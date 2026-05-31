2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
28 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
füst száll fel egy erőmű kéményeiből, Zaporozsje, Ukrajna, 2017. július
Világ

Aggasztó hírt közölt az Atomenergia-ügynökség: találat érhette Európa legnagyobb atomerőművét

Pénzcentrum/MTI
2026. május 31. 09:32

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója "komoly aggodalmának" adott hangot, és kijelentette: "A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet "nukleáris zsarolásnak" nevezte Oroszország részéről. A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva. A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#energia #ukrajna #oroszország #ensz #világ #drón #támadás #atomerőmű #atomenergia #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:00
09:32
09:05
08:34
08:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 31. vasárnap
Angéla, Petronella
22. hét
Május 31.
Nemzetközi gyermeknap
Május 31.
Hősök napja
Május 31.
Szentháromság
Május 31.
Dohányzásmentes világnap (A nemdohányzók világnapja)
Május 31.
A Testvérek Napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
2
5 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
5 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
4
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 10:00
Így készül az ősi paraszti konyha filléres szuperfogása: az őrségi gombás tatárkakása
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 06:03
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
Agrárszektor  |  2026. május 31. 09:32
Óriási vihar érkezik itthon: ebben a két megyében lesz a legdurvább