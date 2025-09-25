Súlyos bejelentés, jön a bezárási hullám a Starbucksnál: komoly költségvisszavágásra van szükség

A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában, és mintegy 900 munkahelyet szüntet meg Brian Niccol vezérigazgató irányítása alatt zajló, körülbelül 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.

A vállalat az Egyesült Államokban működő egységeit Niccol stratégiájának megfelelően alakítja át, amelynek célja a hagyományos kávéházi hangulat visszaállítása és a várakozási idők csökkentése a forgalom fellendítése érdekében, miközben a vezetői szinteket is karcsúsítja - írja a Reuters.

"Az áttekintés során azonosítottuk azokat a kávézókat, ahol nem tudjuk megteremteni azt a fizikai környezetet, amit vásárlóink és partnereink elvárnak, vagy ahol nem látunk utat a pénzügyi teljesítmény javulására, és ezeket a helyszíneket bezárjuk" - írta Niccol a dolgozóknak címzett levelében.

A Starbucks közölte, hogy az elbocsátások a támogató csapatokat érintik, és számos nyitott pozíciót sem töltenek be. A vállalat 2024. szeptember 29-én mintegy 10 000 embert foglalkoztatott nem kávéházi munkakörökben az Egyesült Államokban.

Az átszervezési terv keretében történő bezárásokat, valamint az idei évben megnyitott üzleteket figyelembe véve, a vállalat által üzemeltetett észak-amerikai üzletek száma körülbelül 1%-kal csökken a 2025-ös pénzügyi évben.

A Starbucks költségcsökkentésre törekszik, miközben az Egyesült Államokban mérséklődött a kereslet a drága kávéitalai iránt. A vállalat augusztusban bejelentette, hogy idén szerény, 2%-os béremelést biztosít minden észak-amerikai fizetéses alkalmazottjának.

A kávézólánc emellett a kínai üzletágában lévő részesedésének eladását is tervezi, amely fokozott versennyel és gyenge kereslettel küzd. A vállalat részvényei a tőzsdei nyitás előtti kereskedésben stagnáltak, és az év elejétől számítva 7,7%-kal estek.