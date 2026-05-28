2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
17 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tajpej 101, Tajvan nevezetessége este.
Világ

Nukleáris konfliktus a láthatáron: elég egyetlen rossz lépés, és elszabadulhat a pokol

Pénzcentrum
2026. május 28. 19:17

Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges tajvani konfliktus nukleáris eszkalációhoz is vezethet. A londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) legfrissebb értékelése szerint jelenleg egyik fél sem rendelkezik megfelelő biztosítékokkal ennek megakadályozására - írta a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A csütörtökön közzétett, 156 oldalas stratégiai dokumentum Ázsia legnagyobb éves védelmi fóruma, a szingapúri Shangri-La Párbeszéd előtt jelent meg. Az IISS szerint a világ egy új nukleáris fegyverkezési verseny küszöbén áll. Ennek epicentruma az ázsiai és csendes-óceáni térség. A régió államai folyamatosan bővítik nukleáris arzenáljukat. Ezzel párhuzamosan az atomfegyverrel nem rendelkező országok nagy hatótávolságú, hagyományos csapásmérő képességeket fejlesztenek. Mindkét folyamat súlyosan veszélyezteti a stratégiai stabilitást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az értékelés szerint egy Tajvan miatti fegyveres konfliktus esetén mindkét fél kiterjedt hadműveleteket indítana. Ezek elsősorban az ellenfél vezetési, irányítási, kommunikációs és hírszerzési csomópontjait céloznák. "Jelenleg kevés nyilvános bizonyíték utal arra, hogy bármelyik hadsereg alkalmazná azokat a biztosítékokat vagy bevetési szabályokat, amelyek megakadályoznák az ilyen célpontok elleni csapásokat" - fogalmaz a dokumentum. Mindez azért különösen aggasztó, mert Tajvan stratégiai jelentősége óriási Peking számára, így egy esetleges konfliktus könnyen nukleáris szintre eszkalálódhat.

Kína védelmi minisztériumának szóvivője "meglehetősen ellentmondásosnak" nevezte a jelentést, és ismét hangsúlyozta, hogy Tajvan kérdése kizárólag Kína belügye. A kínai külügyminisztérium szóvivője arra szólította fel Washingtont, hogy "a legnagyobb óvatossággal" kezelje a tajvani helyzetet. Az amerikai hatóságok nem reagáltak azonnal a felvetésekre.

Kapcsolódó cikkeink:

Daniel Salisbury, az IISS elemzője kiemelte, hogy a májusi Trump-Hszi csúcstalálkozón nem esett szó nukleáris kérdésekről, a két nagyhatalom viszonya ezen a téren "meglehetősen nehéz". A hidegháború idején az Egyesült Államok és a Szovjetunió között kialakult a fegyverzetellenőrzési párbeszéd kultúrája. Kínával azonban nem létezik ilyen hagyomány, részben azért sem, mert Peking nukleáris arzenáljának jelentős része rejtett. Az amerikai és az orosz atomarzenál ugyan még mindig messze felülmúlja a kínait, de az olló egyre szűkül. Az Amerikai Tudósok Szövetsége adatai alapján Oroszország 4400, az Egyesült Államok 3700, Kína pedig 620 aktív robbanófejjel rendelkezik. A Pentagon tavaly decemberi jelentése viszont arra figyelmeztet, hogy Kína 2030-ra elérheti az 1000 robbanófejet. Peking jelenleg minden más atomhatalmat felülmúló ütemben fejleszti nukleáris képességeit.

A május 29. és 31. között zajló Shangri-La Párbeszéden szombaton felszólal Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter is. Kína ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy Dong Jun védelmi miniszter részt vesz-e a rendezvényen.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #kína #szingapúr #atomenergia #geopolitika #külpolitika #háború #tajvan #csúcstalálkozó #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:33
19:17
19:00
18:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Nem semmi jegyárak Európa csúcs-vidámparkjaiban: így is garantált a tömeg, ezt mindenki látni akarja 2026-ban
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
7 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
2 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
2 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
5
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 19:00
Itt nézheted szabdtéri kivetítőn a budapesti BL-döntőt: óriási népünnepély készül a fővárosban szombaton
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 18:03
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Agrárszektor  |  2026. május 28. 19:31
Elmossa a vihar a hétvégét? Itt a friss előrejelzés, mutatjuk, hol, mi várható