alumínium borítású, szigetelt, íves csővezeték részlete tágulási hurokkal. nagy átmérőjű, ezüst színű távfűtési cső kék ég alatt, fehér felhőkkel. közlekedési, ipari és környezetvédelmi koncepció.
A gyárak elszálló költségekkel szembesülnek, miközben az iráni háború ellátási sokkokat okoz

2026. június 1. 16:13

Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart. Ezzel szemben az ázsiai gyárak a készletfelhalmozásnak köszönhetően továbbra is bővülni tudtak. Mindez a hétfőn közzétett beszerzésimenedzser-index (BMI) adatokból derül ki.

A február végén kirobbant amerikai-izraeli-iráni konfliktus felborította a kereskedelmi útvonalakat, és megingatta a pénzpiacokat. Emellett komoly aggodalmakat vetett fel a globális energiaellátás, különösen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítmányok biztonsága kapcsán. A Nemzetközi Energiaügynökség, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a Kereskedelmi Világszervezet vezetői is figyelmeztettek arra, hogy a háború rendkívüli módon megterheli a globális energiaellátást - tudósított a Reuters.

Az euróövezet feldolgozóipari BMI-je májusban 51,6 pontra csökkent az áprilisi, csaknem négyéves csúcsot jelentő 52,2 pontról. Ez az érték ugyanakkor felülmúlta az 51,4 pontos előzetes becslést. Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető üzleti elemzője szerint az euróövezet feldolgozóipara negyedik hónapja mutat bővülést. Az ágazat azonban egyre jobban nyögi az emelkedő árak és a közel-keleti háborúból eredő ellátási fennakadások súlyát.

Németországban megtorpant a feldolgozóipar, Franciaországban pedig november óta először zsugorodott az ágazat. A Reuters májusi felmérése szerint az Európai Központi Bank (EKB) júniusban kamatot emel. Idén ráadásul legalább még egy újabb emelés várható annak érdekében, hogy megakadályozzák az energiaárak begyűrűzését a maginflációba. A kedden esedékes hivatalos adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy az infláció májusban tovább távolodott az EKB kétszázalékos céljától. Eközben Nagy-Britanniában a gyárak 2022 júniusa óta a leggyorsabb ütemben emelték áraikat a drasztikusan növekvő költségek miatt.

Ázsiában ezzel szemben a legtöbb gazdaságban bővült a feldolgozóipari aktivitás. Ezt a növekedést nagyrészt a konfliktus miatti ellátási zavarokra való felkészülés, vagyis a készletfelhalmozás hajtotta. Kínában az S&P Global által összeállított Caixin BMI májusban 51,8 pontra mérséklődött az áprilisi 52,2 pontról. A mutató azonban így is a hatodik egymást követő hónapban maradt a bővülést jelző tartományban, és felülmúlta az elemzői várakozásokat. A hivatalos kínai felmérés ugyanakkor stagnálást mutatott, mivel az új rendelések visszaestek, a termelési költségek pedig tovább emelkedtek.

Japánban a BMI 54,5 pontra mérséklődött az áprilisi, több mint négyéves csúcsot jelentő 55,1 pontról. A szigetországban a vállalatok 2022 szeptembere óta a legdrasztikusabb alapanyagár-emelkedésről számoltak be. Dél-Korea beszerzésimenedzser-indexe eközben ötéves csúcsra, 54,8 pontra ugrott, ami szintén a beszerzések előrehozását tükrözi. Vietnamban 52,8 pontra, Tajvanon pedig 56,1 pontra emelkedett a mutató. A Fülöp-szigeteken az index 50,8 pontra ugrott, amivel visszatért a bővülést jelző tartományba.

Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

