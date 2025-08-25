Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,79 forintról 397,20 forintra erősödött 18 órára.
18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper
A Keurig Dr Pepper 18 milliárd dollálért felvásárolja a holland JDE Peet's kávé- és teacéget, ami jelentősen erősítheti az amerikai vállalat gyengélkedő kávéüzletágát, közölte a CNBC.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek, ami 33%-os prémiumot jelent a holland cég 90 napos volumennel súlyozott átlagárfolyamához képest. A teljes tranzakció értéke 15,7 milliárd euró. A JDE Peet's az üzlet lezárása előtt még kifizeti a korábban bejelentett 0,36 eurós részvényenkénti osztalékot.
A felvásárlástól három év alatt várhatóan 400 millió dolláros költségmegtakarítást remélnek. A bejelentés hatására a JDE Peet's részvényei 17,18%-kal emelkedtek a londoni kereskedés korai szakaszában.
A Dr Pepper, 7Up, Snapple és Green Mountain Coffee márkákat birtokló Keurig Dr Pepper amerikai kávéüzletága az utóbbi időben gyengélkedett. A második negyedévben 0,2%-kal 900 millió dollárra csökkentek az eladások, elsősorban az egyszer használatos kávékapszulák és Keurig kávéfőzők szállításának visszaesése miatt.
A Keurig Dr Pepper igyekszik vonzóbbá válni a takarékos fogyasztók számára, akik otthon fogyasztják a kávéjukat, miközben a hideg kávéitalok piacára is belépett, hogy a Starbucks és Dunkin vásárlóit is megszólítsa.
A felvásárlást követően a Keurig Dr Pepper tervei szerint a lehető leghamarabb két különálló, amerikai tőzsdén jegyzett vállalatra bontja italgyártó és kávés üzletágait. Ez gyakorlatilag visszafordítja a Keurig és a Dr Pepper Snapple 2018-as egyesülését, amely akkor Észak-Amerika harmadik legnagyobb italgyártó vállalatát hozta létre mintegy 11 milliárd dolláros éves bevétellel.
A szétválás után létrejövő kávécég várhatóan 16 milliárd dolláros éves nettó árbevételt ér majd el, és a Keurig Dr Pepper jelenlegi pénzügyi igazgatója, Sudhanshu Priyadarshi vezeti majd. Az italgyártó vállalat várhatóan 11 milliárd dolláros éves nettó árbevétellel rendelkezik majd, és a szétválást követően a jelenlegi Keurig Dr Pepper vezérigazgató, Tim Cofer irányítja.
Rafael Oliveira, a JDE Peet's vezérigazgatója a felvásárlás lezárásáig megtartja pozícióját a holland kávécég élén.
