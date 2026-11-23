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Petíciót indítottak a Balaton-parton: nem kérnek a strand helyére tervezett látványparkból Alsóörsön
Egyre nagyobb vita bontakozik ki Alsóörs vízpartján: civilek petícióban követelik, hogy ne minősítsék át közparkká a település egyik önkormányzati tulajdonú, strandként nyilvántartott partszakaszát. A tiltakozók szerint ezzel a helyiek és a nyaralók egy fontos, szabadon használható balatoni területet veszíthetnek el, miközben a szomszédos magántulajdonú telken 32 apartman építését készítik elő. A fejlesztés támogatói viszont hosszabb parti sétányt, új közparkot és jelentős településfejlesztési hozzájárulást ígérnek. Már közel 700 aláírás gyűlt össze, hétfőn pedig lakossági fórumon is megvitathatják a terveket.
Nem mindennapi vita alakult ki Alsóörsön a Balaton-part egyik értékes területe körül. A helyi civilek egy része attól tart, hogy a település elveszítheti az egyik utolsó olyan partszakaszát, ahol a helyiek és a nyaralók szabadon tárolhatják vízi sporteszközeiket, illetve kajakot, kenut vagy SUP-ot tehetnek vízre. A tiltakozók szerint a strandként nyilvántartott önkormányzati terület közparkká minősítése és a szomszédos ingatlan fejlesztése együtt olyan változást hozhat, amely hosszú távon a helyiek érdekei ellen hat.
Az ügyben az aPont Veszprém indított petíciót aHang oldalán, „Nem kell a strand helyett látványpark Alsóörs vízpartján!” címmel. A kezdeményezés címzettje Alsóörs Község Képviselő-testülete. A BalatonKörnyéke november 23-i beszámolója szerint a tiltakozó akcióhoz már közel 700-an csatlakoztak.
Nemcsak a strand, a teljes vízparti terület sorsa a tét
A vita középpontjában két egymás melletti ingatlan áll, a Marina kikötő közelében. Az egyik az önkormányzat tulajdonában lévő, nagyjából ötvenméteres füves partszakasz, amely a helyi építési szabályzatban strandterületként szerepel. A másik a korábbi ELMŰ-vízisporttelep, amely magántulajdonban van, és ahol a Marina Sunset 2023 Zrt. fejlesztést tervez.
Az önkormányzati partszakasz története sem érdektelen: a település 2018-ban kapta használatba, majd 2022-ben került a tulajdonába az államtól, sportcélú hasznosításra. A területet jelenleg vízisportbázisként és pihenőhelyként használják, az Alsóörsi Marina Vitorlás Egyesülettel együttműködésben.
A helyiek itt tárolhatják vízi sporteszközeiket, az egyesület sólyáján – vagyis a vízbe vezető rámpán – pedig kajakot, kenut és SUP-ot is vízre lehet tenni. A Völgyhíd Online korábbi beszámolója szerint az önkormányzat tájékoztatása alapján legalább 25 alsóörsi család tárolja itt a felszereléseit.
A civilek attól tartanak, hogy a terület közparkká minősítése után a jelenlegi használat és a vízre jutás lehetősége is bizonytalanná válhat. A petícióban azt állítják, hogy a szomszédos kikötő tulajdonosa egyre nagyobb befolyást szerez a két önkormányzati ingatlan használata felett, miközben a strand önálló, gépjárművel is biztosított megközelítése sem rendezett.
A kezdeményezők szerint különösen aggályos, hogy a területhez vezető út magántulajdonon keresztül halad. Attól tartanak, hogy ha nem lesz önálló és hosszú távon garantált megközelítési lehetőség, az önkormányzati ingatlanok használata is kiszolgáltatottá válhat.
32 apartman épülhet a szomszédos telken
A másik vitatott ingatlanon komolyabb fejlesztést terveznek. A Vasút utca 13. szám alatti egykori ELMŰ-vízisporttelepen a jelenlegi épületek elbontása után 16 épületben összesen 32 apartmant alakítanának ki, 49 parkolóhellyel. Ehhez a telek beépíthetőségének növelésére is szükség lenne: a jelenlegi 10 százalék helyett 15 százalékos beépítettséget engedélyeznének. A tervek szerint az épületek egy- és kétemeletesek lennének, zöldtetővel, a zöldfelület minimális arányát pedig 40-ről 45 százalékra emelnék.
A fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési módosítás azonban nemcsak a magánterületet érinti. A szomszédos önkormányzati partszakaszt is közparkká sorolnák át, és a parti sétány nyugati irányú továbbvezetését is biztosítani szeretnék. A fejlesztő vállalása szerint a magántulajdonú területen egy 15 méter széles parti sávot nyitnának meg a gyalogosok előtt. Ezzel a Marina környékén már meglévő sétány folytatódhatna Balatonfüred irányába.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházó a közpark kialakításához is hozzájárulna, a vállalt településfejlesztési támogatás összege 100 millió forint. A petíció kezdeményezői viszont úgy látják, hogy a pénzügyi ajánlat önmagában nem válaszolja meg, hosszú távon mennyit ér a településnek a saját vízparti területe, és milyen bevételektől eshet el annak jelenlegi hasznosításával.
Az önkormányzat szerint nem szűnne meg a közösségi használat
A történetnek természetesen van egy másik oldala is. Hebling Zsolt polgármester a Völgyhíd Online-nak korábban azt mondta, hogy a petíció téves benyomást kelt, amikor egy működő közstrand megszüntetéséről beszél. Álláspontja szerint ugyanis a füves partszakasz eddig sem működött hagyományos, kiépített közstrandként.
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A terület jelenleg is szabadon megközelíthető, vízisportbázisként és pihenőhelyként használják, és az önkormányzat elképzelése szerint ez a jövőben sem változna. A közparki besorolás célja a polgármester szerint éppen az lenne, hogy a partszakasz közösségi használata hosszú távon fennmaradjon.
Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a vízparti terv már közparkként jelöli a területet, ezért ezt a besorolást a helyi építési szabályzatban is át kell vezetni. A polgármester szerint az átsorolás nem jelentene értékvesztést, sőt az önkormányzati területeken a beépíthetőség 5-ről 3 százalékra csökkenne.
A sólya és a stég használatát szintén biztosítani szeretnék a jövőben. Az önálló autós megközelítés viszont valóban rendezetlen kérdés: a terület jelenleg magántelken keresztül közelíthető meg gépjárművel. Az önkormányzat korábban kezdeményezte az érintett telek kisajátítását, de a többéves eljárás nem vezetett eredményre. A testület szerint az új rendezési terv ismét lehetőséget teremthetne erre.
Hétfőn lakossági fórumon is napirendre kerül az ügy
A vita most különösen aktuálissá vált, ugyanis Alsóörs önkormányzata november 13-án megnyitotta a településrendezési eszközök módosításának lakossági véleményezési szakaszát. A hivatalos tájékoztatás szerint a dokumentáció a volt ELMŰ-vízisporttelep és a szomszédos, egykori strandterület jövőjét együttesen érinti.
November 23-án, hétfőn 15 órától lakossági fórumot is tartanak az Eötvös Károly Művelődési Házban (Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.), ahol az érdeklődők személyesen mondhatják el véleményüket.
Az észrevételeket november 28-ig az E-TÉR felületen is be lehet nyújtani, illetve a fórumot követő öt napon belül írásban is eljuttathatják az önkormányzathoz. A hivatalos tájékoztatás szerint minden beérkező véleményt értékelniük kell, az elfogadott vagy elutasított javaslatokról pedig indokolást is kell adniuk.
A képviselő-testület november 26-án tart ülést, így a vízpart jövőjéről szóló vita a következő napokban újabb fordulatot vehet. A petíció kezdeményezői azt kérik, hogy a képviselő-testület állítsa le a helyi építési szabályzat módosítását, és olyan megoldást dolgozzon ki, amely biztosítja az önkormányzati partszakasz hosszú távú, szabad használatát, a gépjárművel történő megközelítést és a nyilvános sólyapálya fennmaradását.
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