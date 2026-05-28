Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog
Az amerikai hadsereg megsemmisített egy iráni drónindító állomást Bandar-Abbász kikötővárosában, miután a térségben ismét kiéleződött a feszültség a két ország között. A légicsapásra az érvényben lévő tűzszünet és a folyamatban lévő diplomáciai egyeztetések ellenére került sor.
Katonai források szerint az amerikai erők először négy iráni harci drónt lőttek le az éjszaka folyamán. Ezt követően lecsaptak arra a földi bázisra, ahonnan egy ötödik eszközt indítottak volna. Washington közlése alapján az akció kizárólag "védekező jellegű" volt. Fő célja az amerikai egységek és a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme volt.
Három napja Marco Rubio még azt mondta, hogy Washington "minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna." A miniszter újságíróknak azt is elmondta, hogy "meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken" mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.
Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta: az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást.
Az iráni Taszním hírügynökség jelentése szerint a mostani fegyveres incidenst az okozta, hogy a Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai olajtankerre, amely a szoroson próbált áthaladni. A tartályhajó emiatt visszafordulni kényszerült. Az amerikai válaszcsapás ezt követően érte a kikötővárost, ahol a helyiek három robbanást is hallottak. A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.
A fegyveres összetűzések éles ellentétben állnak a hivatalos kommunikációval. Donald Trump elnök hétfőn még arról írt, hogy a konfliktust lezáró tárgyalások jól haladnak. Marco Rubio keddi nyilatkozata szerint pedig már csak néhány napra van szükség a megállapodás szövegének véglegesítéséhez.
