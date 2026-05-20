Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál

2026. május 20. 19:37

Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások a végső szakaszba léptek. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha nem sikerül megállapodást kötni - írta meg a Reuters.

Az Epic Fury hadművelet felfüggesztése óta hat hét telt el. A tűzszünet alatt zajló béketárgyalások azonban eddig nem hoztak érdemi előrelépést. Trump a héten elárulta, hogy közel állt újabb csapások elrendeléséhez. Végül azonban további időt adott a diplomáciai rendezésnek.

A végső szakaszban vagyunk Iránnal. Meglátjuk, mi lesz. Vagy megállapodás születik, vagy kevésbé kellemes dolgokat fogunk tenni, de remélhetőleg erre nem kerül sor

- mondta Trump újságíróknak szerdán. Hozzátette, hogy nem siet, és még egy esélyt ad a tárgyalásoknak. "Ideális esetben azt szeretném, ha kevesebben halnának meg, nem pedig sokan. A helyzetet mindkét módon meg tudjuk oldani" - fogalmazott.

Teherán ezzel szemben azzal vádolta Trumpot, hogy a háború újraindítását tervezi. Egyúttal kilátásba helyezték, hogy egy esetleges amerikai csapásra a Közel-Kelet határain is túlmutató megtorlással válaszolnak.

Címlap: Official White House Photo by Daniel Torok 
#világ #konfliktus #usa #donald trump #irán #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet #béketárgyalás

