2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
23 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global t
Világ

Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog

Pénzcentrum
2026. május 28. 07:10

Az amerikai hadsereg megsemmisített egy iráni drónindító állomást Bandar-Abbász kikötővárosában, miután a térségben ismét kiéleződött a feszültség a két ország között. A légicsapásra az érvényben lévő tűzszünet és a folyamatban lévő diplomáciai egyeztetések ellenére került sor.

Katonai források szerint az amerikai erők először négy iráni harci drónt lőttek le az éjszaka folyamán. Ezt követően lecsaptak arra a földi bázisra, ahonnan egy ötödik eszközt indítottak volna. Washington közlése alapján az akció kizárólag "védekező jellegű" volt. Fő célja az amerikai egységek és a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Három napja Marco Rubio még azt mondta, hogy Washington "minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna." A miniszter újságíróknak azt is elmondta, hogy "meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken" mind a Hormuzi-szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta: az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást.

A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja
EZ IS ÉRDEKELHET
A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja
A Hormuzi-szoros február végi lezárása óta a tankerek nem közlekednek, és a készletek egyre fogynak.

Az iráni Taszním hírügynökség jelentése szerint a mostani fegyveres incidenst az okozta, hogy a Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai olajtankerre, amely a szoroson próbált áthaladni. A tartályhajó emiatt visszafordulni kényszerült. Az amerikai válaszcsapás ezt követően érte a kikötővárost, ahol a helyiek három robbanást is hallottak. A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fegyveres összetűzések éles ellentétben állnak a hivatalos kommunikációval. Donald Trump elnök hétfőn még arról írt, hogy a konfliktust lezáró tárgyalások jól haladnak. Marco Rubio keddi nyilatkozata szerint pedig már csak néhány napra van szükség a megállapodás szövegének véglegesítéséhez.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#világ #drón #donald trump #irán #hajózás #amerikai egyesült államok #geopolitika #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet #marco rubio

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:10
06:27
05:32
04:00
21:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 27.
Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben
2026. május 27.
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
2026. május 27.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
6 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
2 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
2 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
5
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ügynök
a biztosító megbízottjaként tevékenykedő biztosításközvetítő. A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az ajánlat, illetőleg a biztosítási díj átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem!. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 06:27
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 05:32
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
Agrárszektor  |  2026. május 28. 06:03
Rengeteg tárolják így a gabonát, de a legnagyobb buktatót alig ismerik