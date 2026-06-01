Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.
A gyárak elszálló költségekkel szembesülnek, miközben az iráni háború ellátási sokkokat okoz
Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart. Ezzel szemben az ázsiai gyárak a készletfelhalmozásnak köszönhetően továbbra is bővülni tudtak. Mindez a hétfőn közzétett beszerzésimenedzser-index (BMI) adatokból derül ki.
A február végén kirobbant amerikai-izraeli-iráni konfliktus felborította a kereskedelmi útvonalakat, és megingatta a pénzpiacokat. Emellett komoly aggodalmakat vetett fel a globális energiaellátás, különösen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítmányok biztonsága kapcsán. A Nemzetközi Energiaügynökség, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a Kereskedelmi Világszervezet vezetői is figyelmeztettek arra, hogy a háború rendkívüli módon megterheli a globális energiaellátást - tudósított a Reuters.
Az euróövezet feldolgozóipari BMI-je májusban 51,6 pontra csökkent az áprilisi, csaknem négyéves csúcsot jelentő 52,2 pontról. Ez az érték ugyanakkor felülmúlta az 51,4 pontos előzetes becslést. Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető üzleti elemzője szerint az euróövezet feldolgozóipara negyedik hónapja mutat bővülést. Az ágazat azonban egyre jobban nyögi az emelkedő árak és a közel-keleti háborúból eredő ellátási fennakadások súlyát.
Németországban megtorpant a feldolgozóipar, Franciaországban pedig november óta először zsugorodott az ágazat. A Reuters májusi felmérése szerint az Európai Központi Bank (EKB) júniusban kamatot emel. Idén ráadásul legalább még egy újabb emelés várható annak érdekében, hogy megakadályozzák az energiaárak begyűrűzését a maginflációba. A kedden esedékes hivatalos adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy az infláció májusban tovább távolodott az EKB kétszázalékos céljától. Eközben Nagy-Britanniában a gyárak 2022 júniusa óta a leggyorsabb ütemben emelték áraikat a drasztikusan növekvő költségek miatt.
Ázsiában ezzel szemben a legtöbb gazdaságban bővült a feldolgozóipari aktivitás. Ezt a növekedést nagyrészt a konfliktus miatti ellátási zavarokra való felkészülés, vagyis a készletfelhalmozás hajtotta. Kínában az S&P Global által összeállított Caixin BMI májusban 51,8 pontra mérséklődött az áprilisi 52,2 pontról. A mutató azonban így is a hatodik egymást követő hónapban maradt a bővülést jelző tartományban, és felülmúlta az elemzői várakozásokat. A hivatalos kínai felmérés ugyanakkor stagnálást mutatott, mivel az új rendelések visszaestek, a termelési költségek pedig tovább emelkedtek.
Japánban a BMI 54,5 pontra mérséklődött az áprilisi, több mint négyéves csúcsot jelentő 55,1 pontról. A szigetországban a vállalatok 2022 szeptembere óta a legdrasztikusabb alapanyagár-emelkedésről számoltak be. Dél-Korea beszerzésimenedzser-indexe eközben ötéves csúcsra, 54,8 pontra ugrott, ami szintén a beszerzések előrehozását tükrözi. Vietnamban 52,8 pontra, Tajvanon pedig 56,1 pontra emelkedett a mutató. A Fülöp-szigeteken az index 50,8 pontra ugrott, amivel visszatért a bővülést jelző tartományba.
