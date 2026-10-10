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Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Újra kapható az ALDI-ban a Szamos által gyártott lédig szaloncukor – szúrta ki a Pénzcentrum. Az ajánlat idén is nagyon kedvező: a kilója 9990 forint, pont annyi, mint tavaly. Az infláció és a béremelkedés miatt ráadásul idén még jobban megéri: ugyanaz a szaloncukor valójában olcsóbb, és kisebb részt visz el a családi kasszából. Így érdemes lehet belőle már most betárazni, hiszen karácsonyig bőven eláll.
Ismét megjelent az ALDI diszkontok polcain a Gourmet Finest Cuisine exkluzív termékcsalád neve alatt futó, lédig szaloncukor – szúrta ki a Pénzcentrum a diszkontlánc egyik budapesti egységében. Aki esetleg nem ismerné, ez az a termék, amelyet a Szamos gyárt a diszkontláncnak.
A termék négyféle féle ízben kapható, a közkedvelt Szamos marcipán mellett megtalálhatóak az ízkombinációkban a szilva, a kókusz és a narancs ízek is. Kilóára 9990 forint, fillérre ugyanannyi, mint tavaly, amely a makrogazdasági mutatókat figyelembe véve olcsóbbodásként értékelhető. Az ünnepekre előre készülőknek jó hír továbbá az is, hogy a minőségét – megfelelő tárolás mellett természetesen – jövő év március végéig megőrzi.
A Szamos szaloncukra sok magyar család kedvence karácsonykor. Ezért különösen jó hír, hogy egy diszkontláncban is hozzá lehet jutni, ráadásul ilyen nyomott áron. A Szamos idei árait még nem ismerjük, mert a cég webshopjában október elején még nincs szaloncukor, de sokatmondóak a tavalyi árcédulák.
A 2025-ös ünnepi szezonban az eredeti Szamos szaloncukrok kilóára 14 500 és 17 500 forint között mozgott, vagyis az ALDI-ban 31-43 százalékkal olcsóbban lehetett hozzájutni. Ha a Szamos idén sem változtat a saját árazásán, ebben az esetben idén karácsonykor is maradhat a kiemelkedő árkülönbség.
Az akció kapcsán érdekesség az az évek óta megfigyelhető trend, hogy a boltláncok egyre korábban kezdik a karácsonyi akcióikat. Mi utoljára tavaly december elején számoltunk be az akcióról, így az október eleji kihelyezés illeszkedik a megfigyelhető iparági gyakorlatba. Itt jegyezzük meg, hogy számos egyéb karácsonyi slágertermék is kint van már az ALDI polcain, így a mézeskalácsok, stollenek, és egyéb édességek is.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Idén még jobb ez az ALDI-ajánlat
Az, hogy az ár nem változott, már önmagában jó hír, mert az édességek közben drágultak. A KSH szerint 2026 szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. És ugyan az élelmiszerek ára egy év alatt összességében 1,3 százalékkal csökkent, az édességek és a cukorkák ára ugyanebben az egy évben 2,7 százalékkal emelkedett. A fizetésekhez mérten pedig még jobban megéri ez az ajánlat. A KSH bérstatisztikái szerint a nettó átlagkereset ugyanis egy év alatt nagyjából 10 százalékkal nőtt.
Mindez azt jelenti, hogy a lédig Gourmet Finest Cuisine exkluzív termékcsalád alatt futó ALDI-s Szamos szaloncukor reálértéken is olcsóbb lett. Tehát szaloncukorból ma ugyanannyit kapunk a pénzünkért, mint tavaly, míg a legtöbb más édességből kevesebbet. Az pedig, hogy mindeközben a fizetésünk magasabb lett, hab a tortán. Egy átlagfizetésből ugyanis ma körülbelül tizedével több szaloncukrot lehet venni, mint tavaly, vagyis idén kisebb részt visz el a családi kasszából.
Fotó: Róka László, MTI/MTVA
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