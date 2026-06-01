Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak

Pénzcentrum
2026. június 1. 19:11

Pénzügyi szakértők összegyűjtötték azokat az apró, szinte tudattalan költési szokásokat, amelyek hónapról hónapra jelentős összegeket emésztenek fel. Ezekre a kiadásokra a legtöbben egyáltalán nem figyelnek. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.

Az egyik legismertebb csapda az akciós vásárlás. Sokan kizárólag azért vesznek meg termékeket, mert le vannak árazva, nem pedig valós szükségből. "Az alkuvadászat jó dolog, ha olyasmire irányul, amire valóban szükséged van. Ha azonban pusztán az akció motivál, az végül többe fog kerülni" – figyelmeztet Jeanette Pavini pénzügyi szakértő.

Hasonló mechanizmus működik az ételrendelő alkalmazásoknál is. Ezek kényelme könnyen elfeledteti velünk a rejtett költségeket. A szállítási díjak, a rendszerhasználati díjak és az egyéb felárak ugyanis jelentősen megdobják a számlát. Aki teheti, inkább közvetlenül az étteremtől rendeljen telefonon vagy a saját weboldalukon keresztül.

Az elfelejtett, automatikusan megújuló előfizetések szintén komoly pénznyelőnek számítanak. A streaming-szolgáltatások, a magazinok vagy a különböző bérleti platformok sok esetben egy ingyenes próbaidőszakkal indulnak, amelyet később elfelejtünk lemondani. Chris Browning, a Popcorn Finance podcast házigazdája szerint a bankszámlánkon átfutó rengeteg tranzakció között könnyen elsikkadnak a kisebb havi tételek. Éppen ezért érdemes havonta átnézni az aktív előfizetéseket, és megszüntetni azokat, amelyeket már egyáltalán nem használunk - javasolja a Huffpost.

A ruhatár évszakonkénti teljes lecserélése szintén felesleges kiadás. A fast fashion iparágnak és az influenszer-kultúrának köszönhetően sokan gondolják úgy, hogy folyamatosan új holmikra van szükségük. Kara Stevens, a The Frugal Feminista alapítója szerint a ruhák megfelelő karbantartása és a gardrób rendszerezése önmagában is segít tudatosítani, hogy valójában mennyi ruhánk van. Emellett érdemes az életstílusunkhoz igazítani a vásárlást. Ne vegyünk olyan darabokat, amelyeket nem tudunk mivel párosítani, vagy amelyeket a mindennapokban reálisan sosem vennénk fel.

A meg nem tervezett bevásárlás nemcsak a pénztárcánkat terheli meg, hanem jelentős élelmiszer-pazarláshoz is vezet. Az Egyesült Államokban egy átlagos háztartás évente mintegy 1600 dollár értékű élelmiszert dob a szemétbe. Aki előzetes menütervet készít, bevásárlólistával megy a boltba, és a maradékot lefagyasztja, az komoly összegeket takaríthat meg. Ráadásul ez a tudatosság ahhoz is vezet, hogy az érintettek kevesebbet költenek éttermi étkezésre és házhozszállításra.

Az érzelmi alapú költekezés, vagyis a "vásárlásterápia" ugyancsak komoly tételt jelent. Stevens szerint érdemes megfigyelni, hogy milyen élethelyzetek váltják ki a vásárlási kényszert. Ilyen trigger lehet például egy rosszul sikerült munkanap vagy egy kellemetlen beszélgetés. Ha felismerjük ezeket a mintákat, sokkal könnyebb egészségesebb megküzdési stratégiákat találni. Ehhez szorosan kapcsolódik a hitelkártyák felelőtlen használata is. A készpénzes vagy betéti kártyás fizetés sokkal kézzelfoghatóbbá teszi a kiadásokat, ami hatékonyan fogja vissza az impulzusvásárlásokat.

Végül számos apró, észrevétlen tétel is összeadódhat. A fel nem használt ajándékkártyák például globálisan évente dollármilliárdos veszteséget jelentenek a fogyasztóknak. A felesleges banki költségek, mint az ATM-készpénzfelvételi díjak, a magas számlavezetési díjak vagy a késedelmi díjak egy kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetők. Ugyanígy érdemes kihasználni a csúcsidőn kívüli kedvezményes energiatarifákat is. A blokkokat és számlákat pedig ajánlott alaposan átnézni a kidobásuk előtt, nehogy a rejtett többletköltségek észrevétlenül terheljék a költségvetésünket.
#pénz #bankszámla #bank #megtakarítás #pénzügyek #online vásárlás #kiadások #költés #lakossági pénzügyek #tudatos vásárlás

