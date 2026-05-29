Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.
Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac városában péntekre virradó éjjel. A becsapódást robbanás és tűz követte, több ember megsérült, a román légierő pedig F-16-os vadászgépeket is riasztott az incidens idején. A román hatóságok szerint ez volt az eddigi legsúlyosabb hasonló eset az ukrajnai háború kitörése óta, írja a Portfolio.
Drón csapódott egy lakóházba a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – számoltak be róla román lapok.
A román Nemzetvédelmi Minisztérium közlése szerint május 28-ról 29-re virradó éjszaka Oroszország ismét dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen, a román folyóhatár közelében. Az egyik drónt a radarok Galac déli részén követték nyomon, miután belépett a román légtérbe, majd egy lakóház tetejére zuhant.
A becsapódást robbanás és tűz követte. A hatóságok később közölték: a drón a becsapódás pillanatában felrobbant, emiatt tűz ütött ki egy 10. emeleti lakásban. A történtek során két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Két másik embert pánikroham miatt kellett ellátni. Az épületből összesen mintegy 70 embert evakuáltak.
A riasztás idején a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt, és engedélyük volt a célpont megsemmisítésére, végül azonban nem lőtték le a drónt. A helyszíni vizsgálatok alapján a harci drón teljes robbanóanyag-terhelése detonált a becsapódáskor.
A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háború kezdete óta összesen 47 alkalommal találtak dróntöredékeket román területen, ebből tízszer csak idén. Bár korábban is történtek drónbecsapódások Romániában, a mostani incidens számít a legsúlyosabbnak.
A háború kezdete óta először fordult elő, hogy egy orosz „Shahed” típusú drón lakóépületet talált el Romániában.
