2026. június 1. hétfő Tünde
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri hajózási útvonalak koncepcionális nézete, kiemelve az olajszállító tartályhajók és teherhajók útvonalát a világ egyik legkritikusabb vízi útvonalán. A kép a logisztika, az energiaellátás, a globá
Világ

Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam

Pénzcentrum
2026. június 1. 13:44

Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében. Washington iráni katonai célpontokat támadott a hétvégén, amire Teherán válaszul egy amerikai légitámaszpontot vett tűz alá. A tűzszüneti tárgyalások közben elakadtak. Ennek oka, hogy Trump elnök az utolsó pillanatban módosításokat kért a megállapodás feltételeiben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) közlése szerint szombaton és vasárnap "önvédelmi csapásokat" mértek iráni radarállásokra. Támadták emellett a drónokat irányító parancsnoki központokat is a dél-iráni Goruk városánál és a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten. A CENTCOM szerint az akcióra "agresszív iráni lépések" adtak okot. Ilyen volt többek között egy amerikai drón lelövése a nemzetközi vizek fölött. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) válaszul azt a bázist vette célba, ahonnan szerintük az amerikaiak a Perzsa-öbölben lévő Sirik-szigeten található kommunikációs tornyot támadták. Az IRGC figyelmeztetett: amennyiben az amerikai agresszió megismétlődik, a válasz "gyökeresen más lesz".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kuvait hétfőn kora reggel közölte, hogy légvédelme "ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárít el". Az ország több pontján légvédelmi szirénák szólaltak meg. A kuvaiti külügyminisztérium a "legerélyesebb hangon" ítélte el az "aljas és ismétlődő iráni támadásokat". Ezeket a térség destabilizálására irányuló közvetlen agressziónak minősítették. Teherán már a múlt héten is mért csapást egy kuvaiti légitámaszpontra, válaszul a korábbi amerikai légicsapásokra - jelentette a BBC.

A diplomáciai fronton a helyzet szintén megakadt. Trump pénteken találkozott vezető tanácsadóival, hogy véglegesítsék a tűzszünet meghosszabbításának kereteit. A megbeszélés azonban eredmény nélkül zárult. Később kiszivárgott, hogy az elnök módosításokat kért a szövegen. A CBS News értesülései szerint a változtatások a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának megnyitásához és a dúsított urán eltávolításához kapcsolódnak. A legfrissebb javaslat egy 60 napos fegyverszünetet, a szoros újranyitását és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások újraindítását irányozza elő.

Irán élesen bírálta az amerikai álláspontot. Eszmail Baghai külügyi szóvivő hétfőn kijelentette, hogy Washington "folyamatosan változtatja álláspontját, és újabb, egymásnak ellentmondó követeléseket támaszt". Szerinte ez szükségszerűen elhúzza a tárgyalásokat. Baghai cáfolta, hogy az atomprogram részleteiről egyeztetés folyt volna. Hangsúlyozta, hogy Teherán számára a háború befejezése az elsődleges prioritás. Hozzátette: a libanoni konfliktus rendezése továbbra is elengedhetetlen feltétele bármilyen megállapodásnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása már eddig is jelentősen megemelte a világpiaci olajárakat. Ezen az útvonalon halad át ugyanis a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-szállítmányok (LNG) mintegy ötöde. Trump hétfőn a Truth Social közösségi oldalon arra szólította fel kritikusait, hogy "dőljenek hátra és nyugodjanak meg". Hozzátette, hogy Irán "valóban meg akar állapodni". Formális megegyezés ugyanakkor az április 8-i tűzszünet óta sem született.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #földgáz #donald trump #irán #olajár #háború #kőolaj #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:34
14:15
14:03
13:53
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
2026. június 1.
Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
2
6 napja
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
6 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
4
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító szövetkezet
szövetkezi formában működő biztosító, alapításához legalább 50 tag kell.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 14:03
Brutális hidegfront csap le Magyarországra: irdatlan mennyiségű eső érkezik, ennek a fele sem tréfa
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 13:13
Berúgta a szakma ajtaját a Loupe társulás: elképesztő pénzeket termelt 2025-ben Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás színháza
Agrárszektor  |  2026. június 1. 13:29
Annyira sok itt a tojás, hogy már inkább szabadulnak tőle a termelők