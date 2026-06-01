A gyermek leugrik egy fekete kanapéról, és harcművészeti stílusú rúgást hajt végre.
Óriási bejelentést tett Kármán András: visszatér a magyarok kedvenc adózási formája, százezrek lélegezhetnek fel

2026. június 1. 19:33

A kormány tervei szerint 2027-től új, kibővített, de a visszaélésekkel szemben védett formában tér vissza a kata széles körben elérhető változata. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése alapján az új rendszer a valódi mikrovállalkozókat fogja segíteni. A cél a bújtatott foglalkoztatás megakadályozása, miközben a konstrukció egyszerű adminisztrációt, valamint megfelelő társadalombiztosítási fedezetet és nyugdíjjogosultságot garantál az érintetteknek.

Kármán András a parlamentben, Apáti István (Mi Hazánk) azonnali kérdésére válaszolva erősítette meg a miniszteri meghallgatásán már említett lépést. A tárcavezető ezt azzal egészítette ki, hogy a Tisza-kormány 2027-ben tervezi a kata visszavezetését. Apáti az elmúlt másfél évtized egyik ritka sikertörténetének nevezte a korábbi adónemet, egyúttal szorgalmazta annak minél hamarabbi, javított formában történő visszaállítását.

A tárcavezető hangsúlyozta: meggyőződésük, hogy a hazai mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy egyszerű, kiszámítható, alacsony adminisztratív teherrel járó adózási formára. Kármán szerint az előző kormány egyik legnagyobb hibája a kata 2022-es drasztikus átalakítása volt. Akkor ugyanis nem tettek különbséget a valódi célcsoport és a visszaélők között. Ennek következtében százezrek veszítették el egyik napról a másikra azt az adózási keretet, amelyre a megélhetésüket építették  - jelentette a Telex.

A Tisza-program részeként az ígéretek között helyt kapott a kata adózás elérhetővé tétele ismét széles körben.

Az új rendszer azonban nem a régi szabályok változtatás nélküli másolata lesz. A kormány célja egy olyan konstrukció kialakítása, amely megvédi a rendszert a munkajogi szabályok kijátszásától. Ezzel elkerülnék azt a korábbi gyakorlatot, hogy nagyobb cégek tömegesen katás szerződésekkel váltsák ki a munkaviszonyt. A valódi kisvállalkozóknak viszont tervezhető környezetet teremtenek, miközben kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a jövőbeni kata megfelelő társadalombiztosítási alapot biztosítson. A miniszter hozzátette: az adóváltoztatásokat a jövőben érdemi társadalmi egyeztetés előzi majd meg, a végső döntéseknél pedig figyelembe veszik az érintettek véleményét.

A 2013-ban bevezetett, alacsony, havi fix összegű kata eredetileg a gazdaság fehéredését és az adminisztratív terhek csökkentését szolgálta. Emiatt az adónem rendkívül népszerűvé vált a vállalkozók körében. A rendszert azonban sokan bújtatott foglalkoztatásra használták. Erre hivatkozva a Fidesz-kormány 2022 nyarán, lényegében azonnali hatállyal felszámolta annak széles körű elérhetőségét. A jogosultak körét a kizárólag magánszemélyeknek számlázó, főállású egyéni vállalkozókra szűkítették. Így a cégeknek bedolgozó tömegek kényszerültek jelentősen magasabb elvonást és bonyolultabb adminisztrációt jelentő adózási formákra áttérni.
