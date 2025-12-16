2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Közelkép egy kínai rendőr övéről Pekingben, amelyen Kína címere látható.
Világ

Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt

Pénzcentrum
2025. december 16. 13:44

A lengyel hatóságok meghiúsítottak egy karácsonyi vásár ellen tervezett terrortámadást, amelyet egy egyetemi hallgató készített elő az Iszlám Állam támogatásával - írta meg a Daily Mail.

A lengyel biztonsági szolgálatok őrizetbe vettek egy diákot, aki terrortámadást tervezett - közölte kedden Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok szóvivője.

A Lublini Katolikus Egyetem hallgatója, Mateusz W. robbanóanyagokkal akart támadást végrehajtani és terrorista szervezethez kívánt csatlakozni.

A bűncselekmény célja sok ember megfélemlítése és az Iszlám Állam támogatása volt. A nyomozás során a Belbiztonsági Ügynökség tisztjei adathordozókat és iszlámmal kapcsolatos tárgyakat foglaltak le

- írta Dobrzynski az X platformon.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ügyészség azzal vádolja Mateusz W.-t, hogy "előkészítő lépéseket tett egy olyan terrortámadás végrehajtására, amely sok ember halálát vagy súlyos sérülését okozhatta volna". Emellett lépéseket tett, hogy kapcsolatba lépjen egy terrorista szervezettel, és támogatást szerezzen a támadás végrehajtásához.

A sajtótájékoztatón Dobrzynski elmondta: "A férfi nagyon érdeklődött az iszlám iránt, kapcsolatot próbált létesíteni az Iszlám Állammal, és egy karácsonyi vásáron tervezett támadást Lengyelország egyik városában."

A gyanúsítottat novemberben tartóztatták le lublini lakásában, Kelet-Lengyelországban. A szóvivő nem árulta el, melyik városban tervezték a támadást, hogy "ne keltsen pánikot". A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a gyanúsítottról, akit előzetesen három hónapra őrizetbe vettek.

Júniusban a lengyel hatóságok három 19 éves férfit vádoltak meg pirotechnikai anyagok felhalmozásával és terrortámadások tervezésével, köztük egy észak-lengyelországi iskola elleni feltételezett tervvel. Dobrzynski erre utalva megjegyezte: "Ismerik az olsztyni esetet, most pedig egy újabb példa van a karácsony előtti támadás előkészítésére."
Címlapkép: Getty Images
