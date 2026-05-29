Baba Yaga nevű éjszakai drónbombázó
Világ

Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba

2026. május 29. 07:57

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac városában péntekre virradó éjjel. A becsapódást robbanás és tűz követte, több ember megsérült, a román légierő pedig F-16-os vadászgépeket is riasztott az incidens idején. A román hatóságok szerint ez volt az eddigi legsúlyosabb hasonló eset az ukrajnai háború kitörése óta, írja a Portfolio.

Drón csapódott egy lakóházba a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – számoltak be róla román lapok.

A román Nemzetvédelmi Minisztérium közlése szerint május 28-ról 29-re virradó éjszaka Oroszország ismét dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai civil és infrastrukturális célpontok ellen, a román folyóhatár közelében. Az egyik drónt a radarok Galac déli részén követték nyomon, miután belépett a román légtérbe, majd egy lakóház tetejére zuhant.

A becsapódást robbanás és tűz követte. A hatóságok később közölték: a drón a becsapódás pillanatában felrobbant, emiatt tűz ütött ki egy 10. emeleti lakásban. A történtek során két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Két másik embert pánikroham miatt kellett ellátni. Az épületből összesen mintegy 70 embert evakuáltak.

A riasztás idején a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt, és engedélyük volt a célpont megsemmisítésére, végül azonban nem lőtték le a drónt. A helyszíni vizsgálatok alapján a harci drón teljes robbanóanyag-terhelése detonált a becsapódáskor.

A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háború kezdete óta összesen 47 alkalommal találtak dróntöredékeket román területen, ebből tízszer csak idén. Bár korábban is történtek drónbecsapódások Romániában, a mostani incidens számít a legsúlyosabbnak.

A háború kezdete óta először fordult elő, hogy egy orosz „Shahed” típusú drón lakóépületet talált el Romániában.
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

