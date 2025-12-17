2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak

Pénzcentrum
2025. december 17. 17:28

Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek. Idén a Yettel, a Telekom és a One ünnepi akciói között ingyenes adatnapok, extra kuponok, készülékkedvezmények és ajándék előfizetések szerepelnek, amelyekkel új és meglévő ügyfelek egyaránt komoly összegeket spórolhatnak.

Az okostelefon az elmúlt évtizedben a mindennapok nélkülözhetetlen eszközévé vált, így nem meglepő, hogy karácsonykor sokan lepik meg vele szeretteiket – vagy éppen magukat. A Pénzcentrum piaci körképek szerint az ünnepi szezonban a magyarok jelentős része mobiltelefont vásárol, sok családban ilyenkor kapják meg a gyerekek az első készüléküket. A szolgáltatók pedig minden évben különleges akciókkal készülnek, hogy az ünnepi költekezés közben az ügyfelek spórolni tudjanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Yettel: 0 Ft-os készülékek és adventi kuponok

A Yettel karácsonyi kampányában kiemelt készülékek akár 0 Ft-ért elvihetők, ha az ügyfél Prime Extra vagy Prime Plus tarifát választ két év hűséggel. Például a Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G vagy a Samsung Galaxy A35 5G ilyen feltételekkel ingyenesen elérhető. Emellett a Yettel appban adventi kuponok várják az ügyfeleket, amelyek különféle kedvezményeket biztosítanak. A szolgáltató 15% kedvezményt kínál okosórákra új készülék vásárlása mellé, valamint jótékonysági akciót is indított: az ügyfelek egyszerűen adományozhatnak a Yettel felületén keresztül.

Telekom: Magenta Moments kalendárium és Disney+ ajándék

A Telekom ünnepi ajánlatai a Magenta Moments kalendáriumhoz kapcsolódnak, amelyben decemberben minden nap más kedvezmény vagy meglepetés érhető el.

  • Korlátlan mobilnet 3 napra: december 2–28. között aktiválható a Telekom alkalmazásban.
  • Disney+ előfizetés 3 hónapig díjmentesen: új vagy meglévő ügyfeleknek, akik extra kiegészítőként választják.
  • Készülékkedvezmények: akár 55 000 Ft kedvezmény okostelefonokra, tabletekre, TV-kre és okosórákra, 2 év hűségvállalással.
  • Kuponakciók: 22 000 Ft extra kuponkedvezmény, valamint 30% kedvezmény hangprojektorokra.

A Telekom emellett könyv- és fotókönyv-ajánlatokat is kínál partnerein keresztül, például 28%-os Líra.hu kedvezményt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

One: kedvezményes tarifák és otthoni csomagok

A One idei ünnepi kampányában a hangsúly a kombinált szolgáltatásokon van: mobil, internet és televíziós előfizetések együtt választva jelentős megtakarítást kínálnak. Az ügyfelek többféle módon spórolhatnak:

  • Korlátlan mobil tarifacsomagok már havi 6 490 Ft-tól elérhetők, így azoknak kedveznek, akik sokat interneteznek vagy telefonálnak.
  • Otthoni szolgáltatások: a One optikai hálózatán gigabites internet érhető el, amelyhez TV Family csomag és RTL+ Premium hozzáférés is társul. Ez különösen vonzó lehet családoknak, akik az ünnepi időszakban sok közös tartalmat fogyasztanak.
  • Készülékkedvezmények: például 81 000 Ft kedvezmény érhető el új mobil vásárlásakor, ha az ügyfél XXL tarifa mellé választja,
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #okostelefon #tech #akció #spórolás #mobiltelefon #telekom #kedvezmény #ügyfél #szolgáltató #akciók #karácsonyi ajándék #szolgáltatók #ügyfelek #kedvezmények #yettel #disney+ #one

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:28
17:20
17:16
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
1 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
2 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
2 hónapja
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
5
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:56
Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:13
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
Agrárszektor  |  2025. december 17. 17:31
Sok gazda kaphat ilyen segítséget: mutatjuk, kiknek járhat a pénzből