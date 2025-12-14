Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát szombatra virradóan.
ENSZ munkatársak haltak meg egy súlyos bombázásban: óriási a káosz - a világ ide már nem is figyel?
Legkevesebb hatan meghaltak egy szombati légitámadásban a Szudán déli részén fekvő Kadugliban, Dél-Kordofan tartomány ostromlott fővárosában - közölte egy kórházi illetékes.
Az AFP francia hírügynökség által meghallgatott szemtanúk szerint az áldozatok az ENSZ alkalmazottai voltak. Az ENSZ Abjej tartományban állomásozó ideiglenes biztonsági kontingense azt közölte, hogy hat bangladesi kéksisakos halt meg, hat társuk pedig megsebesült, közöttük négyen súlyosan, amikor drónokkal támadtak az ENSZ-erő támaszpontjára Kadugliban.
Az Abdel Fattáh al-Burhán tábornok vezette Szuverenitási Tanács, vagyis a katonai kormányzat elítélte a támadást, "veszélyes eszkalációnak", nevezte, "amely a nemzetközi humanitárius jog és az ENSZ-létesítményeknek biztosított védelem súlyos megsértése". A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezetet vádolták annak elkövetésével.
Az RSF fegyveresei másfél éve ostromolják a várost. António Guterres ENSZ-főtitkár szombaton elítélte a hat kéksisakos életét követelő akciót. "Határozottan elítélem a rettenetes dróntámadást, amelynek az ENSZ békefenntartó erőinek a szudáni Kadugliban lévő támaszpontja volt a célpontja" – olvasható a világszervezet főtitkárának közleményében. Guterres ismételten felszólította a Szudánban szemben álló feleket "az ellenségeskedések haladéktalan beszüntetésére".
Szudánban 2023 áprilisa óta áll harcban egymással a Burhán tábornok által irányított hadsereg és az RSF, amelynek a parancsnoka a tábornok egykori jobbkeze, Mohamed Daglo. Szombaton a milicisták "kategorikusan" elutasították azokat a vádakat, amelyek szerint polgári lakosok elleni túlkapásokat követtek volna el a szomszédos Darfúr régióban. A nyugat-szudáni régió októberben került teljesen az ellenőrzésük alá el-Faser város elfoglalásával.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.