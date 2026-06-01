Kvíz: Rég volt már a nyelvtanóra? Ezek a helyesírási szabályok sok magyaron kifognak!

2026. június 1. 17:58

A magyar helyesírás tele van olyan szabályokkal és kivételekkel, amelyek még a rutinos nyelvhasználókat is könnyen megtréfálhatják. Egy-egy hosszabb szó, idegen kifejezés vagy bonyolult szóösszetétel kapcsán sokan elbizonytalanodnak, pedig a helyesírás nemcsak az iskolapadban fontos. Vajon te mennyire mozogsz otthonosan a szabályok között? A mai kvíz során ezt tesztelheted.

1/10 kérdés
A magyar helyesírás melyik alapelve érvényesül akkor, amikor a "barátság" szót nem a kiejtett [baráccság] alakban írjuk?
egyszerűsítő írásmód
hagyományos írásmód
kiejtés szerinti írásmód
szóelemző írásmód
2/10 kérdés
Az ábécé sorrend szerint melyik szó következik előbb, a "csalit" vagy a "cudar"?
A "cudar" előzi a "csalit" szót, mert az u betű előbb van az ábécében, mint az s-betű
A "csalit" előzi a "cudar" szót, mert a c- és a cs-betű egyenrangúak, az a-betű viszont előrébb van, mint az u-betű
A "csalit" előzi a "cudar" szót, mert a csalitban a c-betű után s-betű következik, ami megelőzi az u-betűt az ábécében
A "cudar" előzi a "csalit" szót, mert a c-betű a cs-betű előtt áll az ábécében
3/10 kérdés
Melyik szó végén helytelen a hosszú magánhangzó?
eskű
tanú
hajdú
csepű
4/10 kérdés
Felszólító mód képzésekor az alapvető szabály szerint mivé változik a mód t-jele akkor, ha a szó maga is t-betűre végződik?
j
d
s
marad t
5/10 kérdés
Hány szótag felett írjuk mindig kötőjellel az összetett szavakat?
6
4
8
10
6/10 kérdés
Hogy írjuk helyesen a Papp családnévhez járuló -val/-vel toldalékot?
Papp-pal
Papppal
Pappal
Papp-val
7/10 kérdés
Hogyan írjuk helyesen a New York városnévből képzett melléknevet?
new york-i
New York-i
New Yorki
newyorki
8/10 kérdés
Melyik ünnep, jeles nap nevét írtuk helytelenül?
Víz Világnapja
farsang
Nagyboldogasszony napja
Szent István-nap
9/10 kérdés
Hogyan írjuk helyesen betűvel a következő számot: 5632?
ötezer hatszáz harminckettő
ötezer-hatszáz-harminckettő
ötezerhatszázharminckettő
ötezer-hatszázharminckettő
10/10 kérdés
Melyik keltezési forma helyes az alábbiak közül?
1848.-ban
1848. márciusában
1848. március 15-én
1848. március 15.-e
