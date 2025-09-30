Vastag végkielégítést kapnak a leépítési hullám áldozatai: akár fél évnyi fizut is bezsebelhetnek

A Starbucks jelentős végkielégítési csomagot kínál a bezárásra ítélt üzletek vezetőinek, amely akár 26 heti fizetést is tartalmazhat - jelentette a Business Insider. A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján.

A Business Insider által megtekintett dokumentum részletezi a végkielégítési feltételeket. A "Severance Summary" című irat szerint a műszakvezetők 120 órányi órabért kaphatnak, míg az asszisztens üzletvezetők 240 órányi fizetést, plusz 40 órát a szolgálatban töltött minden év után, maximum 1040 óráig.

A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján. A túlóramentességet élvező kávéházvezetők nyolc heti alapvégkielégítést kapnak, plusz egy hetet minden ledolgozott év után, maximum 26 hétig.

Walker Harman foglalkoztatási jogász szerint a Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken, amit pozitívumként értékelt. A kiskereskedelmi dolgozók általában nem részesülnek végkielégítésben, mivel az állami és szövetségi elbocsátási szabályok főként az 50-100 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztató munkahelyekre vonatkoznak.

Brian Niccol vezérigazgató nyílt levelében hangsúlyozta, hogy a vállalat igyekszik áthelyezési lehetőséget biztosítani a közeli üzletekbe, és átfogó végkielégítési csomagokat kínál azoknak, akiket nem tudnak azonnal elhelyezni. Korábbi jelentések szerint a baristák és műszakfelügyelők 60, illetve 84 órányi fizetésnek megfelelő végkielégítést kapnak. Minden érintett alkalmazott október végéig a vállalat egészségbiztosítási rendszerében maradhat, és a cég további három hónapra biztosít fedezetet a COBRA program keretében.

A leépítések annak következményei, hogy a seattle-i székhelyű kávézólánc Észak-Amerika-szerte üzleteinek körülbelül 1%-át, több mint 100 helyszínt tervez bezárni. A dolgozóknak 45 nap áll rendelkezésükre, hogy áttanulmányozzák és aláírják a végkielégítésért cserébe kínált megállapodást. A legtöbb piacon az október 5-ig tartó hétre tervezett műszakokért még fizetést kapnak a dolgozók, ezt követően válnak jogosulttá a végkielégítésre. Kalifornia, Illinois, New York és néhány más állam egyes piacain október 12-ig fizetik az alkalmazottakat.

A Starbucks az SEC-nek benyújtott dokumentumokban közölte, hogy az üzletbezárások várhatóan 1 milliárd dolláros költséget jelentenek, amelyből mintegy 150 millió dollár kapcsolódik az alkalmazottak elbocsátási juttatásaihoz. A vállalat részvényei az elmúlt évben 12%-kal csökkentek.