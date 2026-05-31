Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza akkor is, ha véget ér a konfliktus és tartósan ezen a szinten...
Ezt senki sem látta jönni: elképesztő eszközökkel vadásznak az ukránok az oroszokra
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot az orosz utánpótlási útvonalak ellen a megszállt területeken. A BBC Verify által igazolt felvételek és a szakértői elemzések szerint ez a kampány komoly nehézségeket okoz az orosz haderőnek - tudósított a BBC.
A BBC Verify az elmúlt héten legalább 14 olyan incidenst igazolt, amelyek során élelmet, üzemanyagot és lőszert szállító járműveket semmisítettek meg az ukránok. Ezek a csapások az Oroszországot a Krímmel és más megszállt déli területekkel összekötő, kulcsfontosságú útvonalakon történtek. A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó GeoConfirmed csoport kiégett konténerszállító teherautók és egyéb katonai járművek roncsait azonosította több helyszínen. Clément Molin, az Atum Mundi elemzőintézet szakértője mintegy 150 jármű megsemmisítését erősítette meg a frontvonaltól több mint 20 kilométerre. Hozzátette, hogy ez a szám valószínűleg a tényleges esetek felét sem fedi le.
A támadások középpontjában az úgynevezett Hornet drónrendszer áll, amely mesterséges intelligenciára épülő célzórendszerrel van felszerelve. Nick Brown, a Janes védelmi hírszerző vállalat szakértője elmondta, hogy a rendszert az elmúlt négy év során gyűjtött, több ezer órányi videóanyagon tanították be az orosz katonai célpontok felismerésére. A drónok a Starlink műholdas hálózaton keresztül kapcsolódnak a kezelőikhez. Ez nagyobb hatótávolságot biztosít, és ellenállóbbá teszi őket az orosz elektronikai zavarással szemben. Ukrajna akár több száz ilyen csapásmérő drónt is indíthat egy-egy célterület felé, több mint 160 kilométeres távolságra. A célterületet elérve az eszközök a mesterséges intelligencia segítségével már önállóan azonosítják és támadják az orosz célpontokat.
Fedorov védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy a "logisztikai blokád" nevű stratégia célja az orosz haderő hátországának meggyengítése és a tartós támadó műveletek ellehetetlenítése. Robert Tollast, a Royal United Services Institute szárazföldi hadviselési szakértője rámutatott, hogy egyes dandároknak napi több száz tonna utánpótlásra van szükségük. Ha ezt az ellátási láncot a kis méretű drónok a fronttól akár 100 kilométerre is meg tudják szakítani, miközben a nagyobb hatótávolságú eszközök a logisztikai csomópontokat támadják, az rendkívül súlyos problémát jelent az orosz hadvezetés számára.
Az ISW (Institute for the Study of War) elemzése szerint Ukrajna 2023 óta először szerzett vissza több területet, mint amennyit elveszített. George Barros, az intézet elemzője úgy véli, hogy Ukrajna "drónfölénye" semlegesítette Oroszország létszámbeli előnyét. Ez olyan gépesített manőverek végrehajtását is lehetővé tette, amelyek egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna. Mivel az orosz utánpótlási bázisok egyre hátrébb szorulnak, a beszivárgásos műveletek fenntartása is egyre nehezebbé válik számukra.
A dróncsapások hatása máris érzékelhető. Az ACLED konfliktuskutató csoport jelentése szerint Oroszország a veszteségek mérséklése érdekében kénytelen volt lerövidíteni a konvojait. Az ukrán 412. Nemezis dandár arról számolt be, hogy az orosz parancsnokok Dél-Ukrajnában korlátozták a nehéz harcjárművek mozgását. A drónok elkerülésére a járműveiket egyre inkább földutakra és mezőkre terelik. Vlagyimir Szaldo, a herszoni megszállt területek orosz kinevezésű vezetője emellett elrendelte a polgári forgalom korlátozását az érintett útvonalakon.
Barros ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Oroszország várhatóan ki fogja fejleszteni a megfelelő ellenintézkedéseket. Éppen ezért Ukrajna nemzetközi partnereinek most nyílik lehetőségük arra, hogy kihasználják a jelenlegi kedvező harctéri dinamikát.
