két férfi pohár whiskeyvel koccintva együtt iszik alkoholt a kocsma pultjánál
Hivatalos, jön az éjszakai alkoholtilalom a fővárosban: egyetlen boltban sem lehet majd piát kiadni

2026. június 1. 12:15

Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni. Az intézkedés az éttermekre, a vendéglátóhelyekre, valamint a repülőtéri vámmentes üzletekre nem vonatkozik.

Varsóban mától nem lehet alkoholt vásárolni este 10 és reggel 6 között. A korlátozást egy helyi civil szervezet kezdeményezte: bár a főpolgármester eleinte ellenezte a javaslatot, a városi közgyűlés jóváhagyásával végül zöld utat kapott az intézkedés.

A döntést egy tesztidőszak előzte meg. Tavaly novembertől a főváros két kerületében - köztük a belvárosban - kísérleti jelleggel már bevezették az éjszakai szesztilalmat. A rendőrségi adatok szerint ez a lépés az érintett területeken 37 százalékkal vetette vissza a bűnözést. A szomszédos, korlátozás nélküli városrészekben viszont ezzel párhuzamosan megnőtt a jogsértések száma.

A lakosság többsége támogatja a szigorítást: egy év eleji felmérés alapján a varsóiak 58 százaléka ért egyet a döntéssel, míg 27 százalékuk kifejezetten ellenzi azt. Lengyelországban egyébként nem példátlan ez a megoldás. 2018 óta már több mint kétszáz településen, köztük Krakkóban és Gdanskban vezettek be hasonló éjszakai bolti alkoholtilalmat.
