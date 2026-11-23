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Oroszlán szabadult el Isztambulban: hőkamerákkal keresik a hatóságok
Oroszlánt láttak kóborolni Isztambul európai részének peremén, a nőstény állatot jelenleg rendőrök és állatvédők keresik az érintett külvárosban - közölték hétfőn a török hatóságok.
Az oroszlánt vasárnap este vette észre az Isztambul északi részén fekvő, erdős területekkel övezett Uskumruköy városrész egyik lakója. Az állat jelenlétét később biztonsági kamerák felvételei is megerősítették. "Sikerült meghatározni az oroszlán tartózkodási helyét, és megtettük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy élve befogjuk" - közölte az isztambuli kormányzói hivatal a közösségi médiában.
A Demirören török magánhírügynökség (DHA) által közzétett felvételen látható, hogy az oroszlán egy füves területen tartózkodik. Egyelőre nem lehet biztosan tudni, honnan kóborolt el, egyes sajtóértesülések szerint egy közeli magáningatlanról szökhetett meg.
A török nemzeti parkok igazgatósága közölte, hogy a keresésben szakállatorvosok, valamint hőkamerákkal felszerelt keresőcsapatok is közreműködnek. A kutatás során elsősorban az erdős területekre összpontosítanak. A helyi lakosságot figyelmeztették a szabadon kóborló ragadozó jelentette veszélyre.
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