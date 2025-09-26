A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
Sokk a kávéimádóknak: százával zárnak be a Starbucksok, kiderült, mi áll a háttérben
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként - közölte a CNN.
A kávézólánc körülbelül 400 üzletet zár be, ami a világszerte működő több mint 32 000 egységhez képest elenyészőnek tűnhet, mégis jelentős változást jelez a vállalat stratégiájában. Brian Niccol vezérigazgató szerint a bezárásra ítélt üzletek vagy nem feleltek meg a vásárlói elvárásoknak, vagy nem voltak nyereségesek.
A döntés hátterében több tényező áll. A Covid-19 járvány alatt a fogyasztók elköltöztek a városközpontokból, ami jelentősen csökkentette egyes üzletek forgalmát. Emellett a Starbucks egyre erősebb versennyel néz szembe a független kávézók, valamint a Blank Street Coffee, Blue Bottle és Dutch Bros láncok részéről.
A vásárlók árérzékenysége is problémát jelent. Egy nemrégiben készült UBS felmérés szerint a megkérdezettek több mint 70%-a a magasabb árakat jelölte meg annak okaként, hogy a következő 12 hónapban ritkábban tervez betérni a Starbucksba. A kávézólánc különösen a 100 000 dollár alatti jövedelemmel rendelkező vásárlók körében veszít népszerűségéből.
A Starbucks hat egymást követő negyedévben tapasztalt forgalomcsökkenést az azonos üzletekben, és részvényei idén körülbelül 9%-kal estek. Niccol, aki 2024 szeptemberében vette át a cég irányítását, most megpróbálja visszaállítani a Starbucks eredeti koncepcióját, miszerint az egy "harmadik hely" legyen az otthon és a munkahely között.
Az új stratégia részeként visszahozták a hagyományt, hogy a baristák filctollal rajzolnak a poharakra, újra bevezették az önkiszolgáló tej- és cukorállomásokat, 30%-kal csökkentették az étel- és italválasztékot, és megszüntették a nem fizető vendégek számára nyitott mosdók politikáját.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A lánc emellett 1000 üzletét – az Egyesült Államokban található saját tulajdonú egységeinek 10%-át – tervezi felújítani székekkel, kanapékkal, asztalokkal és elektromos csatlakozókkal a következő évben. A cél, hogy három éven belül minden amerikai üzletükben végrehajtják a változtatásokat.
Bár egyes dolgozók panaszkodtak az új, bonyolult italok okozta stresszre és a poharakra rajzolás miatti torlódásokra, az elemzők szerint a Starbucks jó irányba halad. Peter Saleh, a BTIG elemzője szerint a fordulat ugyan a vártnál tovább tart, és valószínűleg 2026 elejére-közepére tolódik, de Niccol kezdeményezései már mutatják a fejlődés jeleit.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is