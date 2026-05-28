2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
24 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón
Világ

Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

Pénzcentrum
2026. május 28. 14:17

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el. Az Északi-sarkvidéken eközben a bolygó más térségeinél jóval gyorsabb ütemű felmelegedés várható - közölte a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az éves előrejelzés szerint 2026 és 2030 között a globális átlaghőmérséklet 1,3–1,9 Celsius-fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti bázisidőszak értékeit. A jelentés alapján nagyon valószínű, hogy ebben az ötéves időszakban legalább egy évben átmenetileg túllépjük az 1,5 Celsius-fokos küszöböt, azt a határértéket, amelynek átlépését a 2015-ös párizsi klímaegyezmény aláírói szerettek volna elkerülni. Az előrejelzés szerint az is valószínű, hogy az következő évek egyike megdönti a valaha mért legmelegebb év, vagyis 2024 rekordját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 1,5 Celsius-fokos küszöb átmeneti túllépése önmagában még nem jelenti a párizsi megállapodás kudarcát. Az egyezmény ugyanis egy húszéves átlagra vonatkozik, nem pedig egyetlen év adatára – hangsúlyozta Melissa Seabrook, a Met Office kutatója. Ugyanakkor hozzátette: a tudomány egyértelműen azt mutatja, hogy az 1,5 fokos klímacél tarthatóságának esélye rohamosan szűkül.

A jelentés szerint az Északi-sarkvidéken a téli felmelegedés üteme a következő öt évben a globális átlag több mint háromszorosa lesz. A hőmérséklet akár 2,8 Celsius-fokkal is meghaladhatja az 1991 és 2020 közötti viszonyítási időszak átlagát. A Barents-, a Bering- és az Ohotszki-tengeren márciusban a tengeri jég jelentős olvadására lehet számítani. Az északi-sarkvidéki felmelegedés pedig az időjárási rendszerek felborulásához és szélsőségesebb meteorológiai eseményekhez vezethet, különösen az északi régiókban.

Kapcsolódó cikkeink:

Az előrejelzés az elkövetkező öt tél során csapadékosabb időjárást vetít előre az északi féltekén. A május és szeptember közötti időszakban Észak-Európában, Alaszkában, Szibériában és a Száhel-övezetben is több csapadék várható. Ezzel szemben az Amazonas-medencében ugyanebben az időszakban szárazabb időjárás valószínű.

A jelentés az idei télre erős El Niño-jelenséget jelez előre, amely akár 2027-ig is elhúzódhat. A Csendes-óceán felszíni vizének felmelegedésével járó éghajlati jelenség tovább hajthatja felfelé a globális hőmérsékletet, ez a folyamat pedig a jövőben újabb melegrekordokhoz vezethet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #melegrekord #klímaváltozás #világ #felmelegedés #meteorológia #csapadék #éghajlat #időjárás előrejelzés #globális felmelegedés #szélsőséges időjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:12
15:08
15:01
14:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
7 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
2 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
2 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
5
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 14:31
Nem várt számok jöttek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon