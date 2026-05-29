Saját kérésére távozik a Horvát Nemzeti Bank (HNB) éléről Boris Vujčić, aki június elsejétől az Európai Központi Bank alelnöki tisztségét tölti be.
Elképesztő tempóban hívják le az uniós milliárdokat a régióban: Magyarország egyelőre csak álmodhat róla
Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat. A folyamatot azonban éles belpolitikai viták is nehezítik. Ezzel szemben Magyarország egyelőre nem fér hozzá a 16,2 milliárd eurós keretéhez. Az Európai Bizottság ugyanis nem hagyta jóvá a korábbi kormány tervezeteit, így a Magyar Péter vezette új kabinetre vár a feladat, hogy átdolgozza a hazai stratégiát - írta meg a Portfolio.
Lengyelország a 150 milliárd eurós uniós védelmi alap legnagyobb haszonélvezője. Ezt a pozíciót földrajzi elhelyezkedése, valamint a védelmi kiadások NATO-n belüli kiemelkedő növelése is indokolja. A varsói kormány a május 30-i határidőig tucatnyi katonai megrendelést próbál véglegesíteni a belföldi cégekkel. Donald Tusk miniszterelnök célja, hogy a 43,7 milliárd eurós nemzeti keret legalább 80 százalékát a hazai iparba csatornázzák be.
Az Európai Bizottság támogatja a gyorsított ütemet, és csak ebben a hónapban 139 lengyel projektet hagyott jóvá. A legjelentősebb, 3,5 milliárd eurós beruházás egy lengyel–norvég konzorcium által kiépített drónelhárító rendszer lesz. A fennmaradó összeget pedig határokon átnyúló – többek között svéd, francia vagy spanyol – együttműködésekre fordítják.
A források elosztását azonban komoly belpolitikai feszültség kíséri. Karol Nawrocki, a jobboldali ellenzék által támogatott köztársasági elnök a közelmúltban megvétózta a programot. Erre azután került sor, hogy pártjának elnöke, Jarosław Kaczyński úgy fogalmazott: az egyezség "német csizma alá" hajtaná az országot. A kormány végül talált egy alternatív jogi megoldást a hitelek lehívására. Az ellenzéki támadások elkerülése érdekében azonban tudatosan nem kötnek szerződéseket német vállalatokkal.
Mindeközben Magyarország még nem fér hozzá a saját, 16,2 milliárd eurós keretéhez, pedig a gazdaság méretéhez viszonyítva Lengyelország mellett hazánk a program másik legnagyobb nyertese. A késedelem oka, hogy az Európai Bizottság nem fogadta el az Orbán Viktor vezette előző kormány terveit. A korábbi kabinet a rendelkezésre álló összegnél is többet, 17,3 milliárd eurót igényelt volna. Ráadásul a tervek szerint ebből kétmilliárd eurót tisztán a lejáró államadósság refinanszírozására fordítottak volna.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Magyar Péter vezette új kormánynak most lépnie kell a befagyasztott források ügyében. Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes már több fórumon jelezte a problémát. Kiemelte, hogy az uniós támogatások megszerzése érdekében teljesen át kell dolgozni a magyar védelmi stratégiát.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
Bár amerikai tisztviselők csütörtökön már egy keretmegállapodásról számoltak be, az iráni fél ezt még nem erősítette meg.
Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban.
Az olajárak csökkenni kezdtek annak hatására, hogy nőtt az esélye a szoros teljes újranyitásának és a globális energiaszállítások normalizálódásának.
Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba
Felszálltak a román F-16-osok is, de végül nem lőtték le a drónt, amely egy galaci társasházba csapódott.
A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.
Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges tajvani konfliktus nukleáris eszkalációhoz is vezethet.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.
Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.
Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog
A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.
Kiderült az ultragazdagok titka: íme a módszer, amivel esélyt sem hagynak az átlagembereknek a meggazdagodásra Ausztriában
Ausztriában a teljes nettó vagyon tavaly 2,5 billióról 2,9 billió dollárra nőtt.
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml
Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.
Mennyire biztonságos ma Európa? És tényleg ennyire eltérő a helyzet a kontinens különböző részein? Mutatjuk!
Elképesztően titokzatos ez az orosz terület Európa testébe ékelődve: innen indulhat majd a NATO elleni támadás?
Közép-Európa szívében egy orosz katonai zárvány lüktet, amely 2026-ra a hidegháború utáni korszak legveszélyesebb stratégiai anomáliájává vált.
Egy orosz tengeri drón csapódott be a Druzsba, vagyis Barátság nevű ukrán haditengerészeti gyakorló vitorláshajóba Odesszában.
Rendkívüli rendeletet írt alá Putyin: családok menekülhetnek meg az anyagi csődtől, de ennek komoly ára van
Az intézkedés része annak a törekvésnek, amellyel Moszkva igyekszik fenntartani és bővíteni a hadsereg létszámát az elhúzódó háború idején.
Az Európai Bizottság ezen a héten olyan döntést fogad el, amely az európai műholdas szolgáltatókat részesíti előnyben az amerikai riválisaikkal szemben.
Fegyveres felkelést sürget Vlagyimir Putyin ellen Igor Volobujev, a Gazprombank egykori vezetőjéből lett lázadóvezér.
Pengeélen táncol Donald Trump iráni paktuma: sorsdöntő napokat élünk, ez a magyarok életére is kihatással lesz
Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán karnyújtásnyira került egy átmeneti megállapodás Washington és Teherán között.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.