Mohacs, Magyarország - 02 23 2020: Busojaras (busójárás) a magyarországi Mohacs városában élő sokci népcsoport éves maszkabál ünnepe.
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!

Pénzcentrum
2025. december 17. 17:56

1995 óta Magyarországon december 18-a a Kisebbségek Napja volt, 2012-ben döntött az országgyűlés arról, hogy hivatalosan is a Nemzetiségek Napjává nyilvánítják. December 18-a az ENSZ nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napja. A mai kvíz során ezért a magyarországi nemzetiségek témájában merülünk el. Te tudod, hogy honnan származó népeket hívtak tótoknak, rácoknak, ruténeknek? Melyek jelenleg hazánk elismert nemzetiségei? A mai általános műveltségi kvíz során próbára teheted a tudásodat.

Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, rácokról, tótokról? Most kiderül!

1/10 kérdés
Hány nemzetiséget ismer el Magyarországon a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól?
35
21
13
8
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nemzetiség elismert törvényileg Magyarországon?
albán
török
örmény
kínai
3/10 kérdés
Milyen népcsoport tagjait telepítették be nagy számban a török kor után elnéptelenedett területekre?
román
ukrán
lengyel
német
4/10 kérdés
Melyik Magyarországon a legnépesebb hazai nemzetiség a 2022-es népszámlálási adatok szerint?
román
szlovák
német
roma
5/10 kérdés
Melyik népcsoportra alkalmazott korábbi elnevezés a rác?
szlovák, szlavón, szlovén
szerb
ukrán
német
6/10 kérdés
Melyik országból települtek be a talján népcsoport, mely egykor jelentős, ma már nem számottevő kisebbség volt hazánkban?
Kazahsztán
Olaszország
Spanyolország
Oroszország
7/10 kérdés
A több mint 492 ezres hazai nemzetiséghez tartozó lakosság összességében 37,4%-ban római katolikus vallású. Melyik az a nemzetiség, ahol ez az arány 66%?
német
horvát
roma
lengyel
8/10 kérdés
Átlagosan a magukat nemzetiséghez tartozónak vallók közül hány százalékot tesznek ki, akik a nemzetiséget nyelvet használják családi vagy baráti körben?
14,9%
42,0%
51,8%
33,7%
9/10 kérdés
Hol található Beloiannisz, a "Görögfalu", melyet a görög polgárháború elől Magyarországra menekülők számára terveztek és építettek fel?
Komlói járásban Baranya vármegyében
Ráckevei járásban Pest vármegyében
Dunaújvárosi járásban Fejér vármegyében
Kalocsai járásban Bács-Kiskunk vármegyében
10/10 kérdés
Melyik évben nyertek az örmények letelepedési engedélyt és kiváltságokat, illetve melyik évet tekintik az örmény betelepedés legfontosabb dátumának?
1340
1758
1527
1672
Címlapkép: Getty Images
