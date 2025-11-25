Megvan az 2025-ös év szaloncukra, horror áron adják a karácsony slágerédességét

Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjait a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győzteseket több különböző kategóriában. A rangos elismerést idén a Szent Korona Cukrászda karamellizált fehércsokis lótuszkekszes szaloncukra nyerte el, ami egy lótuszkeksz és egy tejkaramella réteget is rejt a csokiréteg alatt. A díjátadó azonban figyelemreméltó piaci környezetben zajlott: soha nem volt még ilyen drága és ilyen kicsi a szaloncukor, mint 2025-ben.

Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest. A díjátadó különösen érdekes kontextusban zajlott: soha nem volt még ilyen drága és ilyen kicsi a szaloncukor, mint idén. A boltok polcain tömegével jelentek meg a zsugorodó kiszerelések – a Milka több íze például 310 grammról 255 grammra csökkent (–17,7%), a Tibi 330-ról 280 grammra (–15,2%), a Vadász 350-ről 300 grammra (–14,3%) –, miközben a lédig szaloncukor kilónkénti ára három év alatt közel 32%-kal emelkedett, és mára elérte a 14 500 forintot.

A drágulás mögött a kakaó és a cukor világpiaci árának történelmi csúcsra emelkedése, a gyenge forint és a csomagolóanyagok drasztikus drágulása áll. Mindez jelentős nyomást helyez a gyártókra – a kisebb csomagolás sokszor egyenesen a túlélés záloga.

Ebben a feszült piaci környezetben rendezték meg a VI. „Az Év Szaloncukra” verseny eredményhirdetését, ahol a szervezők szerint idén minden eddiginél erősebb mezőny állt rajthoz, és rengeteg új íztrend jelent meg a hazai gyártók kínálatában.

A legkülönlegesebb karácsonyi édességek

A trendekről "Az Év Szaloncukra" díjátadón elmondták, hogy a múlt évben 11 féle dubaji csokoládé ízű szaloncukor volt, ez az íz pedig idén sem veszett ki, sőt egyes gyártóknál most először jelent meg az íz. Az árak kapcsán az is kiderült, hogy bár ezek az édességek valóban egyre drágábbak, de ezzel együtt a minőség is egyre jobb.

A mezőnyben többféle kategória szaloncukrával találkozhatunk, így nemcsak egyetlen szaloncukor kapott díjat. Többek között elismeréssel jutalmazták az év zselés szaloncukrait, valamint, kihirdették az év új ízét és A gyerekek kedvencei kategória győzteseit, valamint a szakmai zsűri külön is kiválasztotta a versenybe szállt édességek legjobbját.

Idén ismét több mentes kategóriába győztes avattak, ami azért fontos, mert például a cukorbetegség rengeteg embert érint, így olyan cukormentes szaloncukrot szerettek volna az elismeréssel jutalmazni, ami az érintetteknek is finom. Ugyanígy a glutén és tejfehérje mentesség is egy piaci rés.

Az év zselés szaloncukrai

Nem csoda, hogy külön találkozhatunk a zselés kategóriával, mivel egy a legeladottabb íz Magyarországon. Ezek a szaloncukrok népszerűségük ellenére egyáltalán nem unalmasak, idén az innovatív új ízek között egy csípős íz is megjelent, ahogy a savanyú is megjelent.

A helyezett ízek a következők:

1. citrom narancs ízű szaloncukor

2. valódi meggy zselés szaloncukor

3. unikumos aszalt szilvás zselés szaloncukor

Az év szakmai kategória győztesei

Az év új íze

Az év új íze idén egy tökmagos, francia áfonyás-málnás pürés szaloncukor, melynek különlegessége, hogy a kaposvári gyártó egy kis ibolyával is megbolondította.

Az év cukormentes szaloncukrai

A kategória szaloncukraiban ugyan lehettek természetes cukrok, de hozzáadott cukor nem, az első helyen pedig egy narancsos-marcipános ízű szaloncukor végzett.

Az év gluténmentes szaloncukra

A Hisztéria cukrászda fekete ribizlis zselés szaloncukra kapta az elismerést.

