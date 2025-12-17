Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő.
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek. Idén a Yettel, a Telekom és a One ünnepi akciói között ingyenes adatnapok, extra kuponok, készülékkedvezmények és ajándék előfizetések szerepelnek, amelyekkel új és meglévő ügyfelek egyaránt komoly összegeket spórolhatnak.
Az okostelefon az elmúlt évtizedben a mindennapok nélkülözhetetlen eszközévé vált, így nem meglepő, hogy karácsonykor sokan lepik meg vele szeretteiket – vagy éppen magukat. A Pénzcentrum piaci körképek szerint az ünnepi szezonban a magyarok jelentős része mobiltelefont vásárol, sok családban ilyenkor kapják meg a gyerekek az első készüléküket. A szolgáltatók pedig minden évben különleges akciókkal készülnek, hogy az ünnepi költekezés közben az ügyfelek spórolni tudjanak.
Yettel: 0 Ft-os készülékek és adventi kuponok
A Yettel karácsonyi kampányában kiemelt készülékek akár 0 Ft-ért elvihetők, ha az ügyfél Prime Extra vagy Prime Plus tarifát választ két év hűséggel. Például a Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G vagy a Samsung Galaxy A35 5G ilyen feltételekkel ingyenesen elérhető. Emellett a Yettel appban adventi kuponok várják az ügyfeleket, amelyek különféle kedvezményeket biztosítanak. A szolgáltató 15% kedvezményt kínál okosórákra új készülék vásárlása mellé, valamint jótékonysági akciót is indított: az ügyfelek egyszerűen adományozhatnak a Yettel felületén keresztül.
Telekom: Magenta Moments kalendárium és Disney+ ajándék
A Telekom ünnepi ajánlatai a Magenta Moments kalendáriumhoz kapcsolódnak, amelyben decemberben minden nap más kedvezmény vagy meglepetés érhető el.
- Korlátlan mobilnet 3 napra: december 2–28. között aktiválható a Telekom alkalmazásban.
- Disney+ előfizetés 3 hónapig díjmentesen: új vagy meglévő ügyfeleknek, akik extra kiegészítőként választják.
- Készülékkedvezmények: akár 55 000 Ft kedvezmény okostelefonokra, tabletekre, TV-kre és okosórákra, 2 év hűségvállalással.
- Kuponakciók: 22 000 Ft extra kuponkedvezmény, valamint 30% kedvezmény hangprojektorokra.
A Telekom emellett könyv- és fotókönyv-ajánlatokat is kínál partnerein keresztül, például 28%-os Líra.hu kedvezményt.
One: kedvezményes tarifák és otthoni csomagok
A One idei ünnepi kampányában a hangsúly a kombinált szolgáltatásokon van: mobil, internet és televíziós előfizetések együtt választva jelentős megtakarítást kínálnak. Az ügyfelek többféle módon spórolhatnak:
- Korlátlan mobil tarifacsomagok már havi 6 490 Ft-tól elérhetők, így azoknak kedveznek, akik sokat interneteznek vagy telefonálnak.
- Otthoni szolgáltatások: a One optikai hálózatán gigabites internet érhető el, amelyhez TV Family csomag és RTL+ Premium hozzáférés is társul. Ez különösen vonzó lehet családoknak, akik az ünnepi időszakban sok közös tartalmat fogyasztanak.
- Készülékkedvezmények: például 81 000 Ft kedvezmény érhető el új mobil vásárlásakor, ha az ügyfél XXL tarifa mellé választja,
