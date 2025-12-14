2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Ingóságok a dél-szudáni Felső-Nílus államban található Malakal tranzitállomáson.
Világ

ENSZ munkatársak haltak meg egy súlyos bombázásban: óriási a káosz - a világ ide már nem is figyel?

Pénzcentrum
2025. december 14. 09:01

Legkevesebb hatan meghaltak egy szombati légitámadásban a Szudán déli részén fekvő Kadugliban, Dél-Kordofan tartomány ostromlott fővárosában - közölte egy kórházi illetékes.

Az AFP francia hírügynökség által meghallgatott szemtanúk szerint az áldozatok az ENSZ alkalmazottai voltak. Az ENSZ Abjej tartományban állomásozó ideiglenes biztonsági kontingense azt közölte, hogy hat bangladesi kéksisakos halt meg, hat társuk pedig megsebesült, közöttük négyen súlyosan, amikor drónokkal támadtak az ENSZ-erő támaszpontjára Kadugliban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Abdel Fattáh al-Burhán tábornok vezette Szuverenitási Tanács, vagyis a katonai kormányzat elítélte a támadást, "veszélyes eszkalációnak", nevezte, "amely a nemzetközi humanitárius jog és az ENSZ-létesítményeknek biztosított védelem súlyos megsértése". A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezetet vádolták annak elkövetésével.

Az RSF fegyveresei másfél éve ostromolják a várost. António Guterres ENSZ-főtitkár szombaton elítélte a hat kéksisakos életét követelő akciót. "Határozottan elítélem a rettenetes dróntámadást, amelynek az ENSZ békefenntartó erőinek a szudáni Kadugliban lévő támaszpontja volt a célpontja" – olvasható a világszervezet főtitkárának közleményében. Guterres ismételten felszólította a Szudánban szemben álló feleket "az ellenségeskedések haladéktalan beszüntetésére".

Szudánban 2023 áprilisa óta áll harcban egymással a Burhán tábornok által irányított hadsereg és az RSF, amelynek a parancsnoka a tábornok egykori jobbkeze, Mohamed Daglo. Szombaton a milicisták "kategorikusan" elutasították azokat a vádakat, amelyek szerint polgári lakosok elleni túlkapásokat követtek volna el a szomszédos Darfúr régióban. A nyugat-szudáni régió októberben került teljesen az ellenőrzésük alá el-Faser város elfoglalásával.
Címlapkép: Getty Images
#afrika #ensz #világ #konfliktus #drón #áldozatok #háború #szudán

