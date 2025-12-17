Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak

Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek. Idén a Yettel, a Telekom és a One ünnepi akciói között ingyenes adatnapok, extra kuponok, készülékkedvezmények és ajándék előfizetések szerepelnek, amelyekkel új és meglévő ügyfelek egyaránt komoly összegeket spórolhatnak.

Az okostelefon az elmúlt évtizedben a mindennapok nélkülözhetetlen eszközévé vált, így nem meglepő, hogy karácsonykor sokan lepik meg vele szeretteiket – vagy éppen magukat. A Pénzcentrum piaci körképek szerint az ünnepi szezonban a magyarok jelentős része mobiltelefont vásárol, sok családban ilyenkor kapják meg a gyerekek az első készüléküket. A szolgáltatók pedig minden évben különleges akciókkal készülnek, hogy az ünnepi költekezés közben az ügyfelek spórolni tudjanak.

Yettel: 0 Ft-os készülékek és adventi kuponok

A Yettel karácsonyi kampányában kiemelt készülékek akár 0 Ft-ért elvihetők, ha az ügyfél Prime Extra vagy Prime Plus tarifát választ két év hűséggel. Például a Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G vagy a Samsung Galaxy A35 5G ilyen feltételekkel ingyenesen elérhető. Emellett a Yettel appban adventi kuponok várják az ügyfeleket, amelyek különféle kedvezményeket biztosítanak. A szolgáltató 15% kedvezményt kínál okosórákra új készülék vásárlása mellé, valamint jótékonysági akciót is indított: az ügyfelek egyszerűen adományozhatnak a Yettel felületén keresztül.

Telekom: Magenta Moments kalendárium és Disney+ ajándék

A Telekom ünnepi ajánlatai a Magenta Moments kalendáriumhoz kapcsolódnak, amelyben decemberben minden nap más kedvezmény vagy meglepetés érhető el.

Korlátlan mobilnet 3 napra: december 2–28. között aktiválható a Telekom alkalmazásban.

Disney+ előfizetés 3 hónapig díjmentesen: új vagy meglévő ügyfeleknek, akik extra kiegészítőként választják.

Készülékkedvezmények: akár 55 000 Ft kedvezmény okostelefonokra, tabletekre, TV-kre és okosórákra, 2 év hűségvállalással.

Kuponakciók: 22 000 Ft extra kuponkedvezmény, valamint 30% kedvezmény hangprojektorokra.

A Telekom emellett könyv- és fotókönyv-ajánlatokat is kínál partnerein keresztül, például 28%-os Líra.hu kedvezményt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

One: kedvezményes tarifák és otthoni csomagok

A One idei ünnepi kampányában a hangsúly a kombinált szolgáltatásokon van: mobil, internet és televíziós előfizetések együtt választva jelentős megtakarítást kínálnak. Az ügyfelek többféle módon spórolhatnak: