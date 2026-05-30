Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat.
Odacsapott az asztalra az Egyesült Államok: kemény üzenetet küldött a szövetségeseinek
Lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét - jelentette ki az amerikai hadügyminiszter szombaton a Szingapúrban zajló Shangri-La biztonsági fórumon, amelyen a többi között kitért az iráni konfliktusra, az ázsiai-csendes-óceáni régió helyzetére és a kínai-amerikai kapcsolatokra is.
"Partnereket akarunk, nem pedig gyámolítottakat (...) Nem beszélhetünk erős szövetségről, amíg nincs benne mindenki a terhekben. Potyázásról szó sem lehet!" - szögezte le beszédében Pete Hegseth, egyúttal méltatta Washington több ázsiai partnerét - köztük Japánt, Dél-Koreát és Szingapúrt - a védelmi költségek növelése miatt.
"Azok a szövetségeseink, amelyek nem hajlandók a mozgósításra és nem vállalják részüket a közös védelmi terhekben, szembesülni fognak az üzleti kapcsolataink megváltozásával is" - figyelmeztetett. A kiadásokkal kapcsolatban az Egyesült Államok már korábban jelezte: elvárja ázsiai szövetségeseitől és partnereitől, hogy GDP-jük 3,5 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra.
Az ázsiai-csendes-óceáni térségre kitérve Hegseth megalapozottnak nevezte a kínai régiós terjeszkedéssel kapcsolatos aggodalmakat és hangsúlyozta: "egyetlen ország sem kényszerítheti rá hegemóniáját a területre, nem kérdőjelezheti meg nemzetünk és szövetségeseink biztonságát és jólétét, Kína sem". Hozzátette, hogy "szövetségeseink stabilitást akarnak, nem pedig a helyzet elmérgesedését".
A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta a Washington és Peking közötti jó kapcsolatokat is, amelyek szerinte "sok év után jobbak, mint valaha", példaként pedig a két ország között zajló katonai egyeztetéseket hozta fel. "Az Egyesült Államok jóhiszemű, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet kíván folytatni Kínával" - tette hozzá.
Tajvanra kitérve - amelyet Kína a saját részének tekint - Hegseth elmondta, Washington álláspontja nem változott a szigettel kapcsolatban, és minden, Tajpejnek szánt fegyvereladás Donald Trump amerikai elnök döntésén múlik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Iránra kitérve a tárcavezető elmondta, hogy az amerikai erők készek újrakezdeni a síita állam elleni műveleteiket, ha nem születik megállapodás, valamint megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Irán semmiképpen nem tehet szert nukleáris fegyverekre. Hegseth ugyanakkor elutasította azon aggodalmakat, amelyek szerint a közel-keleti konfliktus lekötné az Egyesült Államokat és elvonná a figyelmet az ázsiai térségről. "Tudunk egyszerre két dolgot csinálni" - szögezte le. A vasárnap lezáruló fórum keretében Hegseth várhatóan külön egyeztet a brit-amerikai-ausztrál biztonsági szövetség (AUKUS) másik két országának védelmi miniszterével is.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.
Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges tajvani konfliktus nukleáris eszkalációhoz is vezethet.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.
Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.
Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog
A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.
Kiderült az ultragazdagok titka: íme a módszer, amivel esélyt sem hagynak az átlagembereknek a meggazdagodásra Ausztriában
Ausztriában a teljes nettó vagyon tavaly 2,5 billióról 2,9 billió dollárra nőtt.
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml
Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.
Mennyire biztonságos ma Európa? És tényleg ennyire eltérő a helyzet a kontinens különböző részein? Mutatjuk!
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Közép-Európa szívében egy orosz katonai zárvány lüktet, amely 2026-ra a hidegháború utáni korszak legveszélyesebb stratégiai anomáliájává vált.
Egy orosz tengeri drón csapódott be a Druzsba, vagyis Barátság nevű ukrán haditengerészeti gyakorló vitorláshajóba Odesszában.
Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van
Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.
Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben.
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Pengeélen táncol Donald Trump iráni paktuma: sorsdöntő napokat élünk, ez a magyarok életére is kihatással lesz
Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán karnyújtásnyira került egy átmeneti megállapodás Washington és Teherán között.
Ukrán csodafegyver tartja sokkban Oroszországot: ezzel kevesen számoltak, most mégis mindent megváltoztathat
Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a "Lima" nevű, költséghatékony elektronikai hadviselési rendszerre, ami meglepően olcsó és hatékony.
Készülhetünk a legrosszabbra? Lavrov személyesen közölte Trump erős emberével: kegyetlen lépésre szánta el magát Oroszország
Rendszeres és folyamatos csapásokat helyezett kilátásba az ukrán katonai létesítmények és döntéshozatali központok ellen Szergej Lavrov
Napokon belül eldőlhet Amerika és Irán sorsa: súlyos üzenetet küldött Iránnak az amerikai külügyminiszter
Az amerikai külügyminiszter szerint komoly tárgyalások zajlanak Iránnal, de Washington más lehetőségeket sem zár ki.
Kezüknél és lábuknál fogva vonszolták ki a rendőrök a diákokat: durván elfajult a tüntetés Isztambulban
Több száz diák tiltakozott Isztambulban a Bilgi Egyetem bezárása ellen, rendőri fellépés is volt.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.