A magyar helyesírás tele van olyan szabályokkal és kivételekkel, amelyek még a rutinos nyelvhasználókat is könnyen megtréfálhatják. Egy-egy hosszabb szó, idegen kifejezés vagy bonyolult szóösszetétel kapcsán sokan elbizonytalanodnak, pedig a helyesírás nemcsak az iskolapadban fontos. Vajon te mennyire mozogsz otthonosan a szabályok között? A mai kvíz során ezt tesztelheted.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt már a nyelvtanóra? Ezek a helyesírási szabályok sok magyaron kifognak! 1/10 kérdés A magyar helyesírás melyik alapelve érvényesül akkor, amikor a "barátság" szót nem a kiejtett [baráccság] alakban írjuk? egyszerűsítő írásmód hagyományos írásmód kiejtés szerinti írásmód szóelemző írásmód Következő kérdés 2/10 kérdés Az ábécé sorrend szerint melyik szó következik előbb, a "csalit" vagy a "cudar"? A "cudar" előzi a "csalit" szót, mert az u betű előbb van az ábécében, mint az s-betű A "csalit" előzi a "cudar" szót, mert a c- és a cs-betű egyenrangúak, az a-betű viszont előrébb van, mint az u-betű A "csalit" előzi a "cudar" szót, mert a csalitban a c-betű után s-betű következik, ami megelőzi az u-betűt az ábécében A "cudar" előzi a "csalit" szót, mert a c-betű a cs-betű előtt áll az ábécében Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik szó végén helytelen a hosszú magánhangzó? eskű tanú hajdú csepű Következő kérdés 4/10 kérdés Felszólító mód képzésekor az alapvető szabály szerint mivé változik a mód t-jele akkor, ha a szó maga is t-betűre végződik? j d s marad t Következő kérdés 5/10 kérdés Hány szótag felett írjuk mindig kötőjellel az összetett szavakat? 6 4 8 10 Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy írjuk helyesen a Papp családnévhez járuló -val/-vel toldalékot? Papp-pal Papppal Pappal Papp-val Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan írjuk helyesen a New York városnévből képzett melléknevet? new york-i New York-i New Yorki newyorki Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ünnep, jeles nap nevét írtuk helytelenül? Víz Világnapja farsang Nagyboldogasszony napja Szent István-nap Következő kérdés 9/10 kérdés Hogyan írjuk helyesen betűvel a következő számot: 5632? ötezer hatszáz harminckettő ötezer-hatszáz-harminckettő ötezerhatszázharminckettő ötezer-hatszázharminckettő Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik keltezési forma helyes az alábbiak közül? 1848.-ban 1848. márciusában 1848. március 15-én 1848. március 15.-e Eredmények

Címlapkép: Getty Images

