Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
Súlyos bejelentés, jön a bezárási hullám a Starbucksnál: komoly költségvisszavágásra van szükség
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában, és mintegy 900 munkahelyet szüntet meg Brian Niccol vezérigazgató irányítása alatt zajló, körülbelül 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A vállalat az Egyesült Államokban működő egységeit Niccol stratégiájának megfelelően alakítja át, amelynek célja a hagyományos kávéházi hangulat visszaállítása és a várakozási idők csökkentése a forgalom fellendítése érdekében, miközben a vezetői szinteket is karcsúsítja - írja a Reuters.
"Az áttekintés során azonosítottuk azokat a kávézókat, ahol nem tudjuk megteremteni azt a fizikai környezetet, amit vásárlóink és partnereink elvárnak, vagy ahol nem látunk utat a pénzügyi teljesítmény javulására, és ezeket a helyszíneket bezárjuk" - írta Niccol a dolgozóknak címzett levelében.
A Starbucks közölte, hogy az elbocsátások a támogató csapatokat érintik, és számos nyitott pozíciót sem töltenek be. A vállalat 2024. szeptember 29-én mintegy 10 000 embert foglalkoztatott nem kávéházi munkakörökben az Egyesült Államokban.
Az átszervezési terv keretében történő bezárásokat, valamint az idei évben megnyitott üzleteket figyelembe véve, a vállalat által üzemeltetett észak-amerikai üzletek száma körülbelül 1%-kal csökken a 2025-ös pénzügyi évben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Starbucks költségcsökkentésre törekszik, miközben az Egyesült Államokban mérséklődött a kereslet a drága kávéitalai iránt. A vállalat augusztusban bejelentette, hogy idén szerény, 2%-os béremelést biztosít minden észak-amerikai fizetéses alkalmazottjának.
A kávézólánc emellett a kínai üzletágában lévő részesedésének eladását is tervezi, amely fokozott versennyel és gyenge kereslettel küzd. A vállalat részvényei a tőzsdei nyitás előtti kereskedésben stagnáltak, és az év elejétől számítva 7,7%-kal estek.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban.
A magyarok többsége csak akkor találkozik vele, amikor már baj van – pedig az adószakértő munkája sokkal több egyszerű „tűzoltásnál”.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is