2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Epsom London UK, március21 2021, Starbucks Coffee Shop Branding Logo emberek nélkül
HRCENTRUM

Súlyos bejelentés, jön a bezárási hullám a Starbucksnál: komoly költségvisszavágásra van szükség

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 19:17

A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában, és mintegy 900 munkahelyet szüntet meg Brian Niccol vezérigazgató irányítása alatt zajló, körülbelül 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.

A vállalat az Egyesült Államokban működő egységeit Niccol stratégiájának megfelelően alakítja át, amelynek célja a hagyományos kávéházi hangulat visszaállítása és a várakozási idők csökkentése a forgalom fellendítése érdekében, miközben a vezetői szinteket is karcsúsítja - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az áttekintés során azonosítottuk azokat a kávézókat, ahol nem tudjuk megteremteni azt a fizikai környezetet, amit vásárlóink és partnereink elvárnak, vagy ahol nem látunk utat a pénzügyi teljesítmény javulására, és ezeket a helyszíneket bezárjuk" - írta Niccol a dolgozóknak címzett levelében.

A Starbucks közölte, hogy az elbocsátások a támogató csapatokat érintik, és számos nyitott pozíciót sem töltenek be. A vállalat 2024. szeptember 29-én mintegy 10 000 embert foglalkoztatott nem kávéházi munkakörökben az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó cikkeink:

Az átszervezési terv keretében történő bezárásokat, valamint az idei évben megnyitott üzleteket figyelembe véve, a vállalat által üzemeltetett észak-amerikai üzletek száma körülbelül 1%-kal csökken a 2025-ös pénzügyi évben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Starbucks költségcsökkentésre törekszik, miközben az Egyesült Államokban mérséklődött a kereslet a drága kávéitalai iránt. A vállalat augusztusban bejelentette, hogy idén szerény, 2%-os béremelést biztosít minden észak-amerikai fizetéses alkalmazottjának.

A kávézólánc emellett a kínai üzletágában lévő részesedésének eladását is tervezi, amely fokozott versennyel és gyenge kereslettel küzd. A vállalat részvényei a tőzsdei nyitás előtti kereskedésben stagnáltak, és az év elejétől számítva 7,7%-kal estek.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkahely #elbocsátás #átszervezés #kávézó #bezárás #amerikai egyesült államok #starbucks #vezérigazgató #költségcsökkentés #észak-amerika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:17
19:04
18:47
18:31
18:17
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.09.24 19:00
Párkeresés szakítás után
Egy szakítás után gyakran megfogalmazódik az ember fejében, hogy most egy ideig biztos nem akar senk...
hrdoktor  |  2025.09.23 10:54
Szemvédő étrendi tanácsok
Szemvédő étrend követésével sokat tehetünk a látóélességünk megőrzése és a szembetegség kialakulásán...
vezetoi-coaching  |  2025.09.20 12:02
"Ha bárki kifejleszti, mindenki meghal..."
Ez a cime egy szeptember 15-én megjelent könyvnek, megvettem Audible kiadásban, és tegnap ki is olva...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
1 hónapja
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
2 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
4 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
4 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 19:04
Már ebben is kenterbe veri Románia Magyarországot: elképesztő hátrányban a hazai szülők
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 18:01
Kvíz: Te felismered, melyik őszi versből való az idézet? Találd ki a költőt és a versek címét!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 18:29
Átalakították a pályázati kiírást: kifakadtak a magyar halasok