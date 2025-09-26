Sokk a kávéimádóknak: százával zárnak be a Starbucksok, kiderült, mi áll a háttérben

A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként - közölte a CNN.

A kávézólánc körülbelül 400 üzletet zár be, ami a világszerte működő több mint 32 000 egységhez képest elenyészőnek tűnhet, mégis jelentős változást jelez a vállalat stratégiájában. Brian Niccol vezérigazgató szerint a bezárásra ítélt üzletek vagy nem feleltek meg a vásárlói elvárásoknak, vagy nem voltak nyereségesek.

A döntés hátterében több tényező áll. A Covid-19 járvány alatt a fogyasztók elköltöztek a városközpontokból, ami jelentősen csökkentette egyes üzletek forgalmát. Emellett a Starbucks egyre erősebb versennyel néz szembe a független kávézók, valamint a Blank Street Coffee, Blue Bottle és Dutch Bros láncok részéről.

A vásárlók árérzékenysége is problémát jelent. Egy nemrégiben készült UBS felmérés szerint a megkérdezettek több mint 70%-a a magasabb árakat jelölte meg annak okaként, hogy a következő 12 hónapban ritkábban tervez betérni a Starbucksba. A kávézólánc különösen a 100 000 dollár alatti jövedelemmel rendelkező vásárlók körében veszít népszerűségéből.

A Starbucks hat egymást követő negyedévben tapasztalt forgalomcsökkenést az azonos üzletekben, és részvényei idén körülbelül 9%-kal estek. Niccol, aki 2024 szeptemberében vette át a cég irányítását, most megpróbálja visszaállítani a Starbucks eredeti koncepcióját, miszerint az egy "harmadik hely" legyen az otthon és a munkahely között.

Az új stratégia részeként visszahozták a hagyományt, hogy a baristák filctollal rajzolnak a poharakra, újra bevezették az önkiszolgáló tej- és cukorállomásokat, 30%-kal csökkentették az étel- és italválasztékot, és megszüntették a nem fizető vendégek számára nyitott mosdók politikáját.

A lánc emellett 1000 üzletét – az Egyesült Államokban található saját tulajdonú egységeinek 10%-át – tervezi felújítani székekkel, kanapékkal, asztalokkal és elektromos csatlakozókkal a következő évben. A cél, hogy három éven belül minden amerikai üzletükben végrehajtják a változtatásokat.

Bár egyes dolgozók panaszkodtak az új, bonyolult italok okozta stresszre és a poharakra rajzolás miatti torlódásokra, az elemzők szerint a Starbucks jó irányba halad. Peter Saleh, a BTIG elemzője szerint a fordulat ugyan a vártnál tovább tart, és valószínűleg 2026 elejére-közepére tolódik, de Niccol kezdeményezései már mutatják a fejlődés jeleit.