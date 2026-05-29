Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban. A támadás után tűz ütött ki egy galaci panelház tetején, két ember könnyebben megsérült. Ursula von der Leyen szerint Oroszország ezzel újabb határt lépett át, mivel a támadás az Európai Unió területét érte.
Élesen reagált Ursula von der Leyen arra a péntek hajnali incidensre, amelynek során egy robbanótöltettel felszerelt drón csapódott egy galaci panelház tetejére Romániában. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország agresszív háborúja újabb veszélyes szintre lépett, miután a támadás az Európai Unió területén, egy lakott városrészben történt.
A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen azt írta, hogy miközben az Európai Unió tovább erősíti saját biztonságát és elrettentő képességeit, különösen a keleti határvidéken, fokozni fogja a nyomást Oroszországon is.
Az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy Brüsszel már készíti az Oroszországgal szembeni 21. szankciós csomagot, amely újabb korlátozásokat vezethet be Moszkvával szemben.
A romániai hatóságok szerint a drón péntek hajnalban csapódott egy galaci lakótelepi épület tetejébe. A becsapódást robbanás és tűz követte, a házból menekülő lakók közül pedig ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Az eset különösen érzékeny, mivel Románia NATO-tagállam és az Európai Unió tagja, így a támadás közvetlenül az euroatlanti szövetségi rendszer egyik országának területén történt. Az incidens várhatóan tovább növeli a feszültséget Oroszország és a nyugati szövetségesek között.
Románia is reagált
Románia nem fogja eltűrni, hogy Oroszország Ukrajna ellen vívott agressziós háborúja átterjedjen az állampolgáraira - jelentette ki pénteken Nicusor Dan román államfő a galaci drónincidensre reagálva.
Dan elmondta: arra kérte a külügyminisztériumot, hogy haladéktalanul készítse elő a megfelelő, a „nagyon súlyos" helyzettel arányos intézkedéseket az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat érintően. Az államfő péntekre az ország nemzetbiztonsági testületét, a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT) rendkívüli ülésre hívta össze.
Az elnök közölte: a román hatóságok az incidens súlyával arányos intézkedéseket rendelnek el Oroszországgal szemben. Hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a sérültekre, családtagjaikra és azokra az emberekre gondol, akik saját otthonukban éltek át megrázó perceket, egyúttal megköszönte higgadtságukat és a román állam támogatásáról biztosította őket.
Dan szerint az eset példátlan jellege miatt határozott, összehangolt válaszra van szükség országos, szövetségi és nemzetközi szinten is. Leszögezte, hogy a történtekért teljes egészében Oroszország viseli a felelősséget.
A magyar kormány is elítélte
Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.
Orbán Anita felidézte: a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. „Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet" - fogalmazott a miniszter.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
