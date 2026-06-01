Óriásit fordult a kocka a hazai lakáspiacon: pont ott drágultak leginkább az ingatlanok, ahol senki sem számított rá

Bár abszolút értékben továbbra is Budapesten a legdrágábbak az ingatlanok, a helyi átlagbéreket figyelembe véve valójában Somogy vármegyében a legnehezebb lakáshoz jutni. Az elmúlt évben az olcsóbb régiókban nőttek a legnagyobb mértékben a négyzetméterárak. Ez sok helyen jelentősen rontotta a vásárlók esélyeit, bár az állami hitelprogramok és az egyszeri bérkiegészítések némileg árnyalják az összképet - írja a Bankmonitor.

A Zenga Ingatlan Radar 2026. májusi adatai szerint a hirdetési árak alapján toronymagasan a főváros vezeti a hazai ingatlanpiacot. Budapesten az 1,5 millió forintos átlagos négyzetméterár azt jelenti, hogy egy 45 négyzetméteres lakásért több mint 67 millió forintot kérnek az eladók. Ezzel szemben a legolcsóbbnak számító Nógrád vármegyében egy ugyanekkora ingatlan már mintegy 15 millió forintból, vagyis 336 ezer forintos négyzetméteráron megvásárolható.

Az elmúlt egy évben azonban épp az olcsóbb térségekben drágultak leginkább a lakások: Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 28, Tolnában pedig 23 százalékkal nőttek az árak. A fővárosban a drágulás 12, Somogyban pedig csupán 6 százalékos volt. Ennek oka vélhetően az, hogy a drágább régiókban a vételárak már elérték a vevők fizetőképességének határát.

A vételár önmagában azonban nem mutatja meg a teljes valóságot. A KSH 2026. első negyedéves adatai alapján ugyanis a helyi nettó átlagbérek is hatalmas eltéréseket mutatnak. Míg Budapesten ez az összeg meghaladta a 672 ezer forintot, Békés vármegyében mindössze 421 ezer forint volt.

A valós terheket akkor kapjuk meg, ha az ingatlanárakat és a fizetéseket együttesen vizsgáljuk. Ez mutatja meg a lakhatás megfizethetőségét, vagyis azt, hogy hány havi átlagbér szükséges egy 45 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Ebből a szempontból már nem a főváros a legdrágább. Míg Budapesten 101 havi fizetés fedezi egy ekkora ingatlan árát, Somogy vármegyében ehhez már több mint 110 havi átlagbérre van szükség.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt év folyamatait vizsgálva kiderül, hogy azokban a vármegyékben romlott leginkább a lakás-hozzáférhetőség, ahol a hirdetési árak jelentősen emelkedtek, a bérnövekedés viszont nem tudta tartani a lépést ezzel az ütemmel. Ez a romló tendencia elsősorban tizenkét, jellemzően alacsonyabb jövedelmű területre – köztük Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Pest és Fejér vármegyékre – volt igaz. Ezzel szemben Budapesten, a Dunántúl nagy részén, valamint néhány keleti vármegyében, például Szabolcs-Szatmár-Beregben és Békésben javult a vásárlók pozíciója.

A piaci összképet két fontos tényező is finomítja. Egyrészt az Otthon Start program elindulása jelentős könnyebbséget hozott a hitelből vásárlóknak. A támogatott 3 százalékos kamat ugyanis jóval kedvezőbb a 6,5 százalék körüli piaci ajánlatoknál. Másrészt az első negyedéves bérstatisztikákat felfelé torzította a fegyveres testületeknek kiosztott egyszeri juttatás, a "fegyverpénz". Ez az egyszeri tétel a valóságosnál kedvezőbb képet fest a lakosság tényleges, tartós fizetőképességéről és a lakhatás megfizethetőségéről.