Nem tréfál az Egyesült Államok: rakétával bénítottak meg egy hajót Irán partjainál

Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál. A hajó megsértette a Donald Trump által elrendelt tengeri blokádot, és figyelmen kívül hagyta a sorozatos figyelmeztetéseket - közölte a Portfolio.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint az M/V Lian Star nevű kereskedelmi hajót összesen húsz alkalommal szólították fel megállásra. Mivel a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva továbbhaladt a lezárt terület felé, egy amerikai repülőgép Hellfire rakétával célzott csapást mért rá. Ezzel sikeresen mozgásképtelenné tették a hajót.

A parancsnokság a legénység sorsáról és az esetleges őrizetbe vételekről nem közölt részleteket. A hivatalos bejelentésből ugyanakkor kiderült, hogy a blokád bevezetése óta az amerikai erők eddig öt hajóra nyitottak tüzet az iráni partoknál, további 116 hajót pedig sikeresen átirányítottak.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.