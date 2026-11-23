Látványosan halad a zalaszentiváni deltavágány építése: a szeptemberben megkezdett kivitelezésről már drónfelvételek is készültek. A 12,3 milliárd forintos vasúti fejlesztés egy több mint százéves közlekedési problémát oldhat meg: megszünteti a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatok kényszerű menetirányváltását. Az új pályán a tervek szerint 2028 elején indulhat meg a forgalom

Újabb látványos szakaszához érkezett a zalaszentiváni deltavágány építése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter november 22-én, vasárnap a közösségi oldalán osztott meg friss drónfelvételeket a munkálatokról. A képeken már jól kirajzolódik az épülő vasúti pálya nyomvonala.

A beruházás célja, hogy megszűnjön a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatok számára szükséges menetirányváltás. Jelenleg a szerelvényeknek be kell haladniuk a zalaszentiváni állomásra, ott meg kell állniuk, majd irányváltás után folytathatják útjukat. Az új, 1,5 kilométer hosszú, villamosított összekötő vágánnyal erre többé nem lesz szükség.

Nemcsak a személyszállítás, a tehervonatok közlekedése is gyorsulhat

A 12,3 milliárd forintos fejlesztés nemzetközi szempontból is jelentős. Az új összeköttetés a Balti–Adria vasúti árufuvarozási korridoron közlekedő tehervonatok számára is lehetővé teszi, hogy menetirányváltás nélkül haladjanak tovább. A projekt részeként hat új kitérő épül, korszerűsítik a kapcsolódó vágányokat és a felsővezetékeket, valamint új vasúti híd készül a Sárvíz-patak felett. A fejlesztés emellett vasúti kapcsolatot biztosít a Zalaegerszeg térségébe tervezett konténerterminálhoz is.

Zalaszentivánon egy új megállóhelyet is kialakítanak Szentivánvölgy néven, közelebb a település központjához. A 160 méteres peron mellett világítást, autós parkolókat és fedett kerékpártárolókat is létesítenek. A GYSEV beruházásában, európai uniós és hazai források felhasználásával megvalósuló fejlesztés kivitelezése szeptemberben kezdődött el. A jelenlegi ütemezés szerint az új deltavágányon 2028 elején indulhat meg a vasúti forgalom.