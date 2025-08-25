2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üdítőitalos pohár jégfröccsenéssel sötét háttéren. Cola pohár ünnepi parti koncepcióban.
Gazdaság

18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 21:44

A Keurig Dr Pepper 18 milliárd dollálért felvásárolja a holland JDE Peet's kávé- és teacéget, ami jelentősen erősítheti az amerikai vállalat gyengélkedő kávéüzletágát, közölte a CNBC.

A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek, ami 33%-os prémiumot jelent a holland cég 90 napos volumennel súlyozott átlagárfolyamához képest. A teljes tranzakció értéke 15,7 milliárd euró. A JDE Peet's az üzlet lezárása előtt még kifizeti a korábban bejelentett 0,36 eurós részvényenkénti osztalékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvásárlástól három év alatt várhatóan 400 millió dolláros költségmegtakarítást remélnek. A bejelentés hatására a JDE Peet's részvényei 17,18%-kal emelkedtek a londoni kereskedés korai szakaszában.

A Dr Pepper, 7Up, Snapple és Green Mountain Coffee márkákat birtokló Keurig Dr Pepper amerikai kávéüzletága az utóbbi időben gyengélkedett. A második negyedévben 0,2%-kal 900 millió dollárra csökkentek az eladások, elsősorban az egyszer használatos kávékapszulák és Keurig kávéfőzők szállításának visszaesése miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A Keurig Dr Pepper igyekszik vonzóbbá válni a takarékos fogyasztók számára, akik otthon fogyasztják a kávéjukat, miközben a hideg kávéitalok piacára is belépett, hogy a Starbucks és Dunkin vásárlóit is megszólítsa.

A felvásárlást követően a Keurig Dr Pepper tervei szerint a lehető leghamarabb két különálló, amerikai tőzsdén jegyzett vállalatra bontja italgyártó és kávés üzletágait. Ez gyakorlatilag visszafordítja a Keurig és a Dr Pepper Snapple 2018-as egyesülését, amely akkor Észak-Amerika harmadik legnagyobb italgyártó vállalatát hozta létre mintegy 11 milliárd dolláros éves bevétellel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szétválás után létrejövő kávécég várhatóan 16 milliárd dolláros éves nettó árbevételt ér majd el, és a Keurig Dr Pepper jelenlegi pénzügyi igazgatója, Sudhanshu Priyadarshi vezeti majd. Az italgyártó vállalat várhatóan 11 milliárd dolláros éves nettó árbevétellel rendelkezik majd, és a szétválást követően a jelenlegi Keurig Dr Pepper vezérigazgató, Tim Cofer irányítja.

Rafael Oliveira, a JDE Peet's vezérigazgatója a felvásárlás lezárásáig megtartja pozícióját a holland kávécég élén.
Címlapkép: Getty Images
#cég #gazdaság #üdítő #vállalat #eladás #üdítőital #adás-vétel #amerikai egyesült államok #multinacionális

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:44
21:17
20:42
20:31
20:24
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 25. 17:11
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?  
Media1
2025. augusztus 24. 15:03
Hogyan kapták el Hano-t, a magyar internet rémét?  
MEDIA1  |  2025. augusztus 25. 20:44
Jakupcsek Gabriella és Ábel Anita visszatér, Nádai Anikó búcsúzik - nagy változások az RTL Reggeliben
Szeptember elsejétől teljesen átalakul az RTL Reggeli: új, állandó műsorvezető-párosok várják a néző...
Holdblog  |  2025. augusztus 25. 08:42
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek...
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 22. 09:32
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája m...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
2
3 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
3
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
4
3 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
5
1 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opciós díj
Az opció vevője által az eladónak fizetett összeg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 19:02
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 18:00
Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 19:31
Ez nem játék: már nemcsak állatokat, embert is fertőz a húsevő parazita