Aggasztó hírt közölt az Atomenergia-ügynökség: találat érhette Európa legnagyobb atomerőművét

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója "komoly aggodalmának" adott hangot, és kijelentette: "A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani".

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

The IAEA has been informed by the ZNPP that a drone today struck a turbine building at the site, reportedly causing a hole in its wall. DG @rafaelmgrossi expresses serious concern about the reported incident which would endanger both the 7 indispensable pillars for ensuring… pic.twitter.com/WA7pxCVbvH — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 30, 2026

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet "nukleáris zsarolásnak" nevezte Oroszország részéről. A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta.

A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva. A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

