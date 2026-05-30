Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak. Miközben Ukrajna orosz határ menti régiókat és logisztikai célpontokat támadott, az orosz erők számos ukrán megyére mértek csapást - számolt be a Portfolio.
Szombaton közölték, hogy ukrán drónok vették célba Oroszország délnyugati, határ menti területeit. A belgorodi területen fekvő Oktyabrszkij településen végrehajtott támadásokban három ember életét vesztette, egy pedig megsebesült.
A Rosztovi és a Krasznodari területen csapás ért egy tartályhajót, valamint egy olajraktárat is. A keletkezett tüzeket azonban sikerült megfékezni, így nem történt környezetszennyezés. A rosztovi kormányzó tájékoztatása szerint a helyi légvédelem mintegy ötven ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán. A konfliktus a nemzetközi hajózást is érintette. A Fekete-tengeren egy Odesszából induló teherhajót ért dróncsapás, amelynek következtében két török állampolgár megsebesült.
Eközben az orosz erők is intenzív támadásokat indítottak Ukrajna ellen. Harkiv megyében tizennyolc dróncsapást regisztráltak, amelyek két emberéletet követeltek. A támadások során lakóépületek, mezőgazdasági területek és az áramhálózat is megrongálódott. Szumi megyében egy vasútállomást ért találat, ahol egy ember életét vesztette. A frontvonalhoz közeli Zaporizzsja megyében több mint száznegyven csapás ért különböző településeket. Szintén jelentettek sebesülteket és infrastrukturális károkat Poltava, valamint Herszon megyéből. Ez utóbbiban egy többszintes lakóépületet ért találat.
A folyamatos harcok mellett a nyugati elemzőintézetek az orosz hadsereg élőerőben és haditechnikában elszenvedett súlyos veszteségeire mutatnak rá. A washingtoni Nemzetközi és Stratégiai Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az orosz veszteségek akár két-két és félszeresen is meghaladhatják az ukrán veszteségeket. Ezt támasztják alá a legfrissebb ukrán jelentések is. Ezek szerint Moszkva a háború kitörése óta már több tízezer harckocsit, páncélozott harcjárművet és tüzérségi rendszert veszített el a harctéren.
