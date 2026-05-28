Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el. Az Északi-sarkvidéken eközben a bolygó más térségeinél jóval gyorsabb ütemű felmelegedés várható - közölte a Reuters.

Az éves előrejelzés szerint 2026 és 2030 között a globális átlaghőmérséklet 1,3–1,9 Celsius-fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti bázisidőszak értékeit. A jelentés alapján nagyon valószínű, hogy ebben az ötéves időszakban legalább egy évben átmenetileg túllépjük az 1,5 Celsius-fokos küszöböt, azt a határértéket, amelynek átlépését a 2015-ös párizsi klímaegyezmény aláírói szerettek volna elkerülni. Az előrejelzés szerint az is valószínű, hogy az következő évek egyike megdönti a valaha mért legmelegebb év, vagyis 2024 rekordját.

Az 1,5 Celsius-fokos küszöb átmeneti túllépése önmagában még nem jelenti a párizsi megállapodás kudarcát. Az egyezmény ugyanis egy húszéves átlagra vonatkozik, nem pedig egyetlen év adatára – hangsúlyozta Melissa Seabrook, a Met Office kutatója. Ugyanakkor hozzátette: a tudomány egyértelműen azt mutatja, hogy az 1,5 fokos klímacél tarthatóságának esélye rohamosan szűkül.

A jelentés szerint az Északi-sarkvidéken a téli felmelegedés üteme a következő öt évben a globális átlag több mint háromszorosa lesz. A hőmérséklet akár 2,8 Celsius-fokkal is meghaladhatja az 1991 és 2020 közötti viszonyítási időszak átlagát. A Barents-, a Bering- és az Ohotszki-tengeren márciusban a tengeri jég jelentős olvadására lehet számítani. Az északi-sarkvidéki felmelegedés pedig az időjárási rendszerek felborulásához és szélsőségesebb meteorológiai eseményekhez vezethet, különösen az északi régiókban.

Az előrejelzés az elkövetkező öt tél során csapadékosabb időjárást vetít előre az északi féltekén. A május és szeptember közötti időszakban Észak-Európában, Alaszkában, Szibériában és a Száhel-övezetben is több csapadék várható. Ezzel szemben az Amazonas-medencében ugyanebben az időszakban szárazabb időjárás valószínű.

A jelentés az idei télre erős El Niño-jelenséget jelez előre, amely akár 2027-ig is elhúzódhat. A Csendes-óceán felszíni vizének felmelegedésével járó éghajlati jelenség tovább hajthatja felfelé a globális hőmérsékletet, ez a folyamat pedig a jövőben újabb melegrekordokhoz vezethet.

