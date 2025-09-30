A belvárosból érkező metrók nem álltak meg a Theresienwiese állomáson a lezárás ideje alatt.
Vastag végkielégítést kapnak a leépítési hullám áldozatai: akár fél évnyi fizut is bezsebelhetnek
A Starbucks jelentős végkielégítési csomagot kínál a bezárásra ítélt üzletek vezetőinek, amely akár 26 heti fizetést is tartalmazhat - jelentette a Business Insider. A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján.
A Business Insider által megtekintett dokumentum részletezi a végkielégítési feltételeket. A "Severance Summary" című irat szerint a műszakvezetők 120 órányi órabért kaphatnak, míg az asszisztens üzletvezetők 240 órányi fizetést, plusz 40 órát a szolgálatban töltött minden év után, maximum 1040 óráig.
A kávéházvezetők legalább hat heti fizetésre számíthatnak, valamint további juttatásokra a pozíciójuk és a vállalatnál töltött éveik alapján. A túlóramentességet élvező kávéházvezetők nyolc heti alapvégkielégítést kapnak, plusz egy hetet minden ledolgozott év után, maximum 26 hétig.
Walker Harman foglalkoztatási jogász szerint a Starbucks ajánlata túlmutat a törvényi követelményeken, amit pozitívumként értékelt. A kiskereskedelmi dolgozók általában nem részesülnek végkielégítésben, mivel az állami és szövetségi elbocsátási szabályok főként az 50-100 teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztató munkahelyekre vonatkoznak.
Brian Niccol vezérigazgató nyílt levelében hangsúlyozta, hogy a vállalat igyekszik áthelyezési lehetőséget biztosítani a közeli üzletekbe, és átfogó végkielégítési csomagokat kínál azoknak, akiket nem tudnak azonnal elhelyezni. Korábbi jelentések szerint a baristák és műszakfelügyelők 60, illetve 84 órányi fizetésnek megfelelő végkielégítést kapnak. Minden érintett alkalmazott október végéig a vállalat egészségbiztosítási rendszerében maradhat, és a cég további három hónapra biztosít fedezetet a COBRA program keretében.
A leépítések annak következményei, hogy a seattle-i székhelyű kávézólánc Észak-Amerika-szerte üzleteinek körülbelül 1%-át, több mint 100 helyszínt tervez bezárni. A dolgozóknak 45 nap áll rendelkezésükre, hogy áttanulmányozzák és aláírják a végkielégítésért cserébe kínált megállapodást. A legtöbb piacon az október 5-ig tartó hétre tervezett műszakokért még fizetést kapnak a dolgozók, ezt követően válnak jogosulttá a végkielégítésre. Kalifornia, Illinois, New York és néhány más állam egyes piacain október 12-ig fizetik az alkalmazottakat.
A Starbucks az SEC-nek benyújtott dokumentumokban közölte, hogy az üzletbezárások várhatóan 1 milliárd dolláros költséget jelentenek, amelyből mintegy 150 millió dollár kapcsolódik az alkalmazottak elbocsátási juttatásaihoz. A vállalat részvényei az elmúlt évben 12%-kal csökkentek.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
