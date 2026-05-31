Bandar Abbas, az iráni Perzsa-öböl kikötővárosa, több kikötővel és hajóforgalommal, Hormuzi-szoros, Irán, légi felvételről
Világ

Nem tréfál az Egyesült Államok: rakétával bénítottak meg egy hajót Irán partjainál

2026. május 31. 08:34

Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál. A hajó megsértette a Donald Trump által elrendelt tengeri blokádot, és figyelmen kívül hagyta a sorozatos figyelmeztetéseket - közölte a Portfolio.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint az M/V Lian Star nevű kereskedelmi hajót összesen húsz alkalommal szólították fel megállásra. Mivel a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva továbbhaladt a lezárt terület felé, egy amerikai repülőgép Hellfire rakétával célzott csapást mért rá. Ezzel sikeresen mozgásképtelenné tették a hajót.

A parancsnokság a legénység sorsáról és az esetleges őrizetbe vételekről nem közölt részleteket. A hivatalos bejelentésből ugyanakkor kiderült, hogy a blokád bevezetése óta az amerikai erők eddig öt hajóra nyitottak tüzet az iráni partoknál, további 116 hajót pedig sikeresen átirányítottak.

Címlapkép: Getty Images
