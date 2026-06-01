Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.
Hivatalos, jön az éjszakai alkoholtilalom a fővárosban: egyetlen boltban sem lehet majd piát kiadni
Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni. Az intézkedés az éttermekre, a vendéglátóhelyekre, valamint a repülőtéri vámmentes üzletekre nem vonatkozik.
Varsóban mától nem lehet alkoholt vásárolni este 10 és reggel 6 között. A korlátozást egy helyi civil szervezet kezdeményezte: bár a főpolgármester eleinte ellenezte a javaslatot, a városi közgyűlés jóváhagyásával végül zöld utat kapott az intézkedés.
A döntést egy tesztidőszak előzte meg. Tavaly novembertől a főváros két kerületében - köztük a belvárosban - kísérleti jelleggel már bevezették az éjszakai szesztilalmat. A rendőrségi adatok szerint ez a lépés az érintett területeken 37 százalékkal vetette vissza a bűnözést. A szomszédos, korlátozás nélküli városrészekben viszont ezzel párhuzamosan megnőtt a jogsértések száma.
A lakosság többsége támogatja a szigorítást: egy év eleji felmérés alapján a varsóiak 58 százaléka ért egyet a döntéssel, míg 27 százalékuk kifejezetten ellenzi azt. Lengyelországban egyébként nem példátlan ez a megoldás. 2018 óta már több mint kétszáz településen, köztük Krakkóban és Gdanskban vezettek be hasonló éjszakai bolti alkoholtilalmat.
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere arról beszélt, hogy lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét.
Elképesztő tempóban hívják le az uniós milliárdokat a régióban: Magyarország egyelőre csak álmodhat róla
Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat.
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
Bár amerikai tisztviselők csütörtökön már egy keretmegállapodásról számoltak be, az iráni fél ezt még nem erősítette meg.
Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban.
Az olajárak csökkenni kezdtek annak hatására, hogy nőtt az esélye a szoros teljes újranyitásának és a globális energiaszállítások normalizálódásának.
Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba
Felszálltak a román F-16-osok is, de végül nem lőtték le a drónt, amely egy galaci társasházba csapódott.
A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.
Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges tajvani konfliktus nukleáris eszkalációhoz is vezethet.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.
Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.
Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog
A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.
Kiderült az ultragazdagok titka: íme a módszer, amivel esélyt sem hagynak az átlagembereknek a meggazdagodásra Ausztriában
Ausztriában a teljes nettó vagyon tavaly 2,5 billióról 2,9 billió dollárra nőtt.
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml
Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.
Mennyire biztonságos ma Európa? És tényleg ennyire eltérő a helyzet a kontinens különböző részein? Mutatjuk!
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Közép-Európa szívében egy orosz katonai zárvány lüktet, amely 2026-ra a hidegháború utáni korszak legveszélyesebb stratégiai anomáliájává vált.
