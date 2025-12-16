Donald Trump kifejtette, jelenleg azon dolgoznak, hogy a háború lezárását illetően "egy lapra hozzák" az ukrán és az orosz elnököt.
Olcsóbb lehet a szállítás világszerte: fontos fordulat jöhet a világkereskedelemben
A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket és enyhítheti az ellátási láncokra nehezedő nyomást.
A globális kereskedelem számára kulcsfontosságú vízi út, amelyen a világkereskedelem mintegy 15 százaléka, a konténerforgalom esetében pedig ennek kétszerese halad át, 2023 novembere óta gyakorlatilag használhatatlan. A lezárást a jemeni húszi lázadók által indított támadások okozták, amelyek során több hajót elsüllyesztettek vagy felgyújtottak, és tengerészek is életüket vesztették - írja a Bloomberg.
A kényszerű lezárás miatt a hajózási társaságok Afrika megkerülésére kényszerültek, ami átlagosan tíz nappal hosszabb menetidőt és járatonként több millió dolláros többletköltséget eredményezett. Az ING Bank számításai szerint ez a kerülő jelenleg a globális flottakapacitás körülbelül 6 százalékát köti le.
Ez az esemény egy ötéves kaotikus időszak tetőpontja volt a tengeri szállítmányozásban, amely magában foglalta a Covid-19 járvány hatásait, az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségeket, egy konténerhajó 2021-es balesetét a Szuezi-csatornában, valamint a Panama-csatorna aszály miatti problémáit 2023-2024-ben.
A helyzet azonban javulni látszik: a húszi támadások intenzitása csökkent, miután az Egyesült Államok közvetítésével szeptember végén tűzszünet jött létre Izrael és a Hamász között. Bár a helyzet továbbra is bizonytalan, tartós megállapodás esetén a forgalom fokozatosan helyreállhat.
A vezető hajózási vállalatok hivatalosan még zártnak tekintik az útvonalat, de a háttérben már tesztelik a lehetőségeket. Egyes hajókat – köztük a világ legnagyobb konténerszállítóit – próbaképpen felküldtek a Vörös-tengerre, és ezek eddig problémamentesen átkeltek. A csatornán áthaladó hajók száma novemberben másfél éves csúcsot ért el.
A francia CMA CGM, a világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata már bejelentette, hogy 2026 elejétől két év után először indít rendszeres járatokat Indiából az Egyesült Államok keleti partjára a Szuezi-útvonalon. Más társaságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra terveiket, de jelezték, hogy álláspontjuk hamarosan változhat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
"Ha a tűzszünet tart, akkor azt hiszem, átléptünk egy küszöböt, és nagy lépést tettünk a Vörös-tengeren át vezető útvonalhoz való visszatérés felé" – mondta Vincent Clerc, az A. P. Moller–Maersk vezetője múlt hónapban.
A szakértők szerint azonban több tényező is óvatosságra int. Egyrészt Jemen és Gáza helyzete továbbra is bizonytalan, és a két konfliktus összekapcsolódik. Ha a gázai tűzszünet felbomlik, a húszik valószínűleg újrakezdik támadásaikat. Másrészt a hajózási társaságok el akarják kerülni az úgynevezett "kettős zavart", amikor túl korán térnek vissza, majd ismét kerülőútra kényszerülnek.
Iparági vezetők szerint akár hat hónapig is eltarthat a korlátozott próbajáratok időszaka, mielőtt a teljes visszatérést komolyan fontolóra vennék. Valószínű, hogy kezdetben a rakománnyal teli, Ázsiából Európába tartó hajók továbbra is Afrika megkerülésével közlekednek, míg a visszaúton, kevésbé terhelt állapotban már tesztelhetik a Szuezi-útvonalat.
A harmadik akadályozó tényező, hogy a Vörös-tengerre vonatkozó biztosítási díjak továbbra is rendkívül magasak. Ugyanakkor a fűtőolaj ára ötéves mélypontra, tonnánként 350 dollárra esett a 2023-as, 500 dollár feletti csúcsról, ami csökkenti az afrikai kerülőút többletköltségeit, így jelenleg alacsony a pénzügyi ösztönzés a csatornaútvonalra való visszatérésre.
A BMA tagjainak mintegy 83%-a szavazott a sztrájk megtartása mellett a hétvégén tartott online szavazáson.
Egy pakisztáni üzletember és azeri riválisai titkos hálózatot építettek az orosz olaj kijuttatására a világpiacra.
Blaise Metreweli, az MI6 új vezetője szerint a frontvonal mindenhol ott húzódik.
Így éli titkos moszkvai luxuséletét Bassár el-Aszad és családja: hétköznapi szakmát tanul a bukott szíriai diktátor
Újra szemészetet tanul a megbuktatott szíriai diktátor, Bassár el-Aszad. A családja családja csendes, de luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.