2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
usa, fenyegetés, szövetségi rendszer
Világ

Odacsapott az asztalra az Egyesült Államok: kemény üzenetet küldött a szövetségeseinek

Pénzcentrum/MTI
2026. május 30. 08:37

Lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét - jelentette ki az amerikai hadügyminiszter szombaton a Szingapúrban zajló Shangri-La biztonsági fórumon, amelyen a többi között kitért az iráni konfliktusra, az ázsiai-csendes-óceáni régió helyzetére és a kínai-amerikai kapcsolatokra is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

"Partnereket akarunk, nem pedig gyámolítottakat (...) Nem beszélhetünk erős szövetségről, amíg nincs benne mindenki a terhekben. Potyázásról szó sem lehet!" - szögezte le beszédében Pete Hegseth, egyúttal méltatta Washington több ázsiai partnerét - köztük Japánt, Dél-Koreát és Szingapúrt - a védelmi költségek növelése miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Azok a szövetségeseink, amelyek nem hajlandók a mozgósításra és nem vállalják részüket a közös védelmi terhekben, szembesülni fognak az üzleti kapcsolataink megváltozásával is" - figyelmeztetett. A kiadásokkal kapcsolatban az Egyesült Államok már korábban jelezte: elvárja ázsiai szövetségeseitől és partnereitől, hogy GDP-jük 3,5 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségre kitérve Hegseth megalapozottnak nevezte a kínai régiós terjeszkedéssel kapcsolatos aggodalmakat és hangsúlyozta: "egyetlen ország sem kényszerítheti rá hegemóniáját a területre, nem kérdőjelezheti meg nemzetünk és szövetségeseink biztonságát és jólétét, Kína sem". Hozzátette, hogy "szövetségeseink stabilitást akarnak, nem pedig a helyzet elmérgesedését".

Kapcsolódó cikkeink:

A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta a Washington és Peking közötti jó kapcsolatokat is, amelyek szerinte "sok év után jobbak, mint valaha", példaként pedig a két ország között zajló katonai egyeztetéseket hozta fel. "Az Egyesült Államok jóhiszemű, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet kíván folytatni Kínával" - tette hozzá.

Tajvanra kitérve - amelyet Kína a saját részének tekint - Hegseth elmondta, Washington álláspontja nem változott a szigettel kapcsolatban, és minden, Tajpejnek szánt fegyvereladás Donald Trump amerikai elnök döntésén múlik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Iránra kitérve a tárcavezető elmondta, hogy az amerikai erők készek újrakezdeni a síita állam elleni műveleteiket, ha nem születik megállapodás, valamint megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Irán semmiképpen nem tehet szert nukleáris fegyverekre. Hegseth ugyanakkor elutasította azon aggodalmakat, amelyek szerint a közel-keleti konfliktus lekötné az Egyesült Államokat és elvonná a figyelmet az ázsiai térségről. "Tudunk egyszerre két dolgot csinálni" - szögezte le. A vasárnap lezáruló fórum keretében Hegseth várhatóan külön egyeztet a brit-amerikai-ausztrál biztonsági szövetség (AUKUS) másik két országának védelmi miniszterével is.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #ázsia #kína #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #Közel-Kelet #tajvan #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:37
08:02
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
2026. május 29.
Sokan nem is sejtik, de ingyen be lehet menni a világ leghíresebb múzeumaiba: itt a trükk
2026. május 29.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
1 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
3
4 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
4 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
5
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:03
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, közel 75 milliót osztottak szét közöttük
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 07:03
Robban a nyári bírságbomba: durván fizethetnek azok a magyarok, akik ezt csinálják a kertjükben
Agrárszektor  |  2026. május 30. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.05.30. szombat