MS egy fiatal felnőtt férfi profi futballista piros sportmezben. Izgatottan kocog át egy csodálatos köddel teli alagúton, hogy belépjen egy nagy stadion pályájára, mielőtt egy versenyképes nemzetközi labdarúgó mérkőzésen játszana.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta

Pénzcentrum
2025. december 17. 18:27

Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén. A cég ezeket a termékeket replikaként árulta egy webáruházban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése azonban egyértelmű jogsértést tárt fel.

A NAV közlése szerint az adóellenőrök folyamatosan figyelik az online piactereket és webáruházakat, hogy kiszűrjék a jogsértő értékesítéseket, valamint megvédjék a jogtulajdonosok és a vásárlók érdekeit. Kiemelt kockázatot jelentenek azok a termékek, amelyeket replika megjelöléssel kínálnak, mivel ezek is gyakran hamisítványnak minősülnek.

A Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai egy olyan webáruházat ellenőriztek, amely szurkolói termékeket árult replika megnevezéssel. A próbavásárlás során felmerült a gyanú, hogy a megvásárolt áru hamis, ezért a pénzügyőrök a vállalkozás székhelyén is ellenőrzést tartottak.

Az ellenőrzés során több mint ezer darab, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott terméket találtak. A védjegytulajdonosok képviselői megvizsgálták az árut, és megállapították, hogy mindegyik silány minőségű hamisítvány.

A pénzügyőrök összesen 1032 hamis terméket foglaltak le, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A próbavásárlás során számlát sem kaptak, ezért a bizonylatkiállítási kötelezettség elmulasztása miatt külön eljárás is indult. A jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrány meghaladja a 20 millió forintot.
Címlapkép: Getty Images
