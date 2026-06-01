Az utas a hátsó ülésen ül, és kiválasztja az útvonalat, amikor az autonóm taxi az autópályán közlekedik.
Végleges a döntés, nyártól teljesen megváltozik a taxizás a fővárosban: ezt minden sofőrnek kötelező lesz meglépnie

MTI
2026. június 1. 20:33

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től - tájékoztatta a BKK hétfőn a nyilvánosságot. 

Ahogy közleményükben írták, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését.

A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára.

A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát. "Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxihasználathoz.

Az új digitális megoldás ugyanis nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi" - írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.

#ellenőrzés #utazás #közlekedés #bkk #digitális #Budapest #rendelet #alkalmazás #applikáció #adat #közlekedésbiztonság

