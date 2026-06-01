Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam

Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében. Washington iráni katonai célpontokat támadott a hétvégén, amire Teherán válaszul egy amerikai légitámaszpontot vett tűz alá. A tűzszüneti tárgyalások közben elakadtak. Ennek oka, hogy Trump elnök az utolsó pillanatban módosításokat kért a megállapodás feltételeiben.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) közlése szerint szombaton és vasárnap "önvédelmi csapásokat" mértek iráni radarállásokra. Támadták emellett a drónokat irányító parancsnoki központokat is a dél-iráni Goruk városánál és a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten. A CENTCOM szerint az akcióra "agresszív iráni lépések" adtak okot. Ilyen volt többek között egy amerikai drón lelövése a nemzetközi vizek fölött. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) válaszul azt a bázist vette célba, ahonnan szerintük az amerikaiak a Perzsa-öbölben lévő Sirik-szigeten található kommunikációs tornyot támadták. Az IRGC figyelmeztetett: amennyiben az amerikai agresszió megismétlődik, a válasz "gyökeresen más lesz".

Kuvait hétfőn kora reggel közölte, hogy légvédelme "ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárít el". Az ország több pontján légvédelmi szirénák szólaltak meg. A kuvaiti külügyminisztérium a "legerélyesebb hangon" ítélte el az "aljas és ismétlődő iráni támadásokat". Ezeket a térség destabilizálására irányuló közvetlen agressziónak minősítették. Teherán már a múlt héten is mért csapást egy kuvaiti légitámaszpontra, válaszul a korábbi amerikai légicsapásokra - jelentette a BBC.

A diplomáciai fronton a helyzet szintén megakadt. Trump pénteken találkozott vezető tanácsadóival, hogy véglegesítsék a tűzszünet meghosszabbításának kereteit. A megbeszélés azonban eredmény nélkül zárult. Később kiszivárgott, hogy az elnök módosításokat kért a szövegen. A CBS News értesülései szerint a változtatások a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának megnyitásához és a dúsított urán eltávolításához kapcsolódnak. A legfrissebb javaslat egy 60 napos fegyverszünetet, a szoros újranyitását és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások újraindítását irányozza elő.

Irán élesen bírálta az amerikai álláspontot. Eszmail Baghai külügyi szóvivő hétfőn kijelentette, hogy Washington "folyamatosan változtatja álláspontját, és újabb, egymásnak ellentmondó követeléseket támaszt". Szerinte ez szükségszerűen elhúzza a tárgyalásokat. Baghai cáfolta, hogy az atomprogram részleteiről egyeztetés folyt volna. Hangsúlyozta, hogy Teherán számára a háború befejezése az elsődleges prioritás. Hozzátette: a libanoni konfliktus rendezése továbbra is elengedhetetlen feltétele bármilyen megállapodásnak.

A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása már eddig is jelentősen megemelte a világpiaci olajárakat. Ezen az útvonalon halad át ugyanis a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítmányok (LNG) mintegy ötöde. Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon arra szólította fel kritikusait, hogy "dőljenek hátra és nyugodjanak meg". Hozzátette, hogy Irán "valóban meg akar állapodni". Formális megegyezés ugyanakkor az április 8-i tűzszünet óta sem született.