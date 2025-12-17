Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

1995 óta Magyarországon december 18-a a Kisebbségek Napja volt, 2012-ben döntött az országgyűlés arról, hogy hivatalosan is a Nemzetiségek Napjává nyilvánítják. December 18-a az ENSZ nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napja. A mai kvíz során ezért a magyarországi nemzetiségek témájában merülünk el. Te tudod, hogy honnan származó népeket hívtak tótoknak, rácoknak, ruténeknek? Melyek jelenleg hazánk elismert nemzetiségei? A mai általános műveltségi kvíz során próbára teheted a tudásodat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, rácokról, tótokról? Most kiderül! 1/10 kérdés Hány nemzetiséget ismer el Magyarországon a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól? 35 21 13 8 Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nemzetiség elismert törvényileg Magyarországon? albán török örmény kínai Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen népcsoport tagjait telepítették be nagy számban a török kor után elnéptelenedett területekre? román ukrán lengyel német Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Magyarországon a legnépesebb hazai nemzetiség a 2022-es népszámlálási adatok szerint? román szlovák német roma Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik népcsoportra alkalmazott korábbi elnevezés a rác? szlovák, szlavón, szlovén szerb ukrán német Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országból települtek be a talján népcsoport, mely egykor jelentős, ma már nem számottevő kisebbség volt hazánkban? Kazahsztán Olaszország Spanyolország Oroszország Következő kérdés 7/10 kérdés A több mint 492 ezres hazai nemzetiséghez tartozó lakosság összességében 37,4%-ban római katolikus vallású. Melyik az a nemzetiség, ahol ez az arány 66%? német horvát roma lengyel Következő kérdés 8/10 kérdés Átlagosan a magukat nemzetiséghez tartozónak vallók közül hány százalékot tesznek ki, akik a nemzetiséget nyelvet használják családi vagy baráti körben? 14,9% 42,0% 51,8% 33,7% Következő kérdés 9/10 kérdés Hol található Beloiannisz, a "Görögfalu", melyet a görög polgárháború elől Magyarországra menekülők számára terveztek és építettek fel? Komlói járásban Baranya vármegyében Ráckevei járásban Pest vármegyében Dunaújvárosi járásban Fejér vármegyében Kalocsai járásban Bács-Kiskunk vármegyében Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik évben nyertek az örmények letelepedési engedélyt és kiváltságokat, illetve melyik évet tekintik az örmény betelepedés legfontosabb dátumának? 1340 1758 1527 1672 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

