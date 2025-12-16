Itt a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában, ha lezárul a háború

Európai vezetők közös nyilatkozata szerint Európa és az Egyesült Államok megállapodott az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák alapelveiről, ami új lendületet adhat a háború lezárására irányuló törekvéseknek, írja a 444.

A berlini tárgyalásokat követően több európai vezető közös nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölték az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa között zajló egyeztetéseket, valamint az amerikai–ukrán együttműködés elmélyítését. A dokumentum szerint a megbeszélések jelentős előrelépést hoztak az ukrajnai háború lezárása felé.

A nyilatkozatot Friedrich Merz német kancellár, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá.

A közlemény megerősíti az amerikai tisztségviselők korábbi állításait, amelyek szerint a kidolgozott biztonsági garanciák mind Ukrajna, mind az európai országok számára elfogadhatók lehetnek. Az aláírók hangsúlyozták: készek az Egyesült Államokkal együttműködve olyan katonai, gazdasági és politikai garanciákat nyújtani, amelyek egy jövőbeli békemegállapodás alapját képezhetik.

Ennek részeként vállalnák Ukrajna hadseregének hosszú távú támogatását, valamint egy európai vezetésű, többnemzetiségű katonai erő létrehozását. Ez az alakulat akár ukrán területen is végrehajthatna műveleteket a megállapodás keretein belül.

A nyilatkozat szerint az érintett országok jogilag kötelező érvényű vállalásokat is tennének arra az esetre, ha Ukrajnát a jövőben újabb fegyveres támadás érné. Ezek a kötelezettségek katonai beavatkozást, hírszerzési és logisztikai támogatást, valamint gazdasági és diplomáciai lépéseket is magukban foglalhatnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy Ukrajna kész feladni NATO-csatlakozási törekvéseit nyugati biztonsági garanciákért cserébe. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov ugyanakkor hétfőn közölte: Ukrajna NATO-tagságának tilalma továbbra is az esetleges békeszerződés egyik „sarokköve” marad Moszkva számára.