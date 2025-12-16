A spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium közleménye szerint az Airbnb 65 122 hirdetése sértette meg a fogyasztóvédelmi szabályokat.
Itt a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában, ha lezárul a háború
Európai vezetők közös nyilatkozata szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák alapelveiről, ami új lendületet adhat a háború lezárására irányuló törekvéseknek, írja a 444.
A berlini tárgyalásokat követően több európai vezető közös nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölték az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa között zajló egyeztetéseket, valamint az amerikai–ukrán együttműködés elmélyítését. A dokumentum szerint a megbeszélések jelentős előrelépést hoztak az ukrajnai háború lezárása felé.
A nyilatkozatot Friedrich Merz német kancellár, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá.
A közlemény megerősíti az amerikai tisztségviselők korábbi állításait, amelyek szerint a kidolgozott biztonsági garanciák mind Ukrajna, mind az európai országok számára elfogadhatók lehetnek. Az aláírók hangsúlyozták: készek az Egyesült Államokkal együttműködve olyan katonai, gazdasági és politikai garanciákat nyújtani, amelyek egy jövőbeli békemegállapodás alapját képezhetik.
Ennek részeként vállalnák Ukrajna hadseregének hosszú távú támogatását, valamint egy európai vezetésű, többnemzetiségű katonai erő létrehozását. Ez az alakulat akár ukrán területen is végrehajthatna műveleteket a megállapodás keretein belül.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A nyilatkozat szerint az érintett országok jogilag kötelező érvényű vállalásokat is tennének arra az esetre, ha Ukrajnát a jövőben újabb fegyveres támadás érné. Ezek a kötelezettségek katonai beavatkozást, hírszerzési és logisztikai támogatást, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket is magukban foglalhatnak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy Ukrajna kész feladni NATO-csatlakozási törekvéseit nyugati biztonsági garanciákért cserébe. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov ugyanakkor hétfőn közölte: Ukrajna NATO-tagságának tilalma továbbra is az esetleges békeszerződés egyik „sarokköve” marad Moszkva számára.
Brutális rekordot döntött Elon Musk vagyona: ő lehet az első ember, akinek 1000 milliárd dollárja van
Elon Musk vagyona a Forbes becslése szerint minden eddigi rekordot megdöntve átlépte a 677 milliárd dollárt, amire korábban még senki sem volt képes.
Holtan találták Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michele Reinert Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség szerint gyilkosság áldozatává váltak.
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.
Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen.
Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.
Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek
Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.