folyamatosan figyelik az online piactereket és webáruházakat, hogy kiszűrjék a jogsértő értékesítéseket, valamint megvédjék a jogtulajdonosok és a vásárlók érdekeit. Kiemelt kockázatot jelentenek azok a termékek, amelyeket replika megjelöléssel kínálnak, mivel ezek is gyakran hamisítványnak minősülnek.

A Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai egy olyan webáruházat ellenőriztek, amely szurkolói termékeket árult replika megnevezéssel. A próbavásárlás során felmerült a gyanú, hogy a megvásárolt áru hamis, ezért a pénzügyőrök a vállalkozás székhelyén is ellenőrzést tartottak.

Az ellenőrzés során több mint ezer darab, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott terméket találtak. A védjegytulajdonosok képviselői megvizsgálták az árut, és megállapították, hogy mindegyik silány minőségű hamisítvány.

A pénzügyőrök összesen 1032 hamis terméket foglaltak le, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A próbavásárlás során számlát sem kaptak, ezért a bizonylatkiállítási kötelezettség elmulasztása miatt külön eljárás is indult. A jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány meghaladja a 20 millió forintot.