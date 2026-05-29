Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban.
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
JD Vance alelnök közölte, hogy továbbra is maradtak nyitott kérdések az Egyesült Államok és Irán közötti, háborút lezáró megállapodás kapcsán. Bár amerikai tisztviselők csütörtökön már egy keretmegállapodásról számoltak be, az iráni fél ezt még nem erősítette meg. Maga Vance is óvatosan fogalmazott a végleges egyezség esélyeivel kapcsolatban - tudósított a BBC.
A kiszivárgott információk szerint a megállapodás 60 nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet. Ez egyúttal megnyitná az utat az iráni nukleáris program jövőjéről szóló tárgyalások előtt is. Az egyezség részeként az Egyesült Államok feloldaná a tengeri blokádot, emellett szankciós mentességet biztosítana Iránnak az olajexport újraindításához. Irán cserébe 30 napon belül eltávolítaná az aknákat a Hormuzi-szorosból. Ezen a kulcsfontosságú útvonalon halad át a világ LNG- és olajforgalmának egyötöde.
Vance csütörtök este elmondta, hogy a tárgyalófelek még dolgoznak "néhány szövegezési kérdésen", többek között az urándúsítás ügyén. Az Egyesült Államok régóta követeli, hogy Irán hagyjon fel a magas dúsítású urán előállításával. Emellett a meglévő készletek megsemmisítését is elvárják, mivel ezekből elméletileg nukleáris fegyver állítható elő. Az alelnök ugyanakkor optimistán nyilatkozott, és úgy vélte, hogy az irániak "jóhiszeműen" tárgyalnak.
Az előzetes megállapodásról elsőként az Axios hírportál számolt be. Információik szerint Trumpot már tájékoztatták a javaslatról, de a döntéssel még vár néhány napot. Scott Bessent pénzügyminiszter szintén nem erősítette meg az egyezség tényét. Nyilatkozatában hangsúlyozta: "Mindig hiba az elnök elé vágni, ez teljes mértékben az ő döntése lesz."
Szerdán az iráni állami média egy állítólagos, 14 pontos megállapodástervezet elemeit ismertette. Ezek között szerepelt az amerikai haditengerészeti blokád feloldása, valamint az amerikai erők kivonása "Irán közeléből". Továbbá kilátásba helyezték a Hormuzi-szoros civil forgalmának helyreállítását iráni és ománi irányítás alatt. A Fehér Ház a dokumentumot "teljes koholmánynak" minősítette.
A tűzszünet egyébként is rendkívül törékeny, hiszen az elmúlt napokban mindkét fél a másikat vádolta annak megsértésével. Az Iszlám Forradalmi Gárda csütörtökön közölte, hogy célba vettek egy térségbeli amerikai támaszpontot. Erre azután került sor, hogy az éjszaka folyamán újabb amerikai csapások érték Dél-Iránt. Az iráni állami média egy amerikai repülőgép – feltehetően egy drón – lelövéséről is beszámolt. Ezt az értesülést az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) határozottan cáfolta.
