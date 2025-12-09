Őrült tervet eszelt ki Donald Trump: nem viccel, simán megpuccsolná a rettegett diktátor hatalmát

A Trump-adminisztráció titkos terveket készít arra az esetre, ha Maduro venezuelai elnök távozna a hatalombó - írta meg a CNN.

Miközben az Egyesült Államok több ezer katonát és egy repülőgép-hordozó csoportot vezényelt a Karib-térségbe, a Fehér Házban már dolgoznak azokon a forgatókönyveken, amelyek Nicolás Maduro venezuelai elnök esetleges távozása utáni helyzetre vonatkoznak. A terveket szűk körben, bizalmasan kezelik - derül ki két magas rangú kormányzati tisztviselő és egy, a megbeszéléseket ismerő forrás információiból.

A tervezés több lehetőséget is tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan stabilizálhatnák az országot, ha Maduro önként távozna egy tárgyalásos megoldás részeként, vagy ha amerikai csapások, illetve más közvetlen beavatkozás következtében kényszerülne elhagyni pozícióját.

Bár hivatalosan a katonai erők Karib-térségbe vezénylését és a drogcsempész hajók elleni akciókat a kábítószer-kereskedelem visszaszorításával indokolják,

A belső tervezés egyértelműen jelzi, hogy Trump fontolgatja Maduro eltávolítását.

Trump a múlt hónapban telefonon beszélt Maduróval, nem sokkal azelőtt, hogy az USA terrorista szervezetnek nyilvánította a venezuelai vezetőt és kormányának szövetségeseit. Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint az elnök egyfajta ultimátumot adott Madurónak, közölve vele, hogy érdekében állna elhagyni az országot, és hogy Trump folytatni szándékozik a hajók "felrobbantását".

A venezuelai ellenzék, María Corina Machado és Edmundo González vezetésével már évek óta dolgozik a Maduro utáni időszakra vonatkozó terveken, amelyek a biztonságra, gazdaságra, energiára, infrastruktúrára és oktatásra is kiterjednek. Az ellenzék "100 órás" és "100 napos" terveket készített, amelyeket megosztottak az amerikai adminisztráció különböző részeivel.

A Trump-kormányzat korábban kijelentette, hogy Gonzálezt tekinti Venezuela "jogos elnökének", miután az USA állítása szerint ő kapta a legtöbb szavazatot a tavalyi választáson. Nem világos azonban, hogy az adminisztráció milyen mértékben építette be az ellenzék elképzeléseit saját terveibe.

Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban Maduróval. Az egyik tisztviselő megjegyezte, hogy Maduro rövidebb tárgyalási lehetőséget kap, mint amit Trump más világvezetőknek biztosított. A tisztviselők nem tartják valószínűnek a tárgyalásos megoldást, tekintettel a korábbi kudarcokra.

Címlapfotó:Steve Helber, MTI/MTVA