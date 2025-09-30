2025. szeptember 30. kedd Jeromos
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Epsom London UK, március21 2021, Starbucks Coffee Shop Branding Logo emberek nélkül
Világ

Vastag végkielégítést kapnak a leépítési hullám áldozatai: akár fél évnyi fizut is bezsebelhetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 13:54

A Starbucks jelentős végkielégítési csomagot kínál a bezárásra ítélt üzletek vezetőinek, amely akár 26 heti fizetést is tartalmazhat - jelentette a Business Insider. A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján.

A Business Insider által megtekintett dokumentum részletezi a végkielégítési feltételeket. A "Severance Summary" című irat szerint a műszakvezetők 120 órányi órabért kaphatnak, míg az asszisztens üzletvezetők 240 órányi fizetést, plusz 40 órát a szolgálatban töltött minden év után, maximum 1040 óráig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján. A túlóramentességet élvező kávéházvezetők nyolc heti alapvégkielégítést kapnak, plusz egy hetet minden ledolgozott év után, maximum 26 hétig.

Walker Harman foglalkoztatási jogász szerint a Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken, amit pozitívumként értékelt. A kiskereskedelmi dolgozók általában nem részesülnek végkielégítésben, mivel az állami és szövetségi elbocsátási szabályok főként az 50-100 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztató munkahelyekre vonatkoznak.

Brian Niccol vezérigazgató nyílt levelében hangsúlyozta, hogy a vállalat igyekszik áthelyezési lehetőséget biztosítani a közeli üzletekbe, és átfogó végkielégítési csomagokat kínál azoknak, akiket nem tudnak azonnal elhelyezni. Korábbi jelentések szerint a baristák és műszakfelügyelők 60, illetve 84 órányi fizetésnek megfelelő végkielégítést kapnak. Minden érintett alkalmazott október végéig a vállalat egészségbiztosítási rendszerében maradhat, és a cég további három hónapra biztosít fedezetet a COBRA program keretében.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A leépítések annak következményei, hogy a seattle-i székhelyű kávézólánc Észak-Amerika-szerte üzleteinek körülbelül 1%-át, több mint 100 helyszínt tervez bezárni. A dolgozóknak 45 nap áll rendelkezésükre, hogy áttanulmányozzák és aláírják a végkielégítésért cserébe kínált megállapodást. A legtöbb piacon az október 5-ig tartó hétre tervezett műszakokért még fizetést kapnak a dolgozók, ezt követően válnak jogosulttá a végkielégítésre. Kalifornia, Illinois, New York és néhány más állam egyes piacain október 12-ig fizetik az alkalmazottakat.

A Starbucks az SEC-nek benyújtott dokumentumokban közölte, hogy az üzletbezárások várhatóan 1 milliárd dolláros költséget jelentenek, amelyből mintegy 150 millió dollár kapcsolódik az alkalmazottak elbocsátási juttatásaihoz. A vállalat részvényei az elmúlt évben 12%-kal csökkentek.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#elbocsátás #kiskereskedelem #leépítés #végkielégítés #munkáltató #világ #kávézó #bezárás #alkalmazottak #starbucks

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:45
14:35
14:34
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
1 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
1 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 14:34
Így spórolj vagyonokat a fűtésen 2025-ben: íme 10 legális trükk, ami bárkinél garantáltan működik
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 13:02
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 14:31
Durva árak a lengyel piacokon: drámai, ami ezzel a zöldséggel történik