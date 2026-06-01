Végleg kitiltják a 16 év alattiakat a legnagyobb közösségi oldalakról: elképesztő szigorítás lépett életbe

MTI
2026. június 1. 20:01

A malajziai hatóságok megkezdték hétfőn annak a szabályozásnak a végrehajtását, amely megtiltja a 16 év alattiaknak, hogy saját fiókot hozzanak létre a közösségi médiában. A szabályozás azt is előírja, hogy a legalább nyolcmillió helyi felhasználóval rendelkező közösségi médiaplatformoknak, köztük a Facebooknak, az Instagramnak, a TikToknak és a YouTube-nak be kell vezetniük életkorellenőrzést.

A szabályozás bevezetését a maláj kormány azzal indokolta, hogy csatlakozni akar az internethasználat szigorítására irányuló globális erőfeszítésekhez, ezáltal védeni a gyerekeket a káros tartalmaktól, az internetes zaklatástól és a médiaplatformoknak a túlzott használatra ösztönző funkcióitól. A maláj kommunikációs és multimédia-hatóság közölte, hogy fél éven belül megtörténik a közösségi oldalak jelenlegi felhasználóinak életkorellenőrzése is.

A 16 év alattiként azonosított felhasználóknak ezt követően egy hónapjuk lesz arra, hogy még a végleges tiltás előtt kimentsék fiókjaikból médiatartalmaikat. Hozzátették, hogy azok a vállalatok, amelyek nem tartják be a szabályokat, akár 10 millió ringgit (759,5 millió forint) pénzbírsággal is sújthatóak lesznek. Viszont nem büntetik meg azokat a szülőket, akiknek a gyermekeiről kiderül, hogy sikerült megkerülniük a szabály végrehajtását. A szabályozást felügyelő hatóság hangsúlyozta: nem az a cél, hogy megakadályozzák a gyerekeket a digitális technológiához való hozzáférésben, hanem annak kikényszerítése, hogy a közösségi platformok növeljék a felhasználók biztonságát, ne ösztönözzék a túlhasználatot, és akadályozzák meg a kiskorúak fióknyitását, továbbá védjék őket a káros tartalmaktól.

A közösségimédia-oldalakat működtető vállalatok egyelőre nem közölték, hogy miként fognak megfelelni a szabályoknak, a malajziai családok pedig vegyesen fogadták a szabályzás bevezetését. Sokan üdvözölték a korlátozást, mert úgy vélik, hogy a kiskorúak lélektanilag nincsenek felkészülve a közösségi média használatára; míg mások úgy gondolják, hogy az új korlátozás túl messzire megy, mert szerintük szülői felügyelettel hasznos dolgokat is megtanulhatnának a gyerekek ezekről a platformokról. A világ kormányaira egyre nagyobb nyomás nehezedik annak érdekében, hogy foglalkozzanak a közösségi médiának a gyerekek mentális egészségére gyakorolt rossz hatásával.

Ausztrália, Brazília és Indonézia már vezetett be a közösségi média használatával kapcsolatos, életkoralapú felhasználói korlátozásokat; míg más országok, köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Dánia, Thaiföld és Dél-Korea is tanulmányozza, hogy milyen korlátozásokat alkalmazzon. Az Egyesült államokban márciusban egy esküdtszék több millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a Metát és a YouTube-ot egy olyan ügyben, amelyben azt állapították meg, hogy egy fiatalkorú felhasználó által elszenvedett kárhoz az érintett platformok tervezési jellemzői is hozzájárultak.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #internet #online #egyesült államok #szabályozás #szórakozás #jog #közösségi média #szülők #mentális egészség #ausztrália

