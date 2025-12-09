2025. december 9. kedd Natália
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Őrült tervet eszelt ki Donald Trump: nem viccel, simán megpuccsolná a rettegett diktátor hatalmát

Pénzcentrum
2025. december 9. 14:45

A Trump-adminisztráció titkos terveket készít arra az esetre, ha Maduro venezuelai elnök távozna a hatalombó - írta meg a CNN.

Miközben az Egyesült Államok több ezer katonát és egy repülőgép-hordozó csoportot vezényelt a Karib-térségbe, a Fehér Házban már dolgoznak azokon a forgatókönyveken, amelyek Nicolás Maduro venezuelai elnök esetleges távozása utáni helyzetre vonatkoznak. A terveket szűk körben, bizalmasan kezelik - derül ki két magas rangú kormányzati tisztviselő és egy, a megbeszéléseket ismerő forrás információiból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezés több lehetőséget is tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan stabilizálhatnák az országot, ha Maduro önként távozna egy tárgyalásos megoldás részeként, vagy ha amerikai csapások, illetve más közvetlen beavatkozás következtében kényszerülne elhagyni pozícióját.

Bár hivatalosan a katonai erők Karib-térségbe vezénylését és a drogcsempész hajók elleni akciókat a kábítószer-kereskedelem visszaszorításával indokolják,

A belső tervezés egyértelműen jelzi, hogy Trump fontolgatja Maduro eltávolítását.

Trump a múlt hónapban telefonon beszélt Maduróval, nem sokkal azelőtt, hogy az USA terrorista szervezetnek nyilvánította a venezuelai vezetőt és kormányának szövetségeseit. Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint az elnök egyfajta ultimátumot adott Madurónak, közölve vele, hogy érdekében állna elhagyni az országot, és hogy Trump folytatni szándékozik a hajók "felrobbantását".

A venezuelai ellenzék, María Corina Machado és Edmundo González vezetésével már évek óta dolgozik a Maduro utáni időszakra vonatkozó terveken, amelyek a biztonságra, gazdaságra, energiára, infrastruktúrára és oktatásra is kiterjednek. Az ellenzék "100 órás" és "100 napos" terveket készített, amelyeket megosztottak az amerikai adminisztráció különböző részeivel.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Trump-kormányzat korábban kijelentette, hogy Gonzálezt tekinti Venezuela "jogos elnökének", miután az USA állítása szerint ő kapta a legtöbb szavazatot a tavalyi választáson. Nem világos azonban, hogy az adminisztráció milyen mértékben építette be az ellenzék elképzeléseit saját terveibe.

Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban Maduróval. Az egyik tisztviselő megjegyezte, hogy Maduro rövidebb tárgyalási lehetőséget kap, mint amit Trump más világvezetőknek biztosított. A tisztviselők nem tartják valószínűnek a tárgyalásos megoldást, tekintettel a korábbi kudarcokra.

Címlapfotó:Steve Helber, MTI/MTVA 
#gazdaság #amerika #drog #világ #kábítószer #tárgyalás #terrorizmus #usa #trump #donald trump #választás #politika #katonák #hadsereg #amerikai egyesült államok #venezuela #külpolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:15
15:01
14:45
14:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
3 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
3
3 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
4
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
5
2 napja
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 14:26
Elképesztő ajánlat: fillérekért foglalhatsz repjegyet a görög csodaszigetre, a jó idő garantált
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 13:49
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: milyen bejelentésre készül a miniszter?
Agrárszektor  |  2025. december 9. 14:31
A műtrágyapiacot sem kíméli Trump: elképesztő döntés jöhet