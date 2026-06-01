Több mint 500 milliárdos volt a forgalom a budapesti tőzsdén, a prímet az OTP, a Mol és a Magyar Telekom vitték.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
Egészen eltérő lehet az, hogy mennyit dolgoznak a munkavállalók az európai uniós országokban. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az uniós átlag a heti 36 óra munka, ám egyes országokban ennél jó pár órával kevesebbet dolgoznak az emberek, míg másoknál inkább a hagyományosnak mondható, közel 40 órás a munkahét a jellemző. A magyarok valamennyivel többet dolgoznak az uniós átlagnál, itthon az átlag a 37,4 óra.
2025-ben az Európai Unióban a 20 és 64 év közötti teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak tényleges heti munkaideje átlagosan 35,9 óra volt a főállásukban, ami csökkenést jelent a 2015-ös 36,9 órához képest. Az uniós országok között azonban igen jelentős eltérések láthatók a ledolgozott órák számában.
A leghosszabb munkaheteket Görögországban mérték, ahol az emberek átlagosan heti 39,6 órát dolgoztak. Bulgária és Lengyelország egyaránt 38,7 órával szerepel a lista élmezőnyében, míg Litvániában 38,4 órás átlagot regisztráltak. A másik végletet Hollandia képviseli, ahol mindössze 31,9 órás volt az átlagos munkahét, de Dánia és Németország esetében is csupán 33,9 órát, Ausztriában pedig 34 órát dolgoztak átlagosan a munkavállalók egy héten.
Az alábbi ábra jól szemlélteti az országok közötti különbségeket:
A foglalkozások között is komoly különbségek rajzolódnak ki. Az EU-ban a legtöbbet a szakképzett mezőgazdasági, erdészeti és halászati munkavállalók dolgozták, átlagosan heti 42 órát. A vezetők heti 40,6 órát, míg a fegyveres testületeknél dolgozók 39,4 órát töltöttek munkával.
Ezzel szemben a legrövidebb munkaheteket az egyszerű foglalkozású munkavállalóknál mérték, akik átlagosan heti 31,8 órát dolgoztak. Az irodai és ügyviteli dolgozók átlagosan 34 órát, a szolgáltatási és értékesítési területen dolgozók pedig átlagosan 34,5 órát töltöttek munkával egy héten.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Nyugat-Európában kevesebbet dolgoznak az emberek
Az adatokon jól látszik az a tendecia, hogy Kelet-Európában általában hosszabb munkahetekkel találkozni, mint Nyugat-Európa fejlettebb országaiban – és ez már évek óta így van. Ennek egyik oka, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás jóval elterjedtebb ezekben az országokban. A KSH adatai szerint Hollandiában 2024-ben ezen foglalkoztatottak aránya több mint 42 százalék volt, Ausztriában és Németországban körülbelül 30 százalék, Dániában pedig majdnem 27 százalék.
Ezzel szemben Kelet-Európában sokkal kevésbé jellemző a részmunkaidős foglalkoztatás: Görögországban, Bulgáriában és Lengyelországban 7 százalék alatti (Bulgáriában alig másfél százalék).
Érdekes, hogy miközben az unióban lassan, de folyamatosan csökken az átlagos munkaidő, egyre több vita zajlik a négynapos munkahét bevezetéséről. Emellett több országban a munka-magánélet egyensúlya és a dolgozók mentális egészsége is fontos szempont lett a munkaerőpiacon.
A Pénzcentrumnak adott interjújában Ambrus Attila eleveníti fel néhány emlékét, miközben jelen vállalkozásáról, életéről is mesél.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
Sok helyen ma már alapelvárás a home office. De vajon tényleg mindenki ugyanúgy dolgozik otthonról? És mely területeken működik igazán a hibrid munkavégzés? Mutatjuk!
Díjat nyert a Pénzcentrum újságírója: Gosztola Judit egy sokakat érintő, mégis ritkán bemutatott problémáról írt erős cikket.
Ez az intézkedés komoly bérfeszültséget okozhat, különösen az ötezer lakos alatti kistelepüléseken.
Itt a tervezet, majdnem felére vágják a parlamenti képviselők fizetését: rengeteg kedvezménytől esnek el a politikusok
Az új törvény alapján egy országgyűlési képviselő havi bruttó alaptiszteletdíja 1,269 millió forintra esne vissza.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
A nehézgépkezelő szakma iránti érdeklődés egyre nő, ami nem véletlen.
Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Előkerültek a mesterséges intelligencia legújabb vesztesei: óriás bajban vannak azok, akik ilyen munkakörben dolgoznak
A mesterséges intelligencia leginkább azért jelent fenyegetést a nagy tanácsadó cégekre, mert éppen a legfőbb versenyelőnyüket, a méretgazdaságosságot kezdi ki.
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
2026 nyaráig kellene a tagállamoknak átültetniük saját jogrendjükbe az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét.
Hiába a kiemelkedő fizetés, teljesen kiürült ez a régió: lassan nem marad, aki elvégezze a munkát ezeknél a cégeknél
Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőkínálat pedig rohamosan szűkül, emiatt a hagyományos toborzási módszerek mára elégtelenné váltak.
Itt a sokkoló figyelmeztetés: komplett iparágak omolhatnak össze Magyarországon, ha elvágják ezt a mentőövet
A legfrissebb OECD‑adatok alapján továbbra is kettős kép rajzolódik ki a fejlett országok munkaerőpiacáról:
650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta
A tihanyi vitorláskikötő közvetlen vízpartjára keres szakácsot egy hazai vendéglátócég, elég jó a fizetés.
A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik - ez derült ki egy friss kutatásból. Ám ez nem mindenhol alapvetés.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.