Az év tejfehérje mentes szaloncukra

A Stümmer meggyes-marcipános szaloncukra vitte a kategória első helyezését.

A gyerekek kedvencei

Minden évben külön kategória a gyerekek kedvence, hiszen karácsony előtt a szülők sokszor kifejezetten a gyerekek számára vásárolnak. Nekik azonban más az ízlésük, mint a felnőtteknek, így az ebbe a kategóriába nevezőket a gyerekekkel kóstoltatják. Érdekes trendeket láthattunk ebben a kategóriában, például volt egy labubu elnevezésű szaloncukor is.

1. dubaji csokoládé szaloncukor

2. málnás vattacukor

3. valódi áfonyás szaloncukor

Szakmai zsűri kategória

A kategória különlegessége, hogy itt csak a szakma képviselői kóstoltak, így Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház chefje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, Szentandrás-Szabó Emese mestercukrász, valamint Pásztor Éva mestercukrász és szakoktató döntött a győztesekről.

A győztes szaloncukrok:

1.konfitált narancszselés - narancs krémes szaloncukor

2. füstös whiskey-s mogyorós szaloncukor

3. étcsokoládés-meggyes szaloncukor

Az év szaloncukrai

1. Az első helyen a Szent Korona Cukrászda karamellizált fehércsokis lótuszkekszes szaloncukra lett, ami egy lótuszkeksz és egy tejkaramella réteget is rejt a csokiréteg alatt. A finomságot megalkotó mestercukrászok több díjat is elnyertek az idén, például a Gyulai Pálinkás Bonbonok versenyen különösen jól szerepeltek.

2. A második helyezett egy keszthelyi cukrászda robbanós-ostyás-sós karamellás szaloncukra lett.

3. A Gyulai kézműves cukrászda édessége lett a harmadik helyezett, ami azért is izgalmas, mert ez egy dobos torta stílusgyakorlatok szaloncukor –ez gyakorlatilag az év tortája ízét jelenti, ami ugyanebből a cukrászdából származott.

Zsugorodó csomagok, emelkedő árak

Az idei karácsonyi szezonban a vásárlók egyszerre találkoznak kisebb szaloncukor-kiszerelésekkel és magasabb árakkal, ami több gyártónál már a 2025-ös szezonra is meghatározó tendencia. A Bonbonetti, a Tibi, a Milka és a Vadász egyaránt csökkentették csomagjaik súlyát – a zsugorodás mértéke márkától függően 6 és közel 18 százalék között mozog. A gyártóknak ezt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is kötelezően jelenteniük kell, így a háttéradatok pontosan követhetők.

A drágulás hátterében elsősorban a kakaó világpiaci árának történelmi megugrása áll, amelyet Nyugat-Afrikában a szárazság és a kakaócserjéket sújtó betegségek okoztak. Emellett a cukor ára is rekordot döntött, a magyar statisztikák szerint a „csokoládé és kakaó” kategória egy év alatt 20 százalékot emelkedett. A szaloncukor-gyártást tovább nehezíti a csomagolóanyagok drágulása, a gyenge forint árfolyam, valamint a hazai iparág által régóta bírált terhek – az EPR-díj és a NETA –, amelyek különösen érzékenyen érintik a szezonális, alacsony árrésű termékeket.

A kisebb kiszerelés és magasabb ár nem csak magyar jelenség: a brit piacon a Quality Street és a Toblerone is zsugorodott, miközben áraik több mint 15 százalékkal emelkedtek. Globálisan a gyártók ugyanazzal a problémával küzdenek: a dráguló nyersanyagok mellett csak a méretcsökkentés teszi lehetővé, hogy az árak ne szálljanak el még jobban.

Mindeközben Magyarországon a boltok már október végétől megkezdték az akciózást, igyekezve karácsonyi hangulatba hozni a vásárlókat. A lédig szaloncukrok ára három év alatt közel 32 százalékkal nőtt, így a fogyasztók idén minden eddiginél jobban megérzik az ünnepi édességek drágulását. A trend ugyanakkor egyértelmű: a szaloncukor továbbra is a magyar karácsony alapdarabja marad, még ha kisebb csomagokban és magasabb áron is kerül a fák alá.