A hét közepén komolyabb télies fordulat érheti el Magyarországot: egy mediterrán ciklon hatására több országrészben is havazhat, helyenként pedig összefüggő hótakaró alakulhat ki. A friss előrejelzések szerint elsősorban északnyugaton és az északi hegyvidékeken van nagy esély arra, hogy fehérbe boruljon a táj, de Budapest környékén sem kizárt a hó.

Egyre téliesebbre fordul az időjárás Magyarországon, a legfrissebb előrejelzések szerint pedig csütörtök estére az ország több pontján is havazásra, sőt helyenként összefüggő hótakaróra lehet számítani. Az Időkép valószínűségi modellje alapján már az is körvonalazódik, mely térségekben a legnagyobb az esély arra, hogy fehérbe öltözzön a táj. Északnyugat-Magyarországon akár 90 százalék fölé is emelkedhet a hóborítottság valószínűsége, de az északi hegyvidékeken is komoly esély mutatkozik a havazásra.

Mediterrán ciklon hozhatja el a télies fordulatot

A november vége felé közeledve egyre hidegebbre fordul az időjárás, a hét közepén pedig akár az ország jelentős részén is megmutathatja magát a tél. A változás hátterében egy észak felől érkező hideg légtömeg, valamint egy délnyugat felől közelítő mediterrán ciklon áll.

A hét elején fagyos levegő áramlik a Kárpát-medencébe, majd csütörtökön egy újabb mediterrán ciklon csapadékzónája érheti el Magyarországot. A hideg levegő és a nagyobb mennyiségű nedvesség találkozása kedvezhet a havazásnak, amely nemcsak a magasabban fekvő területeken, hanem egyes síkvidéki tájakon is előfordulhat.

Az Időkép friss valószínűségi előrejelzése szerint november 26-án, csütörtök este már több országrészben is kialakulhat hótakaró. A legnagyobb esély erre a nyugati és az északi területeken mutatkozik.

Ezeken a területeken lehet a legnagyobb esély havazásra

Az ECMWF AIFS adatalapú valószínűségi modelljének november 22-i futása azt vizsgálta, hogy az 51 modelltag közül hány jelez legalább 50 százalékos eséllyel hóborítottságot november 26-án, csütörtökön 19 órakor.

Hol havazhat Magyarországon? Forrás: Időkép

Az előrejelzés alapján a legkedvezőbb feltételek Északnyugat-Magyarországon alakulhatnak ki. Az Alpokalján és a Kisalföldön 70–90 százalék körüli valószínűséggel boríthatja hó a tájat, a nyugati határszélen pedig a 90 százalékot is meghaladhatja ennek esélye.

Az Északi-középhegységben és a Dunakanyar térségében szintén jelentős a havazás valószínűsége: ezeken a területeken 50–70 százalék közötti eséllyel alakulhat ki hótakaró csütörtök estére.

A Dunántúl középső részén, a Bakonyban, a Vértesben, valamint Budapest tágabb környezetében valamivel bizonytalanabb a helyzet. Itt 30–50 százalék közötti esélyt mutatnak a számítások.

A délkeleti országrészekben ugyanakkor jóval kisebb az esélye annak, hogy fehérbe boruljon a táj. A Duna–Tisza közén és a Tiszántúl északi részén mindössze 10–30 százalékos valószínűséggel számolhatunk, míg a Dél-Alföldön és Baranyában a jelenlegi előrejelzés alapján nem valószínű a hóborítottság.

Fontos azonban, hogy a csapadék pontos halmazállapotát és a havazás kiterjedését még jelentősen befolyásolhatja a mediterrán ciklon pályája, illetve a hideg levegő elhelyezkedése. A következő napok friss előrejelzései ezért még módosíthatnak a most kirajzolódó képen.

Címlapkép: Varga György, MTI/MTVA