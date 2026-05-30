Odacsapott az asztalra az Egyesült Államok: kemény üzenetet küldött a szövetségeseinek

Lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét - jelentette ki az amerikai hadügyminiszter szombaton a Szingapúrban zajló Shangri-La biztonsági fórumon, amelyen a többi között kitért az iráni konfliktusra, az ázsiai-csendes-óceáni régió helyzetére és a kínai-amerikai kapcsolatokra is.

"Partnereket akarunk, nem pedig gyámolítottakat (...) Nem beszélhetünk erős szövetségről, amíg nincs benne mindenki a terhekben. Potyázásról szó sem lehet!" - szögezte le beszédében Pete Hegseth, egyúttal méltatta Washington több ázsiai partnerét - köztük Japánt, Dél-Koreát és Szingapúrt - a védelmi költségek növelése miatt.

"Azok a szövetségeseink, amelyek nem hajlandók a mozgósításra és nem vállalják részüket a közös védelmi terhekben, szembesülni fognak az üzleti kapcsolataink megváltozásával is" - figyelmeztetett. A kiadásokkal kapcsolatban az Egyesült Államok már korábban jelezte: elvárja ázsiai szövetségeseitől és partnereitől, hogy GDP-jük 3,5 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségre kitérve Hegseth megalapozottnak nevezte a kínai régiós terjeszkedéssel kapcsolatos aggodalmakat és hangsúlyozta: "egyetlen ország sem kényszerítheti rá hegemóniáját a területre, nem kérdőjelezheti meg nemzetünk és szövetségeseink biztonságát és jólétét, Kína sem". Hozzátette, hogy "szövetségeseink stabilitást akarnak, nem pedig a helyzet elmérgesedését".

A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta a Washington és Peking közötti jó kapcsolatokat is, amelyek szerinte "sok év után jobbak, mint valaha", példaként pedig a két ország között zajló katonai egyeztetéseket hozta fel. "Az Egyesült Államok jóhiszemű, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet kíván folytatni Kínával" - tette hozzá.

Tajvanra kitérve - amelyet Kína a saját részének tekint - Hegseth elmondta, Washington álláspontja nem változott a szigettel kapcsolatban, és minden, Tajpejnek szánt fegyvereladás Donald Trump amerikai elnök döntésén múlik.

Iránra kitérve a tárcavezető elmondta, hogy az amerikai erők készek újrakezdeni a síita állam elleni műveleteiket, ha nem születik megállapodás, valamint megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Irán semmiképpen nem tehet szert nukleáris fegyverekre. Hegseth ugyanakkor elutasította azon aggodalmakat, amelyek szerint a közel-keleti konfliktus lekötné az Egyesült Államokat és elvonná a figyelmet az ázsiai térségről. "Tudunk egyszerre két dolgot csinálni" - szögezte le. A vasárnap lezáruló fórum keretében Hegseth várhatóan külön egyeztet a brit-amerikai-ausztrál biztonsági szövetség (AUKUS) másik két országának védelmi miniszterével is.

