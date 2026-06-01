Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten

Egészen eltérő lehet az, hogy mennyit dolgoznak a munkavállalók az európai uniós országokban. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az uniós átlag a heti 36 óra munka, ám egyes országokban ennél jó pár órával kevesebbet dolgoznak az emberek, míg másoknál inkább a hagyományosnak mondható, közel 40 órás a munkahét a jellemző. A magyarok valamennyivel többet dolgoznak az uniós átlagnál, itthon az átlag a 37,4 óra.

2025-ben az Európai Unióban a 20 és 64 év közötti teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak tényleges heti munkaideje átlagosan 35,9 óra volt a főállásukban, ami csökkenést jelent a 2015-ös 36,9 órához képest. Az uniós országok között azonban igen jelentős eltérések láthatók a ledolgozott órák számában.

A leghosszabb munkaheteket Görögországban mérték, ahol az emberek átlagosan heti 39,6 órát dolgoztak. Bulgária és Lengyelország egyaránt 38,7 órával szerepel a lista élmezőnyében, míg Litvániában 38,4 órás átlagot regisztráltak. A másik végletet Hollandia képviseli, ahol mindössze 31,9 órás volt az átlagos munkahét, de Dánia és Németország esetében is csupán 33,9 órát, Ausztriában pedig 34 órát dolgoztak átlagosan a munkavállalók egy héten.

Az alábbi ábra jól szemlélteti az országok közötti különbségeket:

A foglalkozások között is komoly különbségek rajzolódnak ki. Az EU-ban a legtöbbet a szakképzett mezőgazdasági, erdészeti és halászati munkavállalók dolgozták, átlagosan heti 42 órát. A vezetők heti 40,6 órát, míg a fegyveres testületeknél dolgozók 39,4 órát töltöttek munkával.

Ezzel szemben a legrövidebb munkaheteket az egyszerű foglalkozású munkavállalóknál mérték, akik átlagosan heti 31,8 órát dolgoztak. Az irodai és ügyviteli dolgozók átlagosan 34 órát, a szolgáltatási és értékesítési területen dolgozók pedig átlagosan 34,5 órát töltöttek munkával egy héten.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nyugat-Európában kevesebbet dolgoznak az emberek

Az adatokon jól látszik az a tendecia, hogy Kelet-Európában általában hosszabb munkahetekkel találkozni, mint Nyugat-Európa fejlettebb országaiban – és ez már évek óta így van. Ennek egyik oka, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás jóval elterjedtebb ezekben az országokban. A KSH adatai szerint Hollandiában 2024-ben ezen foglalkoztatottak aránya több mint 42 százalék volt, Ausztriában és Németországban körülbelül 30 százalék, Dániában pedig majdnem 27 százalék.

Ezzel szemben Kelet-Európában sokkal kevésbé jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás: Görögországban, Bulgáriában és Lengyelországban 7 százalék alatti (Bulgáriában alig másfél százalék).

Érdekes, hogy miközben az unióban lassan, de folyamatosan csökken az átlagos munkaidő, egyre több vita zajlik a négynapos munkahét bevezetéséről. Emellett több országban a munka-magánélet egyensúlya és a dolgozók mentális egészsége is fontos szempont lett a munkaerőpiacon.