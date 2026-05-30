Nem az egész szezonra szól az eltiltás, versenyről versenyre fogják felülbírálni az orosz válogatott, valamint a klubcsapatokra kirótt, négy évvel ezelőtti szankciót.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan. A tárgyalások a tűzszünet meghosszabbításáról és az iráni atomprogramról egyaránt folynak, azonban a felek között mély bizalmatlanság húzódik - közölte az euronews.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy szombati ázsiai védelmi csúcstalálkozón kijelentette, hogy az Egyesült Államok "több, mint képes" a fegyveres konfliktus folytatására, ha arra szükség lenne. Hozzátette, hogy az amerikai katonai készletek mind a térségben, mind világszerte elegendőek ehhez. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) a közösségi oldalán megerősítette, hogy az amerikai erők "jelen vannak és fokozott készültségben állnak" a régióban.
Az amerikai és az iráni tárgyalófelek csütörtökön egy ideiglenes keretmegállapodásra jutottak. Ez a paktum 60 nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet, valamint megnyitná az utat az iráni atomprogramról szóló végleges egyezmény felé. A javaslatot azonban még Donald Trump amerikai elnöknek is jóvá kell hagynia, aki közölte, hogy egy közelgő megbeszélésen hozza meg a "végső döntését".
Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében több feltételt is szabott. Követeli, hogy Irán fogadja el: soha nem lesz atomfegyvere. Emellett azonnal és díjfizetés nélkül meg kell nyitnia a Hormuzi-szorost a korlátozás nélküli hajóforgalom előtt, továbbá minden tengeri aknát el kell távolítania. Az elnök pénteken két órán át tanácskozott munkatársaival a Fehér Ház válságtermében, de a megbeszélés döntés nélkül zárult – közölte egy neve elhallgatását kérő amerikai kormányzati tisztviselő.
A tárgyalások legfőbb akadályát Irán atomprogramja jelenti. Teherán következetesen visszautasítja az amerikai követeléseket, és kitart amellett, hogy nukleáris tevékenysége kizárólag békés, polgári célokat szolgál. Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője a megbeszélés lezárulta előtt közölte, hogy még nem született végleges megállapodás. Kiemelte, hogy a tárgyalófelek elsősorban a fegyveres konfliktus befejezésére összpontosítanak, nem pedig az iráni atomprogram részleteire.
Az iráni fél a bizalmatlanságát is egyértelműen kifejezte. Mohammad Bagher Ghalibaf házelnök az X-en azt írta: "Nem bízunk garanciákban vagy szavakban, csak a tettek számítanak. Semmilyen lépést nem teszünk, amíg a másik fél nem cselekszik." Később hozzátette: "Nem tárgyalásokkal szerzünk engedményeket, hanem rakétákkal." A tűzszünet mintegy hét héttel ezelőtti életbe lépése óta mindkét fél folyamatosan a megállapodás megsértésével vádolja a másikat, de a tárgyalások ennek ellenére folytatódnak.
