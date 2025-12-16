Olcsóbb lehet a szállítás világszerte: fontos fordulat jöhet a világkereskedelemben

A Szuezi-csatorna 2026-ban várhatóan újra megnyílhat a nemzetközi hajóforgalom előtt, ami jelentősen csökkentheti a globális szállítási költségeket és enyhítheti az ellátási láncokra nehezedő nyomást.

A globális kereskedelem számára kulcsfontosságú vízi út, amelyen a világkereskedelem mintegy 15 százaléka, a konténerforgalom esetében pedig ennek kétszerese halad át, 2023 novembere óta gyakorlatilag használhatatlan. A lezárást a jemeni húszi lázadók által indított támadások okozták, amelyek során több hajót elsüllyesztettek vagy felgyújtottak, és tengerészek is életüket vesztették - írja a Bloomberg.

A kényszerű lezárás miatt a hajózási társaságok Afrika megkerülésére kényszerültek, ami átlagosan tíz nappal hosszabb menetidőt és járatonként több millió dolláros többletköltséget eredményezett. Az ING Bank számításai szerint ez a kerülő jelenleg a globális flottakapacitás körülbelül 6 százalékát köti le.

Ez az esemény egy ötéves kaotikus időszak tetőpontja volt a tengeri szállítmányozásban, amely magában foglalta a Covid-19 járvány hatásait, az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségeket, egy konténerhajó 2021-es balesetét a Szuezi-csatornában, valamint a Panama-csatorna aszály miatti problémáit 2023-2024-ben.

A helyzet azonban javulni látszik: a húszi támadások intenzitása csökkent, miután az Egyesült Államok közvetítésével szeptember végén tűzszünet jött létre Izrael és a Hamász között. Bár a helyzet továbbra is bizonytalan, tartós megállapodás esetén a forgalom fokozatosan helyreállhat.

A vezető hajózási vállalatok hivatalosan még zártnak tekintik az útvonalat, de a háttérben már tesztelik a lehetőségeket. Egyes hajókat – köztük a világ legnagyobb konténerszállítóit – próbaképpen felküldtek a Vörös-tengerre, és ezek eddig problémamentesen átkeltek. A csatornán áthaladó hajók száma novemberben másfél éves csúcsot ért el.

A francia CMA CGM, a világ harmadik legnagyobb hajózási vállalata már bejelentette, hogy 2026 elejétől két év után először indít rendszeres járatokat Indiából az Egyesült Államok keleti partjára a Szuezi-útvonalon. Más társaságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra terveiket, de jelezték, hogy álláspontjuk hamarosan változhat.

"Ha a tűzszünet tart, akkor azt hiszem, átléptünk egy küszöböt, és nagy lépést tettünk a Vörös-tengeren át vezető útvonalhoz való visszatérés felé" – mondta Vincent Clerc, az A. P. Moller–Maersk vezetője múlt hónapban.

A szakértők szerint azonban több tényező is óvatosságra int. Egyrészt Jemen és Gáza helyzete továbbra is bizonytalan, és a két konfliktus összekapcsolódik. Ha a gázai tűzszünet felbomlik, a húszik valószínűleg újrakezdik támadásaikat. Másrészt a hajózási társaságok el akarják kerülni az úgynevezett "kettős zavart", amikor túl korán térnek vissza, majd ismét kerülőútra kényszerülnek.

Iparági vezetők szerint akár hat hónapig is eltarthat a korlátozott próbajáratok időszaka, mielőtt a teljes visszatérést komolyan fontolóra vennék. Valószínű, hogy kezdetben a rakománnyal teli, Ázsiából Európába tartó hajók továbbra is Afrika megkerülésével közlekednek, míg a visszaúton, kevésbé terhelt állapotban már tesztelhetik a Szuezi-útvonalat.

A harmadik akadályozó tényező, hogy a Vörös-tengerre vonatkozó biztosítási díjak továbbra is rendkívül magasak. Ugyanakkor a fűtőolaj ára ötéves mélypontra, tonnánként 350 dollárra esett a 2023-as, 500 dollár feletti csúcsról, ami csökkenti az afrikai kerülőút többletköltségeit, így jelenleg alacsony a pénzügyi ösztönzés a csatornaútvonalra való visszatérésre.