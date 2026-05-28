Kiderült, mekkora lehet az orosz veszteség a háborúban: döbbenetes számokat emlegetnek

2026. május 28. 20:13

A brit GCHQ hírszerző szolgálat igazgatója, Anne Keast-Butler első nyilvános beszédében közölte, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét. Egyúttal figyelmeztetett arra is, hogy Moszkva folyamatosan támadja a nyugati országok kritikus infrastruktúráját - közölte a BBC.

A Bletchley Parkban elhangzott beszédében a GCHQ vezetője "sorsfordító pillanatnak" nevezte a jelenlegi helyzetet. Hozzátette, hogy Oroszország "kíméletlenül célba veszi" az Egyesült Királyság kritikus infrastruktúráját, demokratikus folyamatait, ellátási láncait és a közbizalmat. A Kreml tagadja a vádakat.

A közel ötszázezres orosz veszteségszám jóval meghaladja a nyilvánosan megerősített adatokat. A BBC orosz szerkesztősége a független Mediazona portállal közösen eddig 223 539 orosz katona és tiszt halálát tudta név szerint igazolni. Ezt hivatalos jelentések, újságcikkek, közösségi médiás bejegyzések, illetve temetők és emlékművek alapján tették. Katonai szakértők szerint ez az összes veszteség 45-65 százalékát fedheti le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban 55 ezer fős ukrán katonai veszteségről beszélt.

Keast-Butler kitért arra is, hogy Oroszország és Kína egyaránt komoly összegeket fektet az űrtechnológiába, legyen szó békés vagy katonai célokról. Kínát immár tudományos és technológiai nagyhatalomnak nevezte, amelynek kifinomult képességei vannak a hírszerzés, a kiberműveletek és a hadviselés terén. A GCHQ vezetője szerint egyre szűkül az az időablak, amelyben a nyugati szövetségesek meg tudják őrizni technológiai előnyüket.

A beszédben külön hangsúlyt kapott a kiberbiztonság kérdése. A GCHQ igazgatója szerint a szervezet példátlan mennyiségű útmutatást ad ki a vállalatoknak, ám a cégeknek azonnali lépéseket kell tenniük. Ezt nemcsak üzleti érdekből, hanem a nemzetbiztonság védelmében is meg kell lépniük. A szervezett bűnözői hálózatok által indított adathalász támadások és zsarolóprogramok elleni védekezést mindenki felelősségének nevezte, "a tárgyalótermektől a nappalikig". Konkrét lépésként a jelszavak hozzáférési kulcsokra (passkey) való cseréjét javasolta. Emellett kiemelte, hogy a biztonsági funkciókat már a tervezés fázisában be kell építeni az új technológiákba.

A GCHQ, teljes nevén a Government Communications Headquarters, az Egyesült Királyság legnagyobb hírszerző ügynöksége. A szervezet a cheltenhami, "Fánk" néven ismert körkörös épületben működik. Fő profilja a kiberbiztonság és a jelhírszerzés. A nemzeti hírszerzési költségvetés legnagyobb részét ez az ügynökség használja fel.

