Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.
Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el. Az Északi-sarkvidéken eközben a bolygó más térségeinél jóval gyorsabb ütemű felmelegedés várható - közölte a Reuters.
Az éves előrejelzés szerint 2026 és 2030 között a globális átlaghőmérséklet 1,3–1,9 Celsius-fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti bázisidőszak értékeit. A jelentés alapján nagyon valószínű, hogy ebben az ötéves időszakban legalább egy évben átmenetileg túllépjük az 1,5 Celsius-fokos küszöböt, azt a határértéket, amelynek átlépését a 2015-ös párizsi klímaegyezmény aláírói szerettek volna elkerülni. Az előrejelzés szerint az is valószínű, hogy az következő évek egyike megdönti a valaha mért legmelegebb év, vagyis 2024 rekordját.
Az 1,5 Celsius-fokos küszöb átmeneti túllépése önmagában még nem jelenti a párizsi megállapodás kudarcát. Az egyezmény ugyanis egy húszéves átlagra vonatkozik, nem pedig egyetlen év adatára – hangsúlyozta Melissa Seabrook, a Met Office kutatója. Ugyanakkor hozzátette: a tudomány egyértelműen azt mutatja, hogy az 1,5 fokos klímacél tarthatóságának esélye rohamosan szűkül.
A jelentés szerint az Északi-sarkvidéken a téli felmelegedés üteme a következő öt évben a globális átlag több mint háromszorosa lesz. A hőmérséklet akár 2,8 Celsius-fokkal is meghaladhatja az 1991 és 2020 közötti viszonyítási időszak átlagát. A Barents-, a Bering- és az Ohotszki-tengeren márciusban a tengeri jég jelentős olvadására lehet számítani. Az északi-sarkvidéki felmelegedés pedig az időjárási rendszerek felborulásához és szélsőségesebb meteorológiai eseményekhez vezethet, különösen az északi régiókban.
Az előrejelzés az elkövetkező öt tél során csapadékosabb időjárást vetít előre az északi féltekén. A május és szeptember közötti időszakban Észak-Európában, Alaszkában, Szibériában és a Száhel-övezetben is több csapadék várható. Ezzel szemben az Amazonas-medencében ugyanebben az időszakban szárazabb időjárás valószínű.
A jelentés az idei télre erős El Niño-jelenséget jelez előre, amely akár 2027-ig is elhúzódhat. A Csendes-óceán felszíni vizének felmelegedésével járó éghajlati jelenség tovább hajthatja felfelé a globális hőmérsékletet, ez a folyamat pedig a jövőben újabb melegrekordokhoz vezethet.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Kiderült az ultragazdagok titka: íme a módszer, amivel esélyt sem hagynak az átlagembereknek a meggazdagodásra Ausztriában
Ausztriában a teljes nettó vagyon tavaly 2,5 billióról 2,9 billió dollárra nőtt.
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml
Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.
Mennyire biztonságos ma Európa? És tényleg ennyire eltérő a helyzet a kontinens különböző részein? Mutatjuk!
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Közép-Európa szívében egy orosz katonai zárvány lüktet, amely 2026-ra a hidegháború utáni korszak legveszélyesebb stratégiai anomáliájává vált.
Egy orosz tengeri drón csapódott be a Druzsba, vagyis Barátság nevű ukrán haditengerészeti gyakorló vitorláshajóba Odesszában.
Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van
Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.
Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben.
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Pengeélen táncol Donald Trump iráni paktuma: sorsdöntő napokat élünk, ez a magyarok életére is kihatással lesz
Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán karnyújtásnyira került egy átmeneti megállapodás Washington és Teherán között.
Ukrán csodafegyver tartja sokkban Oroszországot: ezzel kevesen számoltak, most mégis mindent megváltoztathat
Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a "Lima" nevű, költséghatékony elektronikai hadviselési rendszerre, ami meglepően olcsó és hatékony.
Készülhetünk a legrosszabbra? Lavrov személyesen közölte Trump erős emberével: kegyetlen lépésre szánta el magát Oroszország
Rendszeres és folyamatos csapásokat helyezett kilátásba az ukrán katonai létesítmények és döntéshozatali központok ellen Szergej Lavrov
Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter
Az amerikai külügyminiszter szerint komoly tárgyalások zajlanak Iránnal, de Washington más lehetőségeket sem zár ki.
Kezüknél és lábuknál fogva vonszolták ki a rendőrök a diákokat: durván elfajult a tüntetés Isztambulban
Több száz diák tiltakozott Isztambulban a Bilgi Egyetem bezárása ellen, rendőri fellépés is volt.
Százezres tüntetés, könnygáz, őrizetbe vételek – ismét felforrósodott a helyzet Szerbiában.
Az elmúlt év legkegyetlenebb orosz csapása érte Ukrajnát: még a szomszédos államban is azonnali riadót fújtak
Több mint 700 drónt és rakétát indíthattak Ukrajna felé az oroszok, Kijev szinte minden kerületében károk keletkeztek.
A Secret Service ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival a Fehér Ház mellett, egy járókelő is megsérült.
Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási
Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.
A Luhanszki területen fekvő Sztarobilszk városában végrehajtott éjszakai csapásban tíz ember vesztette életét.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